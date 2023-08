Balløkka er død - leve løkka!

«Hvor ble det av barna», spør NRK i en artikkel 23. august, og viser til en gjennomgang av lekeplasser og balløkker som har forfalt. Ifølge artikkelen er det fordi barna ikke bruker dem lenger.

«Barn og unge trenger mer enn noen gang gode steder å møtes.»

Men er det barnas skyld? Eller er det de voksne som kikker passivt ned i skjermen når barna vil ut og lekeplassene er i ferd med å gro igjen?

Etter hvert som kunstgressbanene har kommet til, i selv den minste bygd, er det naturlig at grusløkka ikke lenger holder mål for ballspill. Den ensomme ballkunstneren på en gressplen lokker heller ikke like mye som et innendørs lekeland med diskolys, en kort biltur unna. Problemet er at aktivitet på både kunstgress og i lekeland koster penger, og har en veldig programmert aktivitetsform.

«Det handler om folkehelse: fysisk, sosial og mental helse.»

Den lokale løkka er en arena for gratis frilek. Men den trenger sårt å bli oppfunnet på nytt. Jeg er overbevist om at nabolagsløkkene kan og bør ha en viktig rolle i nærmiljøet, men det er neppe fotballen som skal drive det frem.

Barn og unge trenger mer enn noen gang gode steder å møtes og henge sammen med andre. Vi ser at oppgraderte skolegårder fungerer godt som samlingspunkt i nærmiljøet, og kan ha ulik funksjon på dag- og kveldstid. Vi ser også at påkostede sentrumslekeplasser, som noen av våre byer har satset på, samler unge hele året. Den gjengrodde og nedslitte balløkka derimot, pirrer ikke!

Hva handler dette dypest sett om? Jo, det handler om folkehelse: fysisk, sosial og mental helse.

«Den lokale løkka er en arena for gratis frilek.»

Gjennom lek skal barn lære, de skal ta sjanser og utforske verden med det de finner rundt seg. Det er en grunn til at sandstrender aldri går av moten som lekearena – på tvers av aldre. Den enkle kombinasjonen av sand som kan formes og vann som beveger seg er en sosial vinner. Det samme er konkurranse og moro som å hoppe eller stupe i vannet fra ulike høyder og steder.

Gjennom lek skapes livsviktige relasjoner, fordi vi finner sammen i utforskingen av omgivelsene. Psykologene kan fortelle oss at disse relasjonene bygger opp et mentalt immunforsvar i oss.

«Antagelig koster det mindre å holde løkkene ved like, enn kostnadene vi får som følge av passive og ensomme mennesker.»

I et folkehelseperspektiv er det ingen løsning å fjerne balløkkene. Løkka har en viktig funksjon, og vi må gjøre løkkene attraktive igjen. Det kan vi gjøre ved at fagfolk og representanter for lokalsamfunnet snakker med de unge. Vi må finne ut hva de ønsker seg, hvordan vil de at dagens løkker skal se ut?

Grønne lunger i kort gåavstand fra hjemmet er viktigere enn noen gang. Det handler om sosial bærekraft og samhold i nabolagene. Antagelig koster det mindre å holde løkkene ved like, enn kostnadene vi får som følge av passive og ensomme mennesker.