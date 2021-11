Bak de gode ledighetstallene skjuler det seg en dyster sannhet

Nav-sjef Hans Christian Holte har stort sett friskmeldt arbeidsmarkedet etter koronapandemien.

Under pandemien hadde vi godt over 400.000 ledige på det meste, i april i fjor. Nå viser nye tall fra Nav at:

Sysselsettingen er høy, på 69 prosent

Ledigheten er lav, på tre prosent

Det er mange ledige stillinger

Det er høy aktivitet i norsk økonomi

Det er få søknader om dagpenger

Lover ikke godt for fremtiden

Dykker man dypere ned i tallene oppdager man imidlertid en litt ubehagelig sannhet.

Under pandemien har det vokst frem ubalanser i arbeidsmarkedet, som ikke lover spesielt godt for fremtiden.

– Kompetansen til de arbeidssøkende matcher ikke de ledige stillingene, sier Holte i et intervju med NRK.

Nav-sjef Hans Christian Holte peker på ubalanser i arbeidsmarkedet, som har blitt verre gjennom krisen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

To ekstremer

På den ene siden av arbeidsmarkedet er det et stort press i helse- og omsorgssektoren. Mest ekstremt er det blant sykepleiere og jordmødre, med 473 arbeidssøkere til 3.395 ledige stillinger, ifølge nye Nav-tall.

Spesielt pekes det på sykepleiermangel i kommunene – som i stor grad handler om sykepleiere som jobber innenfor eldreomsorg.

På den andre siden av arbeidsmarkedet er det fortsatt mangel på jobber innenfor transport, der man i gruppen konduktører og kabinpersonale har 368 søkere til 21 ledige stillinger.

Eldrebølgen er over oss

På mandag fikk vi pensjonist nummer én million her i landet, som betyr at hver sjette nordmann nå er pensjonist.

Eldrebølgen er over oss.

Nav regner nå med at vi får 100.000 nye alderspensjonister hvert fjerde år, de neste 20 årene. Det er en sterk økning. Da har man også et stadig økende behov for omsorgstjenester, selv om det også hører med til historien at dagens eldre er stadig friskere.

Med så mange eldre, blir det også problematisk at ikke mange nok ønsker å jobbe med å ta seg av dem.

Det er ikke minst også krevende å finansiere, når man i tillegg forventer en nedgang i befolkningen i 0–34 år, slik at det vil stå stadig færre i arbeidslivet bak hver pensjonist.

Enorm hodepine

Eldrebølgen, og kostnadene forbundet med den, er en enorm hodepine for norske myndigheter.

Det er egentlig litt utrolig at vi fortsatt ikke har funnet ut av hverken hvordan vi skal løse omsorgsbehovet, eller hvordan vi skal finansiere det – all den tid dette er noe som har vært høyt på den politiske agendaen i mange tiår allerede.

Helt tilbake på 90-tallet var jo dette pensum i økonomifaget på videregående.

Fra luften til omsorgshjemmet

Kan ikke alt kabinpersonale som ble omtalt i starten, som ikke har jobb, bare begynne i eldreomsorgen – spør du kanskje nå.

Det er imidlertid flere ting som hindrer det. For det første mangler de formalkompetansen, som gjerne betyr tre år med utdanning. For det andre er det ikke sikkert at de vil.

Uansett ville det ikke løst hele floken.

Uten stoppeklokke

Å sikre nok helsepersonell fremover, vil være et prosjekt den nye regjeringen må håndtere.

I Hurdalsplattformen kommer det frem at regjeringen ønsker å ta initiativ til et eldreboligprogram, der man bygger tilpassede botilbud for de eldre.

De ønsker også å sikre at eldre får bo i egen bolig lengst mulig, og vurdere nasjonale tiltak for å sikre rekruttering av sykepleiere til distriktene.

Noe særlig flere detaljer enn det er ikke på plass ennå – annet enn at det skal være «kvalitetsmål istedenfor stoppeklokke»

Så selv om regjeringen ikke vil ta frem stoppeklokken i eldreomsorgen, er det likevel liten grunn til å ikke skynde seg, skriver Cecilie Langum Becker Foto: Torstein Bøe / NTB

Må likevel skynde seg

Norge kommer til å ha 360.000 flere eldre i 2035 enn i 2020.

Mye tyder på at det vil bli krevende å ivareta en stadig eldre befolkning. Ser man på prognosene, blant annet fra Nav, blir det stor mangel på arbeidskraft innenfor helse og omsorg i fremtidens arbeidsmarked.

Så selv om regjeringen ikke vil ta frem stoppeklokken i eldreomsorgen, er det likevel liten grunn til å ikke skynde seg.