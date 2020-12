Avgiftsskepsis vinner frem

Trygve Slagsvold Vedum har i årevis trykket der det har gjort mest vondt.

– Siv Jensen er en avgiftsdronning!

Bompengekrisen tvang alle norske partier til å snakke om en avgift som er veldig synlig for bilistene. Da fikk selv venstresiden gitt konseptet avgifter et stempel vi nå ser konturene av:

– Avgifter er usosialt.

Det ble så konkret når alenemødre snakket om at fem kroner ekstra i bomringen gjorde det merkbart dyrere for dem å kjøre barna på trening. For EL-SUV-eieren som skulle på jobb var økningen ubetydelig.

Regjeringen Solbreg har økt avgiftene med 6,7 milliarder kroner siden 2013.

Det bidratt til et noe mindre omfordelende skatte- og avgiftsopplegg, konkluderte SSB i fjor.

Adferd og velferd

Avgiftene er ikke et hvilket som helst tannhjul i det finanspolitiske maskineriet.

Som politisk verktøy bidrar avgiftene til penger i statskassen. De kan også tvinge samfunnet til å ta bedre valg enn man ellers ville gjort.

Sagt på en annen måte: Samfunnsøkonomisk teori tilsier at avgifter bedrer velferd og adferd.

Ved å slippe opp eller stramme til, kan politikerne bruke avgiftene til mindre helseskader, mindre forurensing eller økt kjøp av utslippsfrie biler.

Det er da vel og bra? Men nå er synet på avgifter mer nyansert, også hos tradisjonelle tilhengere.

Nytale på rødgrønn side

I kampen mot forskjeller har de rødgrønne partiene nå justert synet på avgifter. Flere tar inn over seg at progressiv beskatning er et bedre ulikhets-våpen enn flate avgifter.

Fordi avgiftene rammer likt, rammer de skjevt.

Derfor skriver Arbeiderpartiet i år, noe de ikke skrev i fjor:

De «vil ikke øke noen avgifter uten å samtidig gjøre tilsvarende reduksjoner på andre skatter eller avgifter.»

I fjor økte Ap avgiftene med nesten 4 milliarder, nå i underkant av 2 milliarder.

I fjør økte SV avgiftene med nær 8 milliarder, nå i underkant av 1,5 milliarder.

Ap bremser altså sin avgiftsøkning, partiet reduserer inntektsskatten, men øker formuesskatten betydelig og mer enn i fjor.

Den medisinen er ikke ukjent for SV: SV bremser avgiftsøkningene, men vrir dem i grønn retning. Partiet vil også økte formuesskatten mer enn inntektsskatten.

SV øker inntektsskatten mer enn de øker avgiftene, i fjor var det motsatt.

De to partiene på rødgrønn side som utgjør ytterpunktene, er også i dette spørsmålet MDG og Senterpartiet.

MDG er styrket i troen på at avgifter må til for å få folk til å ta miljøvennlige valg.

Vannmelon-argumentet, at MDG er grønne utenpå og røde inni, er delvis riktig.

I økonomisk politikk ligger MDG tydelig til venstre, men de vil ikke ha en økt stat for enhver pris. De vil bruke politikkens virkemidler – lover, reguleringer, skatter og avgifter – ganske radikalt for å få til omstilling slik de mener det trengs.

MDG vil i år som i fjor øke avgiftene med over 22 milliarder kroner.

Økte rødgrønne forskjeller

Skal man ta Aps nye avgiftsløfte på alvor, er partiets mulighet til store avgiftsøkninger i klimaets tjeneste betydelig mindre enn SV og MDG vil kreve i forhandlinger.

Bare økte avgifter relatert til fly hos MDG er større enn hele Aps økning av formuesskatten.

Som eneste parti på rødgrønn side, vil Senterpartiet derimot senke avgiftene. Mer enn dobbelt så mye som de ville i fjor.

Fordi avgiftskrigen forplikter. Partiet vil i år dermed mer enn utligne avgiftsøkningene til Solberg-regjeringen fra 2013.

Senterpartiet senker avgiftene med i underkant av 9 milliarder.

Blant annet med en grensehandelpakke som kutter matmoms og mineralvann-avgift, men ikke rører de helsebegrunnede avgiftene på øl, vin, tobakk og snus.

Dermed er avgiftsforskjellene alene på rødgrønn side på over 31 milliarder kroner. Den har økt siden i fjor. Og Skatteforskjellen kommer i tillegg.

Vedum bidro til å løse Solbergs budsjettfloke

Satt på spissen var dette til hjelp da regjeringen og Frp skulle forhandle om statsbudsjettavtale.

Frp vil kutte avgifter med 20 milliarder. De foreslo en betydelig grensehandelpakke hvor avgifter på alkohol med senket med 60 prosent. De ville fjerne den særnorske avgiften på engangsemballasje.

Da Vedum yppet til kamp, gav han også Jensen en mulighet til å gjenvinne tapt selvtillit på avgiftsfeltet. Frp får gjennomslag for å nulle ut avgiftsøkningene, og får til lettelser av avgifter på typiske grensehandel-varer Sp ikke «tør å ta i».

Samtidig er avgiftskutt på 7,4 milliarder i budsjettavtalen betydelig mindre enn 20 milliarder i Frps alternative budsjett.

Ingen avgiftskutt er til svensk nivå og avgiften på engangsemballasje -typisk på øl- og brus-bokser- er urørt.

Hvor stor effekt avgiftsgrepene har er umulig å si. Stortingsflertallet tar mindre i enn hva næringslivet har etterspurt. Hvor mange flere faste stillinger det blir i produksjon og salg av brus, godteri, alkohol og tobakk som følge av dette på norsk side, gjenstår å se.

Hvor mange færre som tar turen, om de tar færre turer og/eller handler mindre i utlandet, er usikkert.

At prisen på kassalappen har noe og si, er tydelig. Men grensehandel vil fortsatt lønne seg.

Likevel bidro avgiftsfokuset til at kravet om færre kvoteflyktninger til Frp ble nedprioritert, det gjorde det mulig for KrF å godta avgiftsendringene.

Først og fremst godt hjulpet av særdeles rause mengder oljepenger (noe alle opposisjonspartiene også har foreslått) ble det dermed mulig for Erna Solberg å få i havn sitt åttende budsjett med borgerlig samling.

Men hva fikk hun så igjen for 18 milliarder kroner?

Et Frp som ser seg lei av borgerlig samarbeid og at KrF og Venstre skal ha store gjennomslag.

Og en snurt Siv Jensen som sier avtalen aldri ville blitt godtatt hvis det ikke var pandemi.

Om ikke annet, så tjener vel Senterpartiet på det.

*

Det er brukt nominelle tall fra partienes alternative budsjett fra i år og i fjor. Alle tall er endringer sammenlignet med regjeringens forslag.