Arvestoffet

Hvis Det norske Arbeiderparti skulle fremstilles som et arvestoff-molekyl, ville det pumpet ut av hjertet til Martin Kolberg.

Hvis «Parti´t» skulle personifiseres, ville det vært Martin Kolberg.

Hvis drama, maktkamper, svik, seiere og samfunnsutvikling kan oppsummeres i én historie, er livet til Kolberg et godt sted å begynne.

Hvis den bunnløse lojaliteten skal forstås, begrunnes, men også utfordres, er Martin Kolbergs eget svar i denne bokformen et troverdig postulat – en arv, men også en advarsel.

Boken starter med at partileder Jonas Gahr Støre «kaster Kolberg på bålet», men boken i sin helhet inneholder flere advarsler i retur.

Boken er ikke et kraftig oppgjør, som vi i pressen ofte mesker oss i. Kolbergs advarende kraft krever ikke det. Det er styrke i budskapet like fullt; Kolberg advarer Støre, slik han har gjort før.

Mer om det senere.

Partisekretæren

Martin Kolberg har ikke statsrådserfaring. Han har aldri vært partileder. Aldri nummer én. Men han har opparbeidet seg en velfortjent aura av respekt og autoritet i kraft av å «alltid ha vært der» som et vandrende leksikon, historiebok og kompass for Norges største parti i tiår etter tiår.

Nettopp det er blitt noe styrken til hans egen historie, når den nå er samlet mellom to permer, nedskrevet av Dagsavisen-kommentator Hege Ulstein.

Kolberg forsvarer ikke eller trekker frem én epoke i partiets historie. Han skal ikke først og fremst selge eller forklare eller forsvare sin egen ledertid, slik mange partileder- og statsminister-bøker kan bære preg av.

Martin Kolberg og Thorbjørn Jagland i lykkelige tider, før forholdet surnet. Året er 1996 og Kolberg velges inn i sentralstyret til Arbeiderpartiet. Foto: Jon Eeg / NTB

Kolbergs historie er selve den røde tråden i hans egen, partiets og landets utvikling fra oppveksten på 50-tallet og frem til i dag. Fra Bratteli til Støre. 40-prosentsparti og ren Ap-regjering, til 20-tallet og samarbeidsregjering. Fra bondesamfunn i etterkrigstidens Lier og jobben på Drammen Kabelfabrikk til Youngstorget og oljesmurt rikspolitikk.

I mer enn fem tiår har Kolberg vært i politikkens maktsentrum, de viktige møterommene, tett på beslutningstagerne, likevel.

Han har lagt til rette, snakket, rådgitt og først og fremst: Hatt strategiansvar og gjort den viktige, møysommelige, utrettelige jobben som stort sett ikke synes.

Slik gir makt og ansvar, det også.

Kollektiv kraft

Samholdet og kraften i det kollektive er det styrende og altoverskyggende for Kolberg. Fagbevegelsen som bevegelse og partiet som politisk instrument. Å alltid stå på de svakes side, er hans viktigste politiske leveregel i sol og regn. Derfor har han ikke tatt taktiske hensyn i innvandringsdebatten, eller lyttet til dem som ville tone ned kritikken av Frp.

Hans store bekymring og frykt er at nordmenn har det for bra til å huske på sosialdemokratiets verdier. Den må sies å være velbegrunnet i vår samtid.

Kolberg er og har alltid vært en tilhenger av politisk fornyelse, selv om klassekampen mot høyrekreftene alltid har vært en rettesnor. Boken gir i liten grad utførlige svar på hvordan hovedpersonen ser dette fremover i tid, men advarer partiet og dets ledere om aldri å glemme hvor man kommer fra.

Som Kolberg sa i Politisk Kvarter denne uken:

–Det som kommer til å bli fremtidsprøven. Det er at når vi kommer frem til neste jul, kan si til hverandre at det er en tydelig sentrum-venstre-regjering vi har, ikke en sentrumsregjering, det kommer til å bli den store prøven for oss med tanke på sosialdemokratiets posisjon i fremtiden.

Den advarende pekefingeren

Advarselen til Støre var derimot flere i etterkant av valgnederlaget i 2017. Direkte til Støre, det meste også offentlig kjent: Kritikk av forlikene med Solberg-regjeringen, kritikk av Aps skattepolitikk som burde vært mer progressiv, kritikk av asylpolitikken som var for restriktiv, kritikk av klimapolitikken som burde vært grønnere.

Støre fikk også advarsler mot å ta Trond Giske inn i partiledelsen.

Kolberg mente Giske ikke var egnet fordi trønderen så ofte – etter Kolbergs syn – setter seg selv foran partiet, at han ville utgjøre en trussel for Støre som partileder og samarbeidet innad i ledelsen.

Dette vitner om tre advarsler til Aps nåværende partileder og landets statsminister.

For det første, en isolert advarsel om å ha Giske som nestleder – det er nå historie.

For det andre, en oppriktig advarsel om at de politiske partiene ikke må være karriereveier, men massebevegelse. At ingen enkeltpersoner kan bli viktigere enn laget.

For det tredje og mest interessant: Støre mangler partihistorikk og finfølelse for hvilke problemer som kan vente rundt neste sving, hvis man tar noen gale avgjørelser.

Martin Kolberg har historikken, detaljene og nettverkene, skriver Lars Nehru Sand. Her er daværende partisekretær Kolberg sammen med daværende partileder Jens Stoltenberg og nestleder Hill-Marta Solberg i 2003. Foto: Erlend Aas / NTB

Også ved flere anledninger har Kolberg været det samme; Støre har ikke nødvendigvis hele bildet.

Kolberg har historikken, detaljene og nettverkene. I partiorganisasjonen, stortingsgruppa, regjeringsapparat, fagbevegelse og AUF. Støre kjenner ikke alle kriker og kroker i alle delene av Den Store Bevegelsen han når er frontfigur for.

Martin Kolberg var leder av valgkomiteen også da Giske ble innstilt. Dette er ett av flere steder i historien man også kan stille tydelige motspørsmål mot Kolberg:

Sa du virkelig nok ifra? Kunne du ikke stoppet dette, hvis det var så viktig? Svaret er som ofest at av hensyn til partiet, så lot han være.

De siste årene har Kolberg likevel vært parkert. Kastet på bålet av Støre som omplasserte ham til utenrikskomiteen de siste fire årene av Kolbergs mangslungen karriere. Da Giske-saken raste som verst, da partiet hadde det som vondest, var Kolbergs råd mindre ønsket enn noen gang.

Litt mye, i beste mening

Det slår en jo at tidvis kan denne Kolberg ha blitt litt mye for andre som også har hatt sitt svare strev og delansvar for å holde Ap-skuta flytende med akseptabel marsjfart. Det kommer derimot frem at alt har vært i beste mening, også de gangene Kolberg har tatt feil. Kolbergs partilojalitet har jo vist seg å være så total at han selv har kunnet bli forbigått når helheten har krevd det.

Det er i all hovedsak forfatter Hege Ulstein som har fortellerstemmen.

Kolbergs karakteristiske talemåte, setningsbygning og ofte herlig mange bisetninger som rammer inn hva han skal formidle, er unntaksvis gjengitt med stenografisk presisjon.

Boken er en god oppsummering av Det Norske Arbeiderpartis nære historie. Martin Kolbergs politiske DNA. En arv. Og definitivt også en advarsel.