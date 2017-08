Teltene er pakket sammen og AUFs sommerleir er over. Underveis sørget Arbeiderpartiet for at det som skulle bli en politisk fest ble sommerens største politiske mageplask.

I forbindelse med sommerleiren hadde AUF utformet en liste med politiske krav til en ny AP-regjering. Kravene handlet om hvilken verden og hvilket samfunn ungdommene ønsket seg for fremtiden, men sjelden har et ungdomsparti blitt møtt med en så kald skulder fra moderpartiet som den AUF fikk fra Arbeiderpartiet. Avvisningen var kontant og brutal.

Stor uenighet om store spørsmål

AUF ønsket at Arbeiderpartiet skal være med på forbud mot atomvåpen. Et forbud som en lang rekke land er med på og som vil gi en fredeligere verden.

Arbeiderpartiet tviholder på atomvåpen og sa nei.

AUF ville skrote fraværsgrensen fordi de mener den fører til en skole hvor færre får vært med. Arbeiderpartiet er som kjent for at alle skal med, men gjør unntak for skoleelever, så nok et nei til AUF.

Deretter tok AUF til orde for å lukke døren for regjeringssamarbeid med KrF.

Avstanden i spørsmål om blant annet abort og homofili er ifølge AUF for stor.

Dette ville imidlertid ikke Jonas Gahr Støre høre noe om, så nok et nei til AUF.

AUF ville gå til valg på økte skatter, for at «de med de sterkeste skuldrene bidrar mest», men heller ikke det forslaget var Gahr Støre interessert i.

Til slutt ble også AUFs krav knyttet til klima avvist av ledelsen i Arbeiderpartiet.

Mens Gahr Støre smalt døren igjen for AUF, så lukket Tajik den forsiktig.

Hadia Tajik, som mottok klimakravene, betegnet dem som «gode mål» og ville «se nærmere på» dem. Mens Gahr Støre smalt døren igjen for AUF, så lukket Tajik den forsiktig.

I realiteten var det like fullt et nei.

Nei, nei og atter nei.

AUF redusert til valgkampmaskin

I møte med et slikt Arbeiderparti er det intet mindre enn uforståelig at AUF støtter Gahr Støres nei til samarbeid med MDG. Et samarbeid som i Oslo har dratt Arbeiderpartiet i en mer solidarisk og miljøvennlig retning. I samme retning som AUF selv sier at de ønsker å dra Arbeiderpartiet i, men med all mulig tydelighet ikke greier.

I stedet vil ungdommer fra AUF over hele landet drive valgkamp for et Arbeiderparti som på vesentlige og viktige områder vil dra Norge i helt motsatt retning enn det AUF og ungdommene selv vil. Det er sørgelig, og leder i AUF, Mani Hussaini, burde vært ærlig med medlemmene sine og sagt at Arbeiderpartiet er et parti som politisk står for langt fra AUF til at det gir mening å drive valgkamp for dem.

Så lenge Arbeiderpartiet nekter å lytte til ungdommen, er valgkampmaskin alt AUF er.

I stedet sa Hussaini i sin åpningstale til deltagerne på sommerleiren at AUF er «mye mer enn partiets viktigste valgkampmaskin». Det er dessverre ikke sant. Så lenge Arbeiderpartiet nekter å lytte til ungdommen, er valgkampmaskin alt AUF er.

Ap svikter ungdommen

Det er synd. Arbeiderpartiet hadde vært et bedre parti om de sa høyt og tydelig ja til AUFs krav. Dessverre er eneste svar fra Arbeiderpartiet et kontant nei og dermed er det fortsatt en kjensgjerning at Arbeiderpartiet, med sin gammeldagse og grå politikk, svikter ungdommen i Norge.

Sjelden har det vært tydeligere at de også svikter sitt eget ungdomsparti.