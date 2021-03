Alt vi skulle unngå

Alle munnbindene som dugger på brillene. Bursdagsfestene det ikke ble noe av. Bortekampene ingen foreldre måtte kjøre til. Det digitale møtemaratonen.

Alt har vært der av en grunn. Alle smitteverntiltakene har hele tiden hatt sine tydelige begrunnelse:

Vi skulle unngå at smitten kom ut av kontroll, men nå har nettopp det skjedd med mutantviruset i Oslo.

Vi skulle unngå at kapasiteten på intensivplassene ble sprengt, men nå har nettopp det skjedd på Ahus. Sykehuset geografisk nærmest området med høyest smitte; Oslo øst.

Vi skulle ha testing og smittesporing – det skulle være to av de viktigste våpnene i krigen mot viruset. I Oslo er kapasiteten for begge deler i ferd med å bukke under.

Vi skulle unngå tiltakstrøtthet, men mye tyder nå på at det er i ferd med å skje, særlig blant unge i hovedstadsregionen hvor smitten øker.

Det har kanskje vært umulig å unngå, men dette viser at situasjonen på noen områder er minst like ille som da pandemien startet, sjokket var stort og smitteverntiltakene var nye.

Når store deler av befolkningen er lei, slitne og utmattet er det som viktigst å få situasjonen under kontroll. Nå har vi ikke full kontroll.

Politikerne må svare på hvorfor intensivkapasitet, testkapasitet og smittesporingskapasitet ikke lar seg oppskalere ytterligere, når situasjonen i tredje smittebølge ser ut til å kreve det. Dersom situasjonen – tross tiltak- er enda verre om et par uker, hva da?

Tredje smittebølge

Ett år etter den første store nedstengningen trenger vi så sårt noen lyspunkt. For store deler av befolkningen ser det derimot ganske mørkt ut.

Det er på østlandsområdet det er mest uoversiktlig. Det er i Oslo smitten er verst, og på Oslo øst det er aller verst.

Oslo nærmer seg total lockdown når videregående skole og ungdomsskolen stenges ned i hele byen, i flere østlige bydeler også de eldste klassetrinnene på barneskolen.

Dermed etableres et helt nytt prinsipp:

Bydelsvise strammere tiltak der smitten rammer hardest. I tillegg sendes altså hundrevis av barneskoleelever hjem, selv om stengte skoler skulle være det aller siste man gjorde, basert på de urovekkende erfaringene man gjorde seg i fjor vår. Nå er vi altså der.

Man kan fortsatt ikke utelukke at nasjonale tiltak må iverksettes, skriver Lars Nehru Sand. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Enkelte elever betaler en høy pris for hjemmeskolen. Rus, vold eller foreldre uten ferdigheter til å følge opp det en hjemmeskole krever, har i det lengste vært spart for å måtte være hjemme. Nå holder det ikke lenger. Og det tragiske er selvsagt at det nettopp i bydeler med størst levekårsutfordringer og mest trangboddhet, er akkurat der smitten er størst.

Dette paradokset er nok også svaret på hvorfor skolene, særlig videregående, ikke er stengt ned tidligere. Det er en stund siden smittetallene økte dramatisk blant de eldste tenåringene. De har flere og store elevgrupper, de lever mer mobile liv. Det ville vært mulig å slå ned smitte i denne aldersgruppen i Oslo tidligere.

I Viken gjøres det også innstramminger fra de nasjonale tiltakene. Flere steder i landet er det også strammet inn, men ikke nasjonalt.

Mange så for seg nasjonale innstramminger frem mot påskeferien da statsministeren gikk på talerstolen i Stortinget forrige uke. Fortsatt velger myndigheten å se an effektene av lokale og regionale tiltak. Det kan være forståelig, inntil det ikke er det lenger.

Man kan fortsatt ikke utelukke at nasjonale tiltak må iverksettes.

Det er viktig at man ikke venter til det er for sent med en slik beslutning. Samtidig må det være vel begrunnet, proporsjonalt og forståelig at man tar drastiske grep også i områder uten smitte.

Forskjellsmaskinen

En ytterligere nedstengning i de delene av landet som allerede har båret den tyngste børen, vil merkes. NHO ber om resolutte økonomiske tiltak. Det vi vil se nok en gang, er at krisen forsterker forskjeller.

Ringvirkningene økonomisk og helsemessig handler om langt mer enn smitteverntiltakene. De langsiktige konsekvensene må vi som samfunn leve lenge med. For enkeltpersoner og familier kan det bli altoverskyggende.

Pandemien gjør at noen sparer mer, andre må tappe sparkontoen. De som bor trangt og må på jobb utsettes for smitte. De som bor i store hus og har eget rom til hjemmekontor, skjermes for smitte.

Noen får trimmet i en oval lunsjpause. Andre vil slite med psykiske lidelser forsterket av smitteverntiltakene.

Som kriser flest, er også pandemien en forskjellsmaskin.

Det var strengt tatt ikke til å unngå.