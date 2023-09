Alt skal med

Alarmen har gått i Arbeiderpartiet. Partilederen føler på og snakker om smerten ved valgnederlaget. Partifellene roper krise. Etter 99 år som landets største – tidvis suverene – parti, er det tid for selvransakelse og evaluering i Ap.

Da Støre innledet til landsstyret gav han anerkjennelse til krise-betegnelsen, men nøyde seg med å kalle det en «alvorlig situasjon».

Støre: – Forstår at mange kaller det en krise

Det gjør ordleken større enn den burde vært. Partiledelsen virker manisk opptatt av å unngå å kalle det krise. Samtidig er det veldig lov for andre å kalle den det.

Hva skal til for at det er krise? Det er altså ikke nok at Ap gjør det dramatisk dårlig to år inn i en regjeringsperiode – regjeringen er den mest upopulære etter to år av alle regjeringer på 2000-tallet. Det er ikke nok at Ap blir mindre enn Høyre for første gang siden 1924? Det er ikke nok at velgerne i uvanlig stort monn forlater venstresiden mens det er en Ap-ledet regjering? Ikke nok at Ap mister styringen i landets mest folkerike kommuner? Det holder ikke at Ap har vært mindre enn Høyre på snittet av stortingsmålinger hver måned siden november 2021?

Ap har gått tilbake fra forrige like valg fra stortingsvalget i 2009 til 2013 til 2017 til 2021. Dessuten fra kommunestyrevalgene i 2015, til 2019 og nå i 2023. Fortsatt ikke nok til å kalles krise?

Det kan jo bli verre, det er ikke bedre det heller.

På den annen side: Ved å kalle det krise, vil oppfølgingsspørsmålet være hva skal til for at den er over? Et oppslutningstall? Regjeringsmakt? Antall ordførere? Antall negative presseoppslag? En politisk kursendring? At noen går av?

Det er kanskje derfor ledelsen selv ikke vil kalle det en krise, men de skjønner åpenbart at det må være lov at andre i partiet kaller det det.

Uansett: Det er mer interessant hva Ap foretar seg for å løse situasjonen, enn akkurat hva de kaller den.

Jonas Gahr Støre drev en intens valgkamp for Ap, her fra et skolebesøk i Tromsø. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Sjelegransking

Støres landsstyretale gir et litt annet alvor enn tidligere taler i samme sjanger han har holdt. I tillegg til å forklare nederlaget med krisetid (ekstern faktor), folks privatøkonomi (ekstern faktor), habilitetssakene (selvpåført krisesak) kom han også med to for egen del ganske selverkjennende forklaringsfaktorer.

To faktorer som forplikter ham selv og partiet, stikker dypt og potensielt krever mye endring i både politikk, retorikk og organisering:

Valget ble tapt på lang sikt.

Valget ble tapt fordi Ap ikke hadde de beste svarene på de viktigste spørsmålene for potensielle Ap-velgere.

Under Støres ledelse med Ap-landsmøtets programvedtak har altså ikke Arbeiderpartiet evnet å forstå tiden vi lever i, gi svar folk tror på og å snakke om det på en overbevisende måte, for å omskrive et kjent Youngstorget-visdomsord.

At Ap har mistet fotfeste over lang tid er også en større kjensgjerning enn partifolk tar inn over seg. Selvfølelsen er kanskje ikke kalibrert, men når Støre understreker det langsiktige, sier han også at dette handler om mer enn denne valgkampen. Da kan ikke løsningene heller være kortsiktige.

Det er ikke måte på hvilken sjelegranskende prosess partiledelsen legger opp til, skal vi tro dem selv. Alt skal med. Innen november skal partiet stoppe opp, lære og bli en bedre utgave av seg selv. Intet mindre.

Det er økonomien ...

Støre snakker varmt og håpefullt om at prisstigningen er på vei ned og rentetoppen snart er nådd. Vanlige folk har det privatøkonomisk verre enn for ett år siden, sa Støre og viste til undersøkelser. Det er riktig, men det er feil dersom noe skulle tro at Ap bare kan skule på rentebanen og vente på at oppslutningen skal stige når renten faller.

Velgernes usikkerhet gjør det verre for Ap, men problemet er større enn som så.

Faren er at evalueringsprosessen ikke har god nok legitimitet og at den i for stor grad blir en utstilling av kjepphester på stallen for grasrotas representanter og sure eks-ordførere.

Mange vil at Ap må samarbeide med venstresiden, andre mener Ap er for nære Senterpartiet. For mye distriktspolitikk eller for lite bypolitikk. For mye miljøpolitikk eller for lite. For ensartet ledelse. For lite helhetlig lagfølelse mellom regjeringsapparatet og resten av partiet.

Det kan bli vanskelig å sortere og rangere løsninger.

Støre er opptatt av at prosessen skal være lærende og at utbyttet skal være fremoverskuende. Snart startet arbeidet med nytt partiprogram og den lange stortingsvalgkampen.

Uansett hvordan og hvor lenge Ap evaluerer valgnederlaget:

Velgerne må føle seg representert av et parti med tydelig definerte ambisjoner for samfunnet, tillit og troverdighet hos frontfigurene og et samlet lag som ser mer utover enn innover.

Bare slik kan Ap snu trenden.