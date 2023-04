Alt kan ikke sjekkes

Jeg er overlege i et kirurgisk fag på et stort sykehus. På en kirurgisk poliklinikk er jobben min å vurdere om det er sannsynlig at du får vesentlig bedre helse av en operasjon.

Mange pasienter må dessverre vente lenge på å få time. Da er det ganske unødvendig at det kommer pasienter som ikke ønsker å bli operert, men som bare «ønsker å snakke med en spesialist».

I løpet av en dag på poliklinikken ender jeg ofte opp med å søke to eller tre pasienter til kirurgi. De 12 andre får én-til-én folkeopplysning om tilstanden. Det er informasjon om å kontakte fysioterapeut for treningsveiledning og råd om hvordan skoene bør være.

Det er hyggelig det, og forhåpentligvis nyttig for pasienten. Men når kapasiteten er begrenset så spørs det om ikke Helsepersonellkommisjonen hadde dratt seg litt i håret av ressursbruken av en kirurg med seks år medisinstudier og minst like lang spesialistutdanning.

Veldig mange blir henvist etter at de først har fått utført en MR-undersøkelse av kroppsdelen som er plagsom. Av og til er MR direkte uegnet. Så da sitter vi der da, med et MR som vi ikke trenger og som er ressurskrevende både i tid og personell, og ber om en god gammeldags røntgenundersøkelse som bokstavelig talt er gjort på et blunk.

En MR-beskrivelse kan skremme vannet av både lek og lærd. «Er du gammel og har fått rynker på utsiden, så har du sannsynligvis rynker på innsiden også», sa engang en klok mann. På MR ser man alle rynkene på innsiden.

Noe så enkelt som å vrikke foten skal i dag håndteres på komplisert vis. Før haltet vi rundt til den ble god igjen. Nå tar vi MR, blir vettskremt av svaret og overtaler til fastlegen å henvise oss til sykehuset.

Vi som er leger må slutte å henvise til undersøkelser for sikkerhets skyld, for det ene leder til det andre leder til det tredje osv. Pasienter må tilbys informasjon av god kvalitet, som er tilgjengelig for mer enn en av gangen.

Nesten hver dag jeg vurderer henvisninger, dukker det opp pasienter som i utgangspunktet har blitt undersøkt for noe helt annet. Tilstander som pasienten var lykkelig uvitende om inntil nå, og som man veldig sjelden trenger å gjøre noe med. For å få tid til dem som trenger helsehjelp her og nå, så kan vi helt sikkert redusere på en del av kontrollene.

Er det på bærtur å mene at vi oftere må gi pasientene den minst ressurskrevende behandlingen?

Røntgenleger jeg omgås synes ultralyd av muskel-skjelettsystemet kan være vanskelig. Nå er det kjøpt inn ultralydapparat på hver en knaus som har en lege eller en fysioterapeut. De synes selvfølgelig også at dette er vanskelig og henviser til sykehus når de har sett noe de ikke har forstått.

Noen ganger tror de at de har forstått hva de har sett og unnlater å henvise noe som skulle vært henvist. Fancy utstyr gir ikke nødvendigvis en friskere befolkning.

Blir du innlagt på et sykehus så blir det automatisk tatt en standardpakke blodprøver. Hva vi skal bruke alle blodprøvene til er ikke alltid like klart.

Det som er klart er at det sitter helsepersonell på laboratoriet og bruker mye tid og krefter på å analyserer alle disse prøvene. Er det noe som lyser rødt for «avvikende», bestiller vi en ny pakke neste dag. «Avvikende» prøver er ganske vanlig, og noe vi alle har fra tid til annen, uten at det betyr så mye.

Men «røde» prøvesvar fører ofte til at pasienten blir henvist rundt i systemet. Vi er redd for å gjøre feil og håper andre kan ta del av børa. Defensiv medisin kalles det, og det er kostbart.

De fleste som bor på sykehjem har et sammensatt sykdomsbilde, og for mange nærmer livet seg slutten. Med medisiner nok til å erstatte et helt måltid, transporteres de gamle i ambulanse mellom sykehjem og sykehus. Livsforlengende medisiner og akuttinnleggelser har blitt lettere å velge enn å ta en beslutning om at lindring og livskvalitet skal prioriteres i tiden man har igjen.

På sykehusene forholder vi oss til en «Prioriteringsveileder». Her står det føringer for hvem som har rett på offentlig helsehjelp og innen hvilken frist. For snart ti år siden måtte Helsedirektoratet sende hjem representanter for de ulike sykehusspesialitetene. De hadde fått i oppdrag å evaluere rettigheter og frister for sine fag.

Satt på spissen syntes alle de ulike spesialitetene at «sine» tilstander var mest viktig og burde ha kortest frist.

Jeg tror de samme fagmiljøene i dag står tilstrekkelig nedi realitetene med lange ventelister, fulle sykehus og rekrutteringsutfordringer til at utfallet kan bli betydelig mer konstruktivt i dag.

Får man i tillegg god informasjon til fastlegene og til pasientene, kan det bli riktig så nyttig. «Vi har ikke kapasitet til å drive samtaleterapi for folk med diffuse plager i føttene», sukket en god kirurgkollega.

Lik det eller ikke, men hun har helt rett.

Vi som fagfolk må involveres i prioriteringene og vi må også våge å se oss selv i speilet med et kritisk blikk for å være sikre på at det vi holder på med gir bedre helse i befolkningen på andre siden.