Allsang på fylkesgrensen

Olav Brostrup Müller er fast spaltist i radioprogrammet Ytring.

Selv bor jeg i en fylkeshovedstad som nå står ved terskelen til en ny tid. En ny tid som folk her i området riktignok ikke har bedt om, men sånn er det vel alltid.

Fylket vårt er akkurat litt større enn Israel, og akkurat litt mindre enn Belgia. Vi trodde derfor at det hadde en nokså kurant størrelse, muligens litt i overkant, faktisk: Sørenden av fylket grenser til Oslomarka, mens nordenden er stappfull av Moskus og ferierende sunnmøringer.

I 238 år har vi prøvd å få dette fylket vårt til noe som framstår som en slags naturlig enhet, med en felles identitet – uten særlig hell.

Folk lever nemlig ikke sine liv i norske fylkeskommuner – med mindre de er veibyråkrater eller folkevalgte med et helt spesielt engasjement for offentlige tannhelsetilbud. Derfor har det vært lett å le av fylkeskommunen, lett å ta den for gitt. Helt fram til nå, når vi innser hva vi er i ferd med å miste.

Det arbeidet skal altså utføres av folk som har blitt gjort til pendlere mot sin vilje.

Det kan være vanskelig å få øye på det fra Marienlyst, Akersgata og Løvebakken, men i en håndfull små- og mellomstore norske byer lurer man nå svært på hva framtida egentlig har å by på.

Små- og mellomstore byer i Norge – slike som fram til nå har nytt godt av å være fylkeshovedsteder – har verken stått for de største opp- eller nedturene de siste årene. De har liksom bare vært der, på et vis – holdt oppe av et jevnt tilsig av statlige penger, mens butikker har kommet og gått i byenes handlegater og de lokale industribedriftene sakte, men sikkert, har blitt omgjort til spennende leilighetsprosjekter. Over år har norske byer av denne typen blitt tømt for identitet, innhold og økonomisk makt.

Og mens Oslo har hatt en rivende utvikling de siste tjue årene, har veldig få egentlig spurt seg hva vi skal med de små- og mellomstore byene her i landet – til tross for at det er her de aller fleste av oss faktisk bor.

Ifølge regjeringen skal vi snart få svaret på alt sammen. I høst kommer nemlig stortingsmeldingen alle har ventet på, der de nye oppgavene skal fordeles. Enkelte vil si at det er lovlig seint, all den tid det meste av fordeling og plassering av institusjoner og arbeidsplasser fylkene imellom nå er unnagjort. Sånn sett minner Regionreformen mest om en ordre om å først pakke kofferten og møte opp på flyplassen, for deretter å få beskjed om det er skiferie eller badeferie man er på vei til.

Selvfølgelig finnes gode grunner for å slå sammen norske fylker. Alle som har bladd i regjeringens perspektivmelding, ser at offentlig sektor må drives på en mer rasjonell måte enn i dag. Inntektene vil krympe, utgiftene vil øke, og vi kan neppe løse problemet ved å ansette en halv million nye fylkeskultursjefer.

Men foreløpig er det forsvinnende lite av diskusjonen rundt de nye storfylkene som har dreid seg om innsparinger. Noe forsøk på kutt i offentlig byråkrati er i hvert fall ikke på trappene: Alle skal få beholde jobben. Og hvis noen tror det blir lettere å styre et nytt fylke bare fordi det passerer Danmark i størrelse, er det lite annet å gjøre enn å berømme dem for optimismen.

Det finnes vel en høyere mening med alt.

Så for enkelte av oss – i hvert fall de av oss som ikke er ansatt i kommunaldepartementet – er det foreløpig vanskelig å se hva den store effekten av reformen skal bli, annet enn å sørge for at titusenvis av offentlig ansatte fra nå av skal kjøre sine biler mellom Lillehammer og Hamar, Skien og Tønsberg, Bergen og Leikanger, Sarpsborg og Oslo, Arendal og Kristiansand. Mellom Vadsø og Tromsø må de vel fly.

Slikt må nemlig til for å skape robuste størrelser. Poenget med fylkessammenslåingene er å øke kvaliteten på arbeidet som utføres. Og det arbeidet skal altså utføres av folk som har blitt gjort til pendlere mot sin vilje.

Det finnes vel en høyere mening med alt. Og det viktigste med å få gjennomført regionreformen er, som kjent, at dersom vi ikke gjør det, vil ikke regionreformen bli gjennomført.