Alle mot en

Henrik Kristoffersens kamp for rettferdighet har endelig blitt kronet. Med en hjelm uten logo. Han tapte i kampen mot det store, uangripelige fellesskapet. Men er ikke alene. Den siste uka har ikke vært særlig god for dem som ikke smiler på idrettens store, lykkelige lagbilde.

Henrik Kristoffersens kamp fremstilles som den norsk idrett ikke kunne tape. Fordi det som reelt har vært oppe til doms, er hele modellen vår idrett er bygget opp rundt: Fellesskapet skaper enerne. Og enerne må tilpasse seg fellesskapets behov, for å fremstille det svært forenklet.

Fellesskapet, i dette tilfellet Norges Skiforbund, definerer derfor hvilke begrensninger dette medfører for deres utøvere. I dette tilfellet en avveining om det er «tvingende allmenne hensyn» som tilsier at Henrik Kristoffersen ikke skal få ha et Red Bull-merke på hjelmen.

Tingrettsdommer Kari Lunde konkluderer i dag klart og tydelig at disse restriksjonene også er juridisk akseptable.

Henrik Kristoffersen kunne ikke vinne denne kampen. Han burde det heller ikke. For dette er en kamp som ikke skal avgjøres i rettssalene, enten det er i Norge eller i større europeisk sammenheng. Det er en diskusjon som dreier seg om verdier og derfor politikk, idrettslig sådan. Dette vet Henrik Kristoffersen og hans støttespillere. De har aldri følt noen egentlig aksept for sine ønsker eller sin filosofi når det gjelder toppidrett.

Henrik Kristoffersen passer ikke inn i våre definerte rammer for toppidrett.

Denne rettssaken har vært deres sterkeste mulighet til å markere den følelsen av utenforskap de tydelig har beskrevet, en kamp mot et forbund de mener har misbrukt sin posisjon som fellesskapets voktere.

I løpet av tre måneder har Henrik Kristoffersen både blitt verdensmester for første gang og gått til sak mot sitt eget forbund, som han formelt ble verdensmester på vegne av. Begge anledninger har han nesten utelukkende brukt til å fortelle klart om hvem han har å takke - og hvem han overhodet ikke føler har bidratt til suksessen.

Henrik Kristoffersen passer ikke inn i våre definerte rammer for toppidrett. Fra i dag har han fått en dom på at han likevel er nødt til å tilpasse seg dem.

Men hvor ensom han enn føler seg i dag, er han det likevel ikke. Da det samme Skiforbundet tok ut et rekordstort landslag i nasjonaløvelsen langrenn forrige mandag, var det likevel ikke funnet plass til det unge stjerneskuddet Kristine Stavås Skistad.

Hun er løperen som kunne vært verdensmester i sprint allerede vinteren som var, hadde det ikke vært for et uhell. Likevel blir hun ansett for å være for ung, til Skistads åpenbare irritasjon. Kanskje er hun også for frittalende. Men det trenger ikke fellesskapet si noe om. For det vet uansett best.

Det som reelt har vært oppe til doms, er hele modellen vår idrett er bygget opp rundt.

Tre dager senere tar landslagssjef Martin Sjögren ut troppen til kvinnenes VM i fotball i Frankrike i sommer. Uten verdens beste fotballspiller, Ada Stolsmo Hegerberg. Hvilket ikke er noen nyhet.

Men likevel enda et sterkt symbol på prisen man er villig til å betale for dyrkelsen av det uangripelige fellesskapet.

Men det er en annen dom enn den i Oslo tingrett som virkelig understreker hvor langt de mektige organisasjoner er villige til å gå for å kunne styre vilkårene for sin idrett. For i voldgiftsretten CAS, idrettens øverste domstol, beliggende i Sveits, kom det sist uke en dom som har stor prinsipiell betydning for noen enkeltutøveres muligheter.

Der ble det bestemt at den sørafrikanske løperen Caster Semenya ikke kan konkurrere på sine ønskede distanser uten å måtte ta medisiner. Semenya og andre med den medfødte diagnosen hyperandrogenisme er født med et uvanlig høyt testosteronnivå har gjennom flere år dominert mellomdistansene i friidrett for kvinner.

Dette har nå CAS foreløpig gjort slutt på – ved å godkjenne det internasjonale friidrettsforbundets krav om medisinering av en naturlig medfødt tilstand for disse kvinnene.

Henrik Kristoffersen kunne ikke vinne denne kampen.

Det som ble påstått å skulle være en beskyttelse av kvinners rettigheter, blir i Semenyas hjemland Sør-Afrika og andre steder sett på som det stikk motsatte. Der kritiseres dommen heftig og kalles så vel sexistisk som rasistisk. En kvinne tvinges til å skulle medisinere seg bort fra å være seg selv for å få konkurrere i sin idrett. En kvinne som i tillegg er svart.

Tidenes største olympier, med utrolige 23 OL-gull, er svømmeren Michael Phelps. Han er dessuten hvit og amerikaner. Det har vist seg at Phelps' kropp produserer mye mindre melkesyre enn det man gjør i normaltilstanden. Normaltilstanden, som i hans mange konkurrenter, som også er sjanseløse.

Men der dette er en egenskap som, ifølge Semenyas støttespillere, hylles for sin unikhet, må hun medisineres mot sin vilje.

Felles for dem alle er at de er utøvere som ikke passer inn i fellesskapets bilde av hvordan vår idrett skal være. Dette udefinerte, store fellesskapet som ikke gir plass til individualistene.

Og selv på en dag hvor selv Henrik Kristoffersen kanskje føler seg en tanke målløs, er det mulig å finne trøstende elementer. For skulle han først får lyst til å uttale seg om hva han synes om dette fellesskapet, har denne helgen vist at han alltid kan hente hjelp hos landets finansminister.