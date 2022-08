Alle lyver om bærekraft

Forskeren James Blake konkluderte med at det er tre hovedbarrierer for mer bærekraftig adferd: Individualisme, ansvar og praktisk gjennomføring.

Individualismen forteller oss at vi har andre, viktigere ting å bekymre oss for. Ansvaret for bærekraft legger vi gjerne på alle andre. Og den praktiske gjennomføringen er ofte fylt av små hindre som penger og tid.

Bærekraftige alternativer oppleves ofte som dårligere, og mange sliter rett og slett med å forstå hva bærekraft betyr.

Vi må slutte å prate i vage overskrifter.

For å endre adferd må vi «dulte» folk i en mer bærekraftig retning. Da må vi fjerne barrierene en etter en. Vi må sørge for at det føles både enkelt og attraktivt å ta mer bærekraftige valg: velge leie fremfor eie, velge papp fremfor plast, velge lokalt fremfor globalt.

Bærekraft må være enkelt og attraktivt

Vi velger produkter og tjenester fordi de er bra, billige, fine eller enkle. At de også er bærekraftige blir et pluss, men det er sjelden det som driver folks valg.

Heldigvis viser både etablerte selskap og startups vei. Tise, for eksempel, har gjort kjøp og salg av brukte klær både enkelt og kult. Flere mobilselskaper satser nå på å selge brukte mobiltelefoner, med gode garantiordninger og til en lavere pris.

Både små og store bedrifter må ta ansvar.

Begge er brukervennlige, engasjerende, smarte og trygge tjenester – «bonusen» er at de bidrar til redusert forbruk, gjennom økt grad av gjenbruk.

Bærekraft må altså først og fremst oppleves som enkelt og attraktivt. Hvis det krever mer av oss, eller hvis vi opplever at vi må «ofre» noe, så stopper det opp.

Bærekraft må være forståelig og engasjerende

Det må kommuniseres på en bedre måte rundt bærekraft. Vi må slutte å prate i vage overskrifter, droppe ord som «miljøvennlig» og «grønt», og heller gi relevant, faktabasert og sammenlignbar informasjon.

Hva er det faktiske fotavtrykket til et produkt gjennom livssyklusen? Er 50 kg CO₂ mye eller lite? Hvordan kan jeg sammenligne ulike alternativer når jeg skal ta et valg?

Et enkelt tiltak er å opplyse om CO₂-avtrykket til produktene på kvitteringen. Dette enkle grepet tilgjengeliggjør fakta om konsekvensen av dine valg, og kan for eksempel bidra til økt salg av grønnsaker, og redusert salg av rødt kjøtt.

Vi må slutte å prate i vage overskrifter.

Like viktig er engasjerende kommunikasjon som spiller på positive følelser. Produsenter bør bruke design og humor aktivt for å skape en merkevare og produkter som folk liker.

Endringen må komme

Vi vet at vi må lykkes med det grønne skiftet. Det krever at vi alle endrer adferd, men da må næringslivet legge til rette og selv vise vei.

Både små og store bedrifter må ta ansvar for å utvikle nye og mer bærekraftige produkter, tjenester og forretningsmodeller basert på innsikt om folks behov og preferanser – og kommunisere rundt bærekraft på en måte som folk forstår, og liker.

Vi er overbevist om at bedriftene som lykkes med det, vil stå igjen som fremtidens vinnere, også økonomisk.