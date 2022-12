Da jeg var 13 år fikk broren min kreft, han var 22. Tidlig i desember i 1997 fortalte mamma at det ikke var mer legene kunne gjøre. Tiden hans var i ferd med å renne ut.

Så står du der da, på julaften, med lys på bordet og ribbe i ovnen. Broren din later som han kaster deg ned trappa og gir deg Spice Girls i julegave, samtidig som han understreker at du har ræva musikksmak. Dere står der på kjøkkenet og ler. Men du vet at dette, dette er siste gangen.

Broren min døde den 16. januar 1998.

Julen etter ble første jul der jeg ikke stupte i seng på kvelden. I stedet ble jeg sittende og kikke ut i den svarte natta og lure på om julen noen gang ville bli hyggelig igjen når hans stol stod tom.

Den julekvelden følte jeg meg uendelig ensom i en verden der alle tilsynelatende var glade. Men etter hvert som jeg ble eldre, skjønte jeg at jeg ikke var alene. Alle har en tom stol på julaften. Mange har flere.

Noen har bare tomme stoler igjen.

I hverdagen synes det ikke så godt, men når hele verden dekker opp til festmiddag og møtes med sine venner og sine familier, så er den der. Uansett om det er ett eller femti år siden den ble tom.

Og er man ny i den gjengen med tomme stoler, så er det noe fint med å vite at alle vi som går der, i juleglade gater og ler med gløgg i hånda, vi har alle en tom stol.

Uansett om din tomme stol skyldes dødsfall, eller om dine mennesker har forsvunnet i bitre konflikter, sykdom, rus eller andre ting, så er stolen din like tom som vår.

Problemet med de tomme stolene i julen, er at vi ikke snakker om dem.

På den måten er julen nådeløs, for den viser så tydelig at tiden har gått, og at noen er blitt borte. De som var her i fjor, men som ikke kommer i år. De som har vært med før. Vår egen rolle i julefesten.

Problemet med de tomme stolene i julen, er at vi ikke snakker om dem. Vi nevner dem i forbifarten ja, sammen med en setning om at julen ikke er god for alle. Men vi snakker ikke om dem.

Det er som om vi frykter at det å minnes gjør at vi ikke kommer oss videre. Faktum er at vi kommer oss videre fordi vi minnes.

Desember er en måned med gavedryss og julestress, men også en måned med blåtime og vakkert lys. Med stillhet og rom. En måned som egentlig har plass til både julelatter og tomme stoler.

Saken er at tomme stoler skriker litt mindre om de får stå fremme. Så god jul. Til både deg og din tomme stol.

Og vit at denne julen, kan dere få komme begge to.

