Alle eller ingen

Det går et beinhardt klasseskille igjennom norske klasserom. Mellom de som har råd til å være med på skoletur, og de som ikke kan det.

Derfor er min oppfordring klinkende klar: Nå må både rektorer og foreldre skjerpe seg. Hvis ikke alle kan være med på tur, så bør ingen dra.

For noen uker siden tok en mor kontakt og fortalte en provoserende historie. Klassen til ungen hennes skulle på en lengre reise til sydligere strøk. Med faglig opplegg, i skoletiden. Prisen var 13–14 000 kroner per elev.

Det hadde åpenbart ikke alle råd til. Det var skolen som arrangerte, men kalte turen «frivillig».

Turer som en del av undervisningen skal være gratis.

Slike historier er langt fra uvanlig. Noen ganger er det skolene som arrangerer tur, andre ganger foreldre. Loven er tydelig, den sier at turer som en del av undervisningen skal være gratis. Men det skjer nok ofte at turer i praksis er en del av undervisningen, selv om de kalles frivillige.

La meg først si: Jeg skjønner greia. Jeg forstår at dere gjerne vil at ungene skal få dra på noe interessant faglig opplegg i en litt vel rutineprega skolehverdag. Jeg forstår at dere vil gi ungene opplevelser sammen med klassevennene. Jeg skjønner også at dere rektorer føler et press til å tilby noe spennende, og at ivrige ansatte og foreldre har gode ideer.

Tenk om det hadde vært din unge som sto igjen alene.

Men likevel: Kan ikke alle være med på turen? Nei? Så dropp det. De hyggelige eller faglig nyttige opplevelsene for de som har penger til å delta kan aldri veie tyngre enn hvor knusende det er for hun som må bli igjen. Som sitter igjen alene og ser i sosiale medier hvor gøy de andre har det. Som får høre fra resten av klassen hva de har gjort etterpå. Men som ikke får deltatt i de samtalene.

Politikere snakker mye om utenforskap og inkludering i festtaler. Noe mer konkret utafor enn et barn som sitter igjen alene når bussen går, sliter jeg med å se for meg.

Så selv om det hadde vært innmari gøy med en tur for samholdets skyld. Eller aldri så viktig faglig. Så skjerp dere. Rektorer, se på loven, den er klinkende klar. Det skal være gratis.

Klasseskillene må ut av klasserommene.

Foreldre, tenk om det hadde vært din unge som sto igjen alene. Fordi familiebilen røyk eller strømregninga var så høy at det ikke ble penger igjen. Det skjer med flere enn du skulle tro. Særlig nå som alt blir dyrere.

Det er en verdifull læring både for elever og foreldre å droppe en tur også. Verden er ikke rettferdig, noen sliter med økonomien. Det angår også deg som har en velfylt lommebok. Det får konsekvenser også for deg og ditt barn at samfunnet er som det er.

Så får vi heller jobbe for at alle barnefamilier får en ålreit økonomi. Og at skolene har såpass med ressurser at de kan arrangere turer uten stor egenbetaling.

Hvis ikke alle kan være med på tur, så bør ingen dra.

På veien dit finnes det nok av mer rimelige, men likevel faglig gode alternativer med kortere reisevei. Som freds- og menneskerettighetssentrene våre, og andre pedagogiske opplegg knytta til historiske steder i Norge – som også ser utover på verdens utvikling.

Så må politikerne bidra med penger for å holde prisene på slike steder nede. Akkurat der er det de som må skjerpe seg.

Men poenget er: Hvis ikke alle kan være med, er det bedre at ingen drar. Klasseskillene må ut av klasserommene.