Alarmen er gått, det er alvor nå

Nok en sommer kan vi lese at «studentene svikter lærerutdanningene». Det blir nærmest fremstilt som om de skylder samfunnet å sette lektorutdanningen på førsteplass, etter å ha blitt eksponert for rekrutteringsstrategier som: «Å snakke opp læreryrket» eller «klappe for innsatsen». For ikke å glemme: «Tapetserte busskur med (kleine) slogans om hvor viktig læreryrket er» signert et desperat markedsføringskontor – limt til busskuret med offentlige midler. Søkertallene taler vel for seg. Markedsføringskampanjene virker ikke, de biter ikke på noen.

Søkertallene til lærerutdanningene stuper i hele landet. Streiker avsluttes på stadig tynnere grunnlag, og «rømmelærer» er blitt et begrep på folkemunne.

Det utspiller seg en varslet skolepolitisk tragedie i Norge, og det har ikke manglet på advarsler og varslere.

Få, enkle og billige svar på de mange ulike problemstillingene i skolen er feil medisin. På resepten får vi: Holdningskampanjer, lavere krav til fag og så klart favoritten: Utvalg. Ingenting er så helbredende som et ansvarsfraskrivende utvalg.

I de siste årene har media flommet over av samfunnsengasjerte som gir uttrykk for at de reelle utfordringene i skolen ikke blir adressert.

Når krisebegrepet tas i bruk og alarmen går, er det ikke tid for flere utvalg. Det er tid for modige valg. Det er tid for å lytte til løsninger fra grasrota og bremse reformkåtskapen. Kanskje er det på tide å skifte fokus til de lavthengende fruktene i skolegården.

Hvorfor stuper søkertallene til læreryrket? Jeg undres om svarene allerede kan være så tilgjengelig og kjent, at et nytt utvalg blir overflødig? Her er noen lavthengende frukter/årsaker:

Lavere status for kunnskap/skole og en stadig økende usikkerhet for yrkets fremtid: Utfordret av en stadig mer kompleks tilgang til informasjon, særlig drevet av teknologisk utvikling slik som kunstig intelligens (KI) og manglende regulering av slik teknologi. Hvorfor velge et studium, rettet mot et yrke, med en usikker fremtid?

Lønnstapere: Et utall rapporter, statistikk og utredninger gir grunnlag for å hevde at lærere, og særlig lektorene (5 års utdanning eller mer), har vært lønnstapere mot sammenlignbare jobbalternativer i samfunnet. Unge vurderer nøye sin egen fremtid og mulighetene en konkurransedyktig lønn vil gi dem. Hvorfor velge en fremtid med færre (økonomiske) muligheter?

Arbeidstid og arbeidsforhold: Lærere jobber mye, det er ikke unikt, men lønn og tid veier ikke lenger opp for stadig flere pålagte ansvarsområder, forventninger og lovpålegg i skolehverdagen. De viktigste ressursene i skolen er under press. Hvorfor velge et arbeidsforhold som i økende grad belastes med samfunnets problemer, hvor det samtidig ikke gis tid til å lykkes?

Frihet og autonomi: Etter gjentatte reformer de siste tiårene har skolen gått i retning av å bli en servicestasjon, fremfor en utdanningsinstitusjon. Dette har fått mange følger for lærerrollen, elevrollen og hvilke frihetsgrader læreren har for å skape et klassemiljø preget av personlig engasjement og pedagogisk overbevisning (les autonomi). Hvorfor velge et yrke hvor friheten til å bestemme over egen hverdag og yrkesutøvelse reguleres i økende grad?