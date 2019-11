Hvilke forventninger har vi egentlig til en kongefamilie? En blanding av kontinuitet, soliditet, tilstedeværelse og tilbaketrukkethet?

Eller har «The Crown» og et langt intervju med prins Andrew forstyrret det bildet?

Som medievante Ari Behn gjorde, da han entret det norske kongehuset og snudde all diskresjon på hodet.

Slik prinsesse Märtha Louise også har gjort, med sine engler, sine samtaler med de døde, og sin manglende vilje til å skille egne forretninger fra slottets.



Nå er Durek Verrett tilbake.

Sjaman Durek forstyrrer definitivt bildet av et solid kongehus.

Fredag er hans omstridte bok «Sjamanens Reise» på plass i norske bokhandlere. Boka het egentlig «Spirit Hacking», og fikk i oktober en dramatisk start i kjærestens hjemland.

Først regelrett slakt i Dagbladet, så kraftig kritisert for sitt innhold, og deretter avvist av forlaget Cappelen Damm bare noen dager før utgivelsen.



Så mye at til og med Trygve Hegnar har sagt at han savner Ari Behn.

Vi som lever og ånder i dette kongedømmet, vi er altså i stand til å akseptere endring. Men ikke uten videre. Sjamanen kan neppe rokke ved et stabilt monarki. Men sikre er vi ikke – for hvem vet; kanskje er han virkelig er en ekte trollmann?



Nå har Durek Verrett gitt et langt intervju til NRK, i London.

I dette intervjuet presenterer han sitt eget tilbaketog.

Han var på jobbtur fra California. Som sjaman og healer, men også for å snakke om den nye bok, om en plaget barndom og om sjamanisme.

Men kanskje først og fremst for å snakke om sitt forhold til en prinsesse, en kongefamilie og det norske folk.

Han ber om unnskyldning for så mangt. Han er lei seg. Lei seg for at han ikke helt har forstått det norske folk, og at de ikke forstår ham.

– Hadde jeg trodd det norsk presse skrev om meg, ville jeg også definert meg selv som gal, sier han.

Han er også ydmyk om at han har tråkket feil, og snakket med for store og amerikanske bokstaver i møte med det mer lavmælte Norge.

Han er lei seg for å ha lekket alt for intime detaljer om sitt forhold til prinsessen, og at alt dette kan ha gått utover kongefamilien. Han takker både dem og kronprins Håkon for gode råd.

Gode råd – om hva?

Om hvordan vinne en prinsesse og halve kongerikets tillit kanskje?



Det er i hvert fall fullt mulig å tolke ham dit hen at han er villig til å uttrykke seg litt mindre kontroversielt.

Avsnittet om at barn får kreft fordi de ønsker det, er fjernet fra den norske utgaven av boka.

Men han mener nok det samme fortsatt. Hans historie er historien om en sjaman som er gjenoppstått fra de døde, for så å bygge nettverk med åndene. For å bli kjent med dem, og så å ta dem i bruk, for dem søker hjelp hos sjaman Durek.

Han sier han aksepterer leger, men glad i holdningene deres er han ikke.

Vårt bilde av et kongehus er en fiksjon. TV-serien «The Crown» er en langt bedre fortelling.

Om kulden i storslagent vakre rom, om tvil, om harde bud og en morskjærlighet som ofres på kronens alter.

– You have to protect the crown, er refrenget Elizabeth krones til.

Men det som gjør denne imponerende serien til en bedre fortelling, er at følelsene, utfordringene og motsetningene også er allmenne.



Det å akseptere en hurtigsnakkende sjaman i et land av nokså sindig rasjonalitet,

og det å ha en original datter som suger til seg negativ omtale – det er ikke krevende bare for konger og dronninger – det er krevende for alle.

