Å være singel i Norge er en luksus

Det virker som det stadig foregår et kappløp om hvem som har den verste sivilstatusen her til lands og alle klager over noe. De single er desperate etter kjæreste, de som dater hater usikkerheten av det, de i forhold er lei av kjæresten, de gifte klager over ekteskapet, og foreldre stønner over barna.

Likevel ser vi ut til å ha kommet til en kollektiv enighet om at det å være singel er den verste statusen av dem alle. Fra et historisk perspektiv er det vi nå kaller «singelliv» en luksus og et privilegium som tidligere generasjoner har ofret svette, blod og tårer for.

«Det nye er skummelt, og det gamle vil folk i utgangspunktet ikke tilbake til.»

I middelalderen var ekteskap ofte arrangert av politiske, økonomiske og sosiale årsaker. Kjærlighet og forelskelse var temaer som hørte hjemme i fiktive fortellinger, dikt og teaterstykker, men ikke i ekteskap.

Opplysningstiden brakte med seg begreper som individuelle rettigheter og personlig frihet. Unge menn begynte å utfordre tradisjonelle ekteskap og deres rolle som arvtaker av familiens status, eiendeler og yrker.

Med fremveksten av industrialisering og urbanisering trakk de til storbyene. Der fikk de flere muligheter til å omgås potensielle partnere utenfor sine umiddelbare sosiale kretser. Likevel var det fortsatt sterke forventninger til ekteskap. Kvinner var fortsatt i stor grad avhengige av en mann som kunne forsørge dem, og dermed var ekteskap fortsatt en livsviktig nødvendighet.

Med fremveksten av velferdsstaten på 1900-tallet fikk kvinner derimot en økonomisk sikkerhet uavhengig av ekteskapet. På den tiden fikk de også større tilgang til utdanning og arbeid, noe som gjorde dem mer økonomisk selvstendige.

De hadde nå muligheten til å velge å være single uten å være økonomisk sårbare. Ekteskap og barn ble ikke lenger nødvendig for overlevelse, men et frivillig valg.

Velferdsstaten bidro også til å heve levestandarden og livskvaliteten for mange menn. Presset på tradisjonelle maskuline roller, som å være den eneste forsørgeren, ble redusert og gjorde det mulig for menn å ha et mer variert og tilfredsstillende liv.

«Mange menn sliter fortsatt med å akseptere at en kvinne kan ta initiativ.»

Kan den framvoksende barnløshet og singeltilværelse være en naturlig konsekvens av tidligere generasjoners harde kamp for frihet og uavhengighet? Uansett har utviklingen ikke skjedd lineært.

At vi er friere i dag, betyr ikke at gamle tradisjoner og normer har mistet fotfeste. At mange bedyrer at de ville gjort «hva som helst» for å finne en partner, samtidig som de forblir evig single, kan ha sammenheng med at vi ikke klarer å navigere i dette nye landskapet. Et landskap som består av både valgfrihet og forventninger om tradisjonelle kjønnsroller og familiekonstellasjoner.

Mange menn sliter fortsatt med å akseptere at en kvinne kan ta initiativ, eller at hennes verdi ikke avhenger av antall sexpartnere hun har hatt.

Og mange kvinner klarer enda ikke å se for seg at en mann kan tjene mindre enn henne eller vise dype følelser uten at han er mindre mann for det. Det nye er skummelt, og det gamle vil folk i utgangspunktet ikke tilbake til.

«Mange kvinner klarer enda ikke å se for seg at en mann kan tjene mindre enn henne.»

I det 21. århundre ser det ut som at vi kollektivt har blitt sendt tilbake til juleballet i gymsalen på ungdomsskolen. Alle har pyntet seg og har gledet seg stort, men guttene og jentene står på hver sin side av salen, og ingen tør å gå bort til hverandre.

Ingen vet hva et skritt mot den andre vil bety, hva som forventes av dem eller hva de selv egentlig vil.

Vi må erkjenne at den friheten vi har fått ikke kommer med en bruksanvisning. Til gjengjeld kan vi nå forme vår egen skjebne i større grad enn tidligere generasjoner kunne.

Det vil ta litt lengre tid for oss å finne ut av det, men på sikt har jeg troen på at vi vil både få det bedre og få mer tilfredsstillende forhold til oss selv og hverandre.