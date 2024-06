Å binde Noreg saman

Mange i Noreg er heilt avhengig av ferje eller fly for å få kvardagen til å gå opp. Dette er bussen og trikken for mange i Nord-Norge og på Vestlandet. Då Høgre og Frp styrte var det både ferje- og flyopprør langs heile kysten.

Derfor gjekk vi i Senterpartiet til val på gratis ferje på små ferjesamband og halv pris på flyruter og ferjer langs resten av kysten. Det har Senterpartiet og Arbeidarpartiet i regjering no levert på.

Trufast Høgre-motstand

Høgre har kjempa imot våre tiltak for at folk og næringsliv skal få reduserte billigare fly og ferje. Kvart år foreslår dei å fjerne fleire av satsingane i Stortinget.

Nå har Høgre funnet ut at dei vil bruke ferjekøar og fulle fly på distriktsrutene som ein unnskyldning for å ta til orde for å sende rekninga tilbake til folk og næringsliv.

«Løysinga er ikkje å sette opp prisen.»

Det er ikkje tvil om at det blir fleire passasjerar på dei rimelege fly- og ferjerutene no når vi går inn i turistsesongen og mange reiser rundt for å oppleve alt det vakre Noreg har å by på. Men løysinga er ikkje å sette opp prisen.

Populært tiltak

I staden for å sjå på billige flyprisar og gratis ferje som ein trussel, må vi bruke det som eit verkemiddel for å binde landet tettare saman. Eg trur ikkje Høgre ville funne på å seie at dersom det er fullt på trikken i Oslo så er løysinga å auke prisane for å jage folk vekk frå trikken. Då er naturlegvis svaret å styrke kapasiteten.

«Det er heilt avgjerande for å få folk til å bu i distrikta.»

Det bør det også vere i andre delar av landet. Denne veka har eg besøkt øykommunane Røst og Værøy i Nordland. Folk som bur der er heilt avhengig av eit godt ferjetilbod for å kome seg til sjukehus, jobb og eller for å gjere diverse ærend.

Øyfolket, inkludert Høgre-ordførar Susann Berg Kristiansen på Værøy, var storfornøgd med både gratis ferje og billigare helikopter (Værøy har ikkje flyplass). Det same var næringslivet på øyane. Ingen vi møtte var einige med Høgre i at løysinga var å skru opp ferjeprisane for å få færre til å ta ferje.

Dyrare = dårlegare

Å tvinge folk bort frå fly og ferje med dyrare billettar er rett og slett heilt feil medisin for kysten vår. Det at næringslivet, lokale og turistar vil reise langs den vakre kysten vår er positivt. Det gir vekst, utvikling og levande lokalsamfunn i heile Noreg.

«Å tvinge folk bort frå fly og ferje med dyrare billettar er heilt feil medisin for kysten vår.»

Den grunnleggjande skilnaden på Høgre og Senterpartiet er at vi i Senterpartiet faktisk ønskjer at folk skal kunne bu og leve gode liv i heile Noreg. Derfor har det vore viktig for oss å gjere fly- og ferjetilbodet i distrikta betre og billigare. Det er heilt avgjerande for å få folk til å bu i distrikta.

Med rimelegare billettar vert det også lettare å reise for studentar som skal heim, næringsliv som skal byggje landet og turistar frå inn- og utland som vil sjå heile det vakre landet vårt.

Derfor kjem vi aldri til å gje oss. Gratis ferje har kome for å bli.