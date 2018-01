«Svisketrynene» syter ikke

Komiker Per Inge Torkelsen er sint og provosert fordi det i den nylig utvidede regjeringen sitter en eldreminister. Humoristen har skrevet en harmdirrende kronikk om saken.

Torkelsen er motstander av denne nyskapningen ved Kongens bord. Han mener vi ikke trenger en slik minister. Han har kanskje rett. Vi har gode og velfungerende ordninger for eldreomsorg i vårt land. Det har kronikkforfatteren selv opplevd og satt pris på, da hans egne foreldre ble så gamle at pleie- og omsorgsbehovet var stort.

Det forunderlige ved Torkelsens kronikk er imidlertid at han i sin frustrasjon velger å fyre løs mot de eldre. Fordi de bare sutrer. Som om det var sykehjemsbeboerne som hadde satt sammen den nye regjeringen.

Skal man rette baker for smed, skal det gjøres skikkelig.

Humørløs humorist

Torkelsen er en humorist, og det er vel og bra. Humor er flott. Men sjelden har jeg lest mer humørløse saker fra en komikers tastatur enn nettopp denne kronikken. Skal man rette baker for smed, skal det gjøres skikkelig, synes han å ha tenkt.

For norske pensjonister er en gjeng med ekle svisketryner som bare er interessert i å grafse til seg så mye som mulig, hevder han. Gjeldfrie, med båt og bil, hytte på fjellet og leilighet i Spania. Og enda er de ikke fornøyd.

Fornøyde pensjonister

Det er her Torkelsen i rusen av adrenalin og kortisol mister kontakten med virkeligheten. Norske pensjonister er nemlig ikke misfornøyde med tilværelsen sin. Tvert imot oppgir 86 prosent av dem at de er godt fornøyde med livet. Dette til tross for at halvparten av dem faktisk har gjeld, at stadig flere sliter med betalingsproblemer og at faktisk bare 5 prosent av befolkningen eier eller har tilgang til leilighet i Spania.

Det virker også som om Torkelsen har sovet i 17 år, helt siden den gang han møtte de ekle gamlingene som var så stolte av å ha vunnet krigen. De menneskene som var voksne nok til å bidra til landets forsvar i 1940, nærmer seg nemlig 100 års alder nå, de som er igjen. Og da må det vel være på tide å tilgi dem litt selvskryt?

Det er ikke sutrete gamlinger som har skaffet oss en eldreminister.

Hvem bør ha kjeft?

Så hvor mener så jeg den sinte humoristen burde rette skytset sitt? Mot sine egne partifeller på Stortinget, naturligvis. Der for øvrig gjennomsnittsalderen på representantene har gått ned fra 53, 2 år i 1953 da vi to ble født, til 46, 4 år i 2013. Eldreministerposten er en direkte konsekvens av partiet Venstres inntog i regjeringen. Et håndslag til Fremskrittspartiet som kompensasjon for svelging av noen miljø- og inkluderingskameler.

Kast deg inn i kampen internt i partiet, Torkelsen! Det er ikke sutrete gamlinger som har skaffet oss en eldreminister. Det er dine nye samarbeidspartnere i Fremskrittspartiet. Har du behov for å bruke kjeft, så kjeft på smeden, ikke på bakeren!

Og for ordens skyld, honnørbillett får man først rett til når man er fylt 67. Det er bare å si høflig: «Nei, takk!». Det er ikke nødvendig å brøle.

