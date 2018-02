Metoos medieofre

Det er snart tolv år siden jeg ble utsatt for en overfallsvoldtekt i Oslo. I årene etter har jeg deltatt i samfunnsdebatten, og ofte stilt opp når pressen har ringt. Det har ikke alltid vært en god erfaring.

Når jeg observerer hvordan #metoo-varslerne blir fremstilt i pressen, lurer jeg på hvordan de egentlig har det med å bli brukt som et klikkbait i medienes overproduksjon av nyhetsartikler om #metoo. Selv om det er forskjell i alvorlighetsgrad på en overfallsvoldtekt og seksuell trakassering, tenker jeg at skammen rundt det å fortelle om noe som har vært grenseoverskridende kan føles like sterk. Særlig når den som har trakassert deg er en del av Norges maktelite.

Jeg husker den sterke skammen jeg bar på etter overgrepet, jeg følte at det var noe feil med meg.

Blir stakkarsliggjort

Det burde ikke være skamfullt å stå frem med en overgrepshistorie. Man burde føle seg styrket, og kjenne at man har tatt tilbake makten fra den som misbrukte deg. Men når journalister nesten slavisk følger en oppskrift på hvordan tematikken skal presenteres, er jeg usikker på om den utsatte opplever den sårt trengte maktforskyvingseffekten.

For journalistene bruker retoriske grep, der de fremhever kontrastene mellom den utsatte og den påståtte gjerningsmannen. «Hun var 23 år og praktikant – han var 43 år og næringsminister på offisielt besøk», står det i en ingress i en NRK-artikkel. VG har i en annen artikkel valgt denne overskriften: «NRK: Sunniva Andreassen står frem som Giske-varsler: – Jeg ble redd». Effektfullt og informativt, ja, leserne engasjeres og sjokkeres. Men varsleren, hun blir i verste fall stakkarsliggjort.

Jeg ble fremstilt som et anonymt offer, men husker svært lite av intervjuet.

Nå har det gått litt tid siden jeg var en ingrediens i medienes voldtektsoppslag. Jeg er i dag utdannet journalist, og har med tiden klart å få et overblikk og forstå hva jeg utsatte meg for. Hvilken belastning det er å vise frem den delen av deg som genererer mest skam.

Skammen forsterkes

Første medieoppslag jeg stilte opp i var i Aftenposten, ikke lenge etter voldtekten. Jeg ble fremstilt som et anonymt offer, men husker svært lite av intervjuet. For jeg var i en sjokkfase. Usikker, forvirret, avspaltet fra meg selv og klarte ikke å kjenne hvor mine grenser gikk.

Jeg husker den sterke skammen jeg bar på etter overgrepet, jeg følte at det var noe feil med meg og at jeg var verdiløs. Skammen ble ytterligere forsterket av å se nyhetsoppslaget med et bilde av bakhodet mitt, der jeg stod og så mot stedet overfallet skjedde.

Noen år senere valgte jeg selv å fortelle om voldtekten gjennom blogging. Jeg skrev om hvorfor jeg syntes det var viktig å anmelde voldtekt. Blogginnlegg ble til kronikker på medienes debattsider. Etter hvert begynte journalistene å ta kontakt igjen. For dem var jeg et ansikt og en stemme som kunne skape følelser hos leserne i saker som omhandlet voldtektsstatistikk og ressursmangel hos politiet.

Journalister tråkker feil

Det er vanskelig å skulle intervjue noen som har opplevd å bli fratatt kontrollen over egne grenser og egen integritet. Dessuten er kampen om å klare å belyse et alvorlig samfunnsproblem på den mest engasjerende måten tøff. Som journalist vil du så mye. Du jobber hardt og føler viktigheten av det du driver med. Et samfunnsoppdrag, et forsøk på å drive samfunnet videre og skape endringer der problemene er størst.

Leserne engasjeres og sjokkeres. Men varsleren, hun blir i verste fall stakkarsliggjort.

Når du kombinerer den drivkraften med et tidspress, og kanskje en underliggende usikkerhet, kan du som journalist tråkke feil. Tråkke på. Tråkke over.

Jeg sa ja til å stille opp fordi jeg ønsket å belyse voldtektsproblematikken. Dessverre satt jeg alltid igjen med en sterk skamfølelse etter møtet med journalistene. En retraumatisering. Når minnene fra overgrepet ble trigget, kom også skammen. Hver gang tok det meg flere dager å komme i vater.

Bare et offer

Jeg skjønte for alvor at jeg måtte ta mer hensyn til meg selv etter at tre journalister inviterte seg hjem til meg for å lage en nyhetssak til både nett, radio og TV. Overskriften i nettsaken inneholdt navnet mitt og ordet voldtatt. Det er tøft å se sitt eget navn på den måten. Store, svarte bokstaver trykket på en av landets største nyhetssider. Identiteten min ble redusert til det jeg hadde vært utsatt for. Jeg ble et offer, kun et offer. Jeg sleit i flere uker etterpå.

Så hvordan kan journalistene bidra til at den som har vært utsatt for seksuelle krenkelser eller voldtekt ikke føler mer skam når saken publiseres? De kan unngå å bruke sitater som forsterker offerrollen. De kan bruke en vinkling der den utsatte ikke mister eiendomsretten til sin egen historie. Pressen kan rett og slett ikke bruke historien akkurat som det måtte passe dem.

For journalistene dreier dette seg om å endre sin mentale innstilling, og se på intervjupersonen som en ressurs og en slags ekspertkilde. Hvem bør ha definisjonsmakten i en personlig historie? Jeg har erfart at når jeg får frem mitt engasjement og min motivasjon i et intervju, da føler jeg meg styrket. Når jeg blir redusert til et offer, da skammer jeg meg.

