Metoo er ingen konkurranse

Tenk om vi kunne brydd oss litt mer om andres historier, og litt mindre om den som forteller er mann eller kvinne.

Nå har det endelig begynt å komme til en del menn som står frem med sine historier under #metoo-knaggen, og hva gjør folk? Stiller seg rablende gale i sin velvalgte skyttergrav full av dritt og fyrer løs på meningsmotstandere.

Og i vrangmøtet med andres historier som ikke passer overens med sitt eget offerbilde er begge sider like ille: «Endelig får damene smake sin egen medisin!» jubler mannsgrisene og tafseapologetene for å feire sin seksuelle hevn. «Det er mange flere kvinner enn menn som blir voldtatt!» svarer mannshaterne og statistikkfeministene på politisk autokorrekt.

Har man som mann blitt voldtatt hjelper det fint lite å høre at sannsynligheten som kvinne hadde vært enda større. Skaden har allerede skjedd, og de fleste voldtektsofre finner nok liten trøst i andres ulykke.

Og for en kvinne som blir banket opp hjemme er det lite trygghet i at selvmordsraten er høyere for menn. Hun har tross alt sine ting å stri med, om hun ikke skal måtte stå til ansvar for andres selvmord i tillegg.

Jeg prøver ikke på noen måte å rakke ned på statistikk. Slik innsikt er helt kritisk for ressursprioritering, kampanjer, og politiske satsinger. Men i møte med enkeltindivider og deres historier er statistikk helt ubrukelig. Og feilaktig, anekdotisk statistikk bånn i bøtta.

Hva om vi kunne fokusert mer på individet, og mindre på gruppen de tilhører? Og litt mer på hva som har skjedd dem, og ikke hva som i snitt skjer med deres gruppe versus andre grupper?

Det ville i hvert fall gjort det lettere for meg å stå frem med mine historier – i trygghet om å bli lyttet til for hva jeg hadde å fortelle på vegne av meg selv, og kun meg selv.

