«Kjære dagligvarehandel, vær så snill å ikke øke prisene»

Torsdag kalte næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Sandra Borch inn aktørene i dagligvarebransjen for å snakke med dem om prisøkninger på matvarer.

Bakgrunnen er den svært kraftige prisveksten på mat på 11,5 prosent det siste året. Det gjør næringsministeren bekymret.

Derfor altså dette møtet.

Men hva kan Vestre egentlig gjøre? Hvilke verktøy har han?

Ingen! Det er det korte svaret.

Spiller på samvittigheten

Det er derfor ikke tilfeldig at han formulerer seg slik:

– Vi vil oppfordre alle aktører til å utvise sitt samfunnsansvar og dempe inflasjonen så mye som mulig, sa han etter møtene.

Næringsminister Jan Christian Vestre og landbruksminister Sandra Borch møtte pressen etter møtene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nemlig. Her spiller han altså på samvittigheten og samfunnsansvaret, fordi det strengt tatt er det eneste han har å spille på.

Vestre har ingen motorsag

Han kunne nesten like gjerne skrevet et brev med teksten: «Kjære dagligvareaktører, vær så snill å ikke sette opp prisene. Det hadde vært bra. Hilsen Jan Christian».

Ok, så er det kanskje litt flåsete oppsummert, men det er nå likevel noe i det:

Han har ingen måte å pålegge aktørene å moderere seg på. Det finnes ingen prislås eller motorsag som Vestre kan bruke til å stagge prisgaloppen.

Vestres tomme verktøykasse understrekes bare av tiltakene han legger frem etter møtet:

Marginstudie for å se hvor marginene i denne verdikjeden blir av

Ber Konkurransetilsynet om å se nærmere prissignalisering

Utredning på hvordan prisdannelsen i dagligvaremarkedet skjer

Ingen av tiltakene får gjort noe her og nå. De er derimot en måte å vise det norske folk at «se her, nå forsøker vi» på.

Faren med slike opptrinn er at det kan fremstå som populisme og symbolpolitikk, eller enda verre; at de ikke har kompetanse eller forståelse for hvordan markedet fungerer.

Lyttende regjering

Regjeringen kan, hvis de er heldige, oppfattes som lyttende og åpne for innspill knyttet til problemstillinger i dagligvaremarkedet som aktørene er opptatt av.

Temaer som for eksempel egne merkevarer («private label») eller kjedenes forhandlingsmakt, og hvordan det kan reguleres.

Orkla-sjef Nils Selte skal på møtet. Foto: Thomas Brun / NTB

Dette er jo en god anledning for aktørene å lufte sine bekymringer på tomannshånd, ettersom aktørene møter ministrene hver for seg og ikke sammen. At man møtes én til én, og ikke to produsenter sammen for eksempel, henger sammen med de svært strenge reglene for prissamarbeid.

Å møtes flere sammen hadde derfor vært helt uten hensikt.

Smørbrødliste med grunner

Sannsynligvis fikk Vestre servert en smørbrødliste av grunner til at prisene må mye opp også fremover.

Høye råvarepriser, mer ustabile verdikjeder og økte strømpriser var garantert en gjenganger på møtene.

Det vil heller ikke være helt utenkelig at noen trakk frem at et dyrt jordbruksoppgjør vil trekke opp prisene på kjøtt, melk og egg. Og der vil pekefingeren bli rettet rett tilbake på regjeringen.

Har prøvd dette før

Så hva kan resultatet bli? Vi får nesten ikke håpe at det blir som i 2014 da daværende konkurranseminister Monica Mæland og finansminister Siv Jensen var bekymret og kalte inn de fire store bensinselskapene til «en prat om drivstoffprisene».

Tidligere konkurransetilsynsdirektør Lars Sørgard. Foto: Marit Hommedal / NTB

I et innlegg i DN noen dager etter møtet skrev Tommy Staahl Gabrielsen (Universitetet i Bergen), Erling J. Hjelmeng (Universitetet i Oslo) og Lars Sørgard (Norges Handelshøyskole) følgende:

«Vi skjønner at politikere har behov for å vise handlekraft. Problemet er at dette behovet for oppmerksomhet også har sin pris. Slike møter med etterfølgende pressekonferanser gir konkurrenter verdifulle muligheter til å signalisere sine fremtidige strategier, og dette kan fort føre til redusert konkurranse og høyere priser i stedet for det motsatte. Politikere med behov for å vise handlekraft og synlighet i mediene er derfor det siste vi trenger i slike situasjoner».

Like gyldig for dagligvarer

Dette handlet jo om bensin, men er like gyldig for dagligvarer.

Selv om de ikke sitter i samme møter, vil eventuelle uttalelser fra aktørene som har vært inne hos ministrene leses nøye av konkurrentene. Hvis det ser ut til at alle bekrefter at matvareprisene skal mye opp også fremover, så vil usikkerheten om hva konkurrentene vil gjøre bli redusert.

En slik trygghet er kanskje det siste vi forbrukere vil at dagligvareaktørene skal få akkurat nå.