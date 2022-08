«Det er som om hun fremdeles roper fra graven og krever å bli hørt»

Denne onsdagen er det 25 år siden britene våknet til en unntakstilstand. Om morgenen 31. august 1997 meldte nyhetskanalene at Diana, prinsessen av Wales, var blitt drept i en trafikkulykke i Paris den natten.

Landet gikk sporenstreks av skaftet. De vanligvis tilkneppede øyfolket gråt åpenlyst i gatene. Blomsterbukettene utenfor de kongelige palassene vokste raskt til veldige hav.

Over hele verden sørget folk over prinsesse Diana, også i Norge. Blomsterhilsener ble lagt ned utenfor den britiske ambassaden i Oslo få dager etter Dianas død. Foto: Erik Johansen / NTB

Ingen andre nyheter trengte gjennom eteren. Det syntes å være én ting alle snakket om, en ting alle tenkte på.

Hvordan kunne én enkeltperson ha kommet til å bety så mye for så mange? Daværende statsminister Tony Blair leste tidsånden korrekt og holdt en emosjonell tale om «folkets prinsesse».

Daværende statsminister Tony Blair i begravelsen til Diana i London 31. august 1997. Foto: MARTIN HAYHOW / AFP

Men på den øvrige politiske venstresiden var det mange som klødde seg i hodet. Diana kom fra landets øverste aristokrati, og var født til penger og privilegier.

Som en som hadde oppnådd posisjon og berømmelse på den gammeldagse måten, gjennom å gifte seg, var hun ikke en åpenbar heltinne for feministiske røster.

Men det britiske folket, og særlig britiske kvinner, følte et sterkt og intenst bånd til den fraskilte prinsessen.

Tusener på tusener hadde opplevd Diana som en opphøyet tvillingsjel, en glamorøs avatar.

Hun gikk med tiaraer og designerklær, møtte statsledere og filmstjerner, men snakket om den typen problemer alle mennesker kunne ha. «Jeg har alltid følt meg nærmere menneskene på bunnen enn menneskene på toppen», som hun famøst sa.

Prinsesse Diana i Angola der hun snakker med ofre for landminer. Foto: Joao Silva / AP

Hun var bare nitten år da hun giftet seg med prins Charles i 1981, i et bryllup som var en global megabegivenhet og sådde prinsessedrømmer i hodet til små jenter over hele verden. Men i virkeligheten minnet prinsessedrømmen mest om et mareritt.

Charles var en anspent 32-åring, ubekvem med å leve i sin mor dronningens skygge. Han hadde lenge funnet en romantisk havn hos den avslappede, erfarne Camilla Parker Bowles, men hun var gift og uaktuell som koneemne. Nå hadde han blitt skubbet i Dianas retning av familien, som syntes hun var perfekt: Vakker, ubesudlet og fornem.

Bryllupet mellom prins Charles og prinsesse Diana var en megamediebegivenhet. Men drømmebryllupet utviklet seg til et marerittaktig ekteskap. Foto: Nyhetsspiller / AP

Diana kom inn i ekteskapet med en stor skjørhet. Hun var barn av en opprivende skilsmisse, der mormoren hennes hadde vitnet mot sin egen datter i barnefordelingssaken som fulgte – slik at Diana og de tre søsknene skulle bli boende hos den adelige faren.

Hun ble sendt i skytteltrafikk mellom to ulykkelige foreldre som hun jobbet hardt for å glede. Hun begynte tidlig å utvikle spiseforstyrrelser.

Denne unge jenta, med et sterkt behov for ømhet og nærhet, ble gift med en mann som alltid var på vei ut av døren for å oppfylle sine tusen oppdrag. Hun kom inn i det britiske kongehuset, som var preget av streng etikette og en forventning om at de kongelige utførte sine plikter uten å mukke.

Bilde fra 1981 da forlovelsen mellom prins Charles og Diana ble offentliggjort. Foto: NTB

Hun følte seg isolert. Det var lite ros å få, og liten trøst, når pressen begynte å forfølge henne hvor enn hun gikk. Prins Charles var sår over å bli overstrålt av kona, og over å bli møtt med «å nei, vi fikk ham» når han og Diana gikk til hver sin del av en menneskemengde.

Snart kranglet de så speil og vinduer ble knust. Og spøkelset av Camilla Parker Bowles svevde stadig over det ulykkelige ekteskapet.

Ettersom ekteskapet beveget seg mot sammenbruddet, begynte Diana i stadig større grad å knytte bånd med publikum. I 1992 kom «Diana: Her True Story», ført i pennen av journalisten Andrew Morton, men med Diana selv som hovedkilde.

Prinsesse Diana sitter og snakker med et volleyball-lag som har skader etter landminer under et besøk i Zenica i Bosnia. Bildet er tatt cirka en måned før hun døde, i august 1997. Foto: Ian Waldie / AP

Det var en historie om spiseforstyrrelser, om selvforakt, om å føle seg utsatt, om å være fanget i et ekteskap der hun ikke følte seg elsket eller respektert. I talene sine henvendte hun seg mer og mer eksplisitt til kvinner, til de som «stadig brytes ned av forventningen om at de skal eksistere kun for andres skyld», som hun sa det.

Dette var en tid da ingen snakket om spiseforstyrrelser offentlig, da kvinners problemer i ekteskap og familie ikke stod høyt på noens dagsorden.

Mange opplevde at Diana satte ord på deres mest forbudte tanker, at hun signaliserte at nettopp det de skammet seg mest over, var grunnen til at de var knyttet til henne. Det var en kraftig cocktail.

Og det er noe av grunnen til at prins Charles aldri kunne vinne kampen om historien. Når Charles og Dianas historie gjenfortelles i dag, som i TV-serien «The Crown», er det i stor grad Dianas historie som ligger til grunn.

Hun er den følsomme og misforståtte heltinnen, den kjærlige moren, forsøkt jekket ned av ektemannen og invadert av pressen.

Prinsesse Diana ble sterkt identifisert med morsrollen, og de to sønnene hennes, prins William og prins Harry, har snakket om hvor sterkt preget de ble av morens død. Foto: Stringer Spain / Reuters

Diana var alt dette. Men hun var mer også. Hun var en svært dyktig medieoperatør som visste å iscenesette situasjoner og fotografier slik at hun selv kom fordelaktig ut av det.

Noen ganger var det paparazziene som forfulgte henne, som trengte seg inn på henne og ropte stygge ting til henne, så hun skulle begynne å gråte – og dermed gjøre bildene mer ettertraktede.

Andre ganger var det hun som kontaktet dem, for å si hvor hun ville være – fordi hun ville sende et budskap ut i offentligheten.

Prinsessen pleiet nær kontakt med utvalgte tabloidjournalister og lekket informasjon til dem om andre medlemmer av kongefamilien, ikke alltid korrekt. Noen av påstandene i «Diana: Her True Story» står seg ikke godt i møte med en faktasjekk.

Prinsesse Diana møter paparazzier før hun skal boarde et fly i Johannesburg i januar 1996. Foto: Giovanni Difideni / AP

Dramaet rundt Diana utspilte seg også i en tid da TV-kanaler begynte å sende døgnet rundt, noen av dem over hele verden – men der det sjelden var nok stoff til å fylle all sendetiden.

Håndfullen av glitrende, globale kjendiser var ekstremt ettertraktet, og ingen var mer glitrende eller mer global enn prinsessen av Wales. Diana klarte å bruke dette til sin fordel, til å sørge for at det var hennes versjon som ble stående som fasit – og ikke versjonen som kom fra det mye mektigere, mye mer ressurssterke huset Windsor.

Kongestoff anses ofte som frivolt, som sladder man utveksler over lunsjbordet på jobb, ikke som noe som fortjener dype følelser eller tung analyse.

Men da Diana døde, ble historien hennes en ekte tragedie, et fenomen som fremdeles vekker forvirring, forundring og sorg flere tiår etter.

Det er som om hun fremdeles roper fra graven og krever å bli hørt, og fremdeles stopper vi opp og lytter.