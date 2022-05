«De er ikke her for å hjelpe oss, mamma»

Da mine barn for noen år siden møtte hjelpeapparatet for første gang var det med åpenhet og tillit til at dere var der for å hjelpe.

I dag møter de det samme apparatet med mistillit og frustrasjon. Hva skjedde på veien?

Barnevernet kom inn i bildet etter at en offentlig instans meldte bekymring om vold hos far. Deres konklusjon var i korte trekk at ja, barna fortalte om fysisk og psykisk vold og at det var behov for et omfattende reparasjonsarbeid fra fars side.

I stedet for selv å tilby tiltak, sendte de oss videre til Familievernkontoret, som anbefalte far å søke hjelp og barna å gi far en siste sjanse.

Etter hvert som det ble tydelig at far verken var interessert i behandling eller å ta ansvar for å reparere relasjonen til sine barn, ble ansvaret i stedet lagt på barna.

Konsekvensene av psykisk vold bagatelliseres.

Deres fortelling om utrygghet, uro og traumer, ble møtt med krav om forståelse for fars følelser – «Han er glad i dere. Han er lei seg for at dere har så lite kontakt». «Siste sjanse» ble til «aller siste sjanse».

Mens barna ble tvunget inn i en voksenrolle, ble far den hjelpetrengende. Da saken endte i retten, gjentok mønsteret seg. Sakkyndig ba barna om å forstå at far var glad i dem, og mor om å legge til rette for samvær. Når barna nektet, ble de møtt med at det var trist å høre.

Trist for hvem, spør mine barn. Selvfølgelig er det trist for dem at faren har hatt en atferd som gjør at de ikke orker å ha kontakt med ham. Men det er nok ikke det dere mener?

Måten barna er blitt møtt på har gjort vondt verre.

Det virker i alle fall som dere er mer triste på fars vegne, som nå opplever at barna stiller ham til ansvar for vonde og traumatiske opplevelser i barndommen.

Det jeg synes er trist er at det tilsynelatende er så lett for hjelpe- og rettsapparatet å se forbi barnas fortellinger om vold, og at særlig konsekvensene av psykisk vold bagatelliseres.

Budskapet vi er blitt møtt med er at forholdet mellom far og barn må normaliseres, uten tanke for at det er utrygghet som har vært normalen. Risikoen ved å gjenoppta samvær minimeres og avskrives. Holdningen er liksom at «kan det være så farlig?» .

Det enkle svaret er ja. Jeg har følt det på kroppen. Det har dessverre også mine barn, og de har tatt skade av det.

Det offentliges informasjonskampanjer om vold i hjemmet oppleves som en hån.

Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress har studert effektene av vold i barndommen. Det handler om fysiske og psykiske helseplager som hode- og magesmerter, kvalme, hjertebank, smerter i skjelett, rygg og armer, svakhetsfølelse og uvelhet.

Jeg kan legge konsentrasjonsvansker, panikkangst og depresjon til den listen. Forskerne finner dessuten at psykisk vold setter lengre og dypere spor enn fysisk vold. De mener det kan handle om at barn som har opplevd psykisk vold får dårligere oppfølging enn de som har opplevd fysisk vold.

Det er tilsynelatende lett for hjelpe- og rettsapparatet å se forbi barnas fortellinger om vold.

Kjære familievernterapeuter, sakkyndige og dommere, jeg forstår at det er vanskelig for dere å forholde dere til vold når ofrene ikke kan vise fram blåmerker eller andre synlige skader.

Ofrene har ofte problemer med å formidle sine opplevelser. Særlig barn har en tendens til å underdrive, og det kan være vanskelig å få grep om hva det er de egentlig forteller. Ekstra vanskelig blir det når den som utøver volden ikke vil innrømme og ta ansvar for sin atferd, men heller fremstiller seg selv som det egentlige offeret.

Å hjelpe ofre for vold krever mot, men å ikke hjelpe dem er feigt.

Å hjelpe ofre for vold krever mot, men å ikke hjelpe dem er feigt. Vold bryter ned selvbildet ditt, får deg til å tvile på deg selv og føle deg verdiløs. Da er ikke hjelpeapparatets bagatellisering bare ubehagelig, den er skadelig.

Vi har møtt noen modige mennesker på vår ferd gjennom hjelpeapparatet, men dessverre er unnfallenhet hovedregelen. Da brytes tilliten ned, og i dag tenker jeg at det nesten hadde vært bedre om vi hadde måttet klare oss på egen hånd.

Måten barna er blitt møtt på har gjort vondt verre, og det offentliges informasjonskampanjer om vold i hjemmet oppleves som en hån. Hvorfor oppfordre barn til å fortelle, når dere ikke ønsker å høre eller prøver å forstå det de har å si?

Mens barna ble tvunget inn i en voksenrolle, ble far den hjelpetrengende.

«De er feige», sier eldstebarnet mitt, «de er ikke her for å hjelpe oss».

Mitt håp er at dere som jobber på Familievernkontoret, og sakkyndige og dommere som jobber med foreldretvister, kan ta til dere dette:

Selv om det er synd på foreldre som mister kontakten med barna sine, så er det mye mer synd på barna som ikke klarer å ha kontakt med dem.

Kronikken publiseres anonymt av hensyn til barna. Redaksjonen kjenner forfatterens identitet.