Hva var det som gjorde ham til noe mer enn en fin-fin skuespiller og en særdeles flott, høy og stilig mann?

Han hadde denne merkverdige x-faktoren som noen leveres med. En legering av egenskaper som løftet ham opp til å bli en av de beste skuespillerne og definitivt største filmstjernene i sitt århundre.

Alec Baldwin spilte mot ham i 1989, i «Jakten på rød oktober». Først helt mot slutten av filmen møtes de to i samme scene. Baldwin sa det sånn: – Jeg visste at det ikke spilte noen rolle hva jeg gjorde i den scenen. Når Sean Connery er i bildet – da er det bare ham publikum ser.

Denne helgen la Alec Baldwin ut en rørende liten filmsnutt på Instagram. Fra bilen sin. Som om han var ute og kjørte da beskjeden kom om at hans nitti år gamle kollega hadde sovnet stille inn i sin egen seng på Bahamas.

– Sean Connery er for lengst i kategorien for legender! Enestående, profesjonell, snill og hjelpsom, sier han.

Bond eventyret

I ettertid er det umulig å se for seg Sean Connery uten å ta veien om James Bond. Det var som om Ian Flemmings agent 007 bare ventet på Sean Connery, og som om en ganske ung og forholdsvis god skuespiller bare ventet på den karismatiske og stilige James Bond.

Connerys måte å blåse liv i en litterær figur på, er blitt filmhistorie. «Dr. No» kom i 1962. I årene frem til 1983 kom seks til.

Det er blitt sagt, og Sean Connery har sagt det selv også, at han hatet James Bond. Det gjorde han sikkert, til tider. Han kunne mer. Men til hans stadig tilbakevendende irritasjon, forble han for mange først og fremst synonym med James Bond.

Sean Connery under James Bond filmen «You Only Live Twice» i 1966. Mange betrakter Connery som den beste James Bonden. Foto: AP

Når det er sagt, er det interessant å se at den Sean Connery vi ser i James Bond, er den skuespilleren vi ser i fortsettelsen også. Den vakre, elegante, kule og dypt maskuline skuespilleren. Med sin skotske aksent, hevede øyebryn, ironiske smil, dype stemme og – ikke minst – sin nedtonete spillestil.

Ikke pussig i det hele tatt at han ble kåret til sin tids mest sexy mann. Av Peoples Magazine. Først i 1989. Deretter i 1999, da 69-åringen Sean Connery ble «Århundrets mest sexy mann».

Han ble sikkert lei av å bli stilt spørsmål om det også.

Skottlands nasjonalskatt

Sean Connery ble født 25. august 1930, i Edinburgh. Som sønn av en fabrikkarbeider og en vaskehjelp. Han begynte å røyke som niåring, forteller biografene hans, sluttet skolen og ble melke-bud som fjortenåring, var modell på kunstskolen i hjembyen, begynte å løfte vekter og å danse, og ble nummer tre i Mr. Universe.

Sean Connery var en ivrig bruker av kilt. Foto: POOL Old / Reuters

Skottene så alltid på ham som sin egen nasjonalskatt, men selv om han var en ivrig bruker av kilt, heiet på Rangers F.C. og et uavhengig Skottland, var en ekstrem-utøver av skottenes nasjonalsport golf – så bodde han helt andre steder enn i Skottland det meste av livet sitt. I Frankrike og Spania.

I 1990 flyttet han og hustru Michline Roquebrune til Nassau i Bahamas. Alltid med en golfbane i nærheten, og alltid med en mistanke om at det var skattefordeler å hente ved å velge bosted utenfor Storbritannia.

Sean Connery var i Norge et par ganger også. I 1967. For, visstnok, å søke potens-hjelp i orgonskapet til den omstridte psykoterapeuten Ola Raknes.

Deretter vinteren 1974, da filmen Ransom ble spilt inn i Norge. Bergman-fotografen Sven Nykvist bodde vegg i vegg med Connery på Continental hotell. Nykvist fortalte at han hver natt ble vekket av at det smalt i veggen hans. Om igjen og om igjen. Til slutt banket han på nabodøren og der sto Sean Connery med køller og hvite golfballer spredt utover gulvet. Nykvist ble invitert inn til en golf-leksjon, og Connery leste samme år kommentarene på Nykvists selvbiografiske kortfilm Kallelsen – for å bøte på søvnmangelen.

Det finnes en strøm av roller Sean Connery har takket nei til. Som Gandalf i Ringenes Herre. Men han har sagt ja også. I seks tiår. Skal man bruke disse dagene til å minnes en strålende skuespiller, kan «Mannen som ville bli konge», «Rosens navn», «Jakten på Rød oktober» og «Indiana Jones» og «Det siste korstog» anbefales.

Sean Connery pensjonerte seg i 2005. Denne helgen døde han. Men takket være arkivene er Sean Connery også en mann for fremtiden.