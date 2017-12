Kjære PostNord-kunde!



Takk for at du valgte oss, da du handlet julegaver på nett. Jeg beklager veldig at din erfaring med oss ble så dårlig som du beskriver. 99,85 prosent av 2,5 millioner pakker har kommet frem til jul så langt (vi jobber jo med julelevering frem til kirkeklokkene ringer og julematen er satt på bordet.), men det er ikke godt nok.

Vi er ikke fornøyd før alle våre kunder er fornøyd.



Som deg, regner vi med at netthandelen bare vil øke, og vi forbereder oss på fortsatt sterk vekst.



Rådene dine dreier seg om ting vi allerede jobber med, med mål om å bli enda bedre. Det som ikke har fungert 100 prosent denne julen, skal vi lære av, det kan du være sikker på.



1. Vi underbemanner ikke. Men det er svært vanskelig å forutse hvor «trøkket» blir størst.



2. Når vi lover å levere dagen etter, men ikke klarer det, er det ikke uærlighet. Dessverre klarer vi ikke alltid å holde det vi lover. Forbedringsarbeidet vårt slutter ikke før målet om 100 prosent riktig levering på tid og sted er et faktum.



3. Vi har oppbemannet og har absolutt «alle mann på dekk». Alle ansatte har stått på for fullt de siste fire ukene.



4. PostNords sporingssystem for pakker er i verdensklasse. Likevel kan det oppstå situasjoner der noe går galt. Det er mange grunner til at feil kan oppstå, men våre systemer er laget for læring, slik at vi ikke gjør de samme feilene om igjen.



Jeg beklager virkelig overfor deg og de andre av våre kunder, som ikke fikk pakkene da dere hadde ventet dem. Jeg kan forsikre deg at alle vi i PostNord gjør vårt ytterste for at alle skal få pakkene sine til jul.