Kvelden er ikke gammel, usikkerheten er ikke borte, men dette bør du allerede nå bite deg merke på denne valgnatta – en natt som vil gå inn i norsk politisk historie.

Og ha i mente at denne thrilleren ikke er over.

Her er fire viktige punkter om kveldens resultater:

Høyre største parti

Arbeiderpartiet er ikke lenger landes største parti ved valg. For 99 år siden var det et veldig annerledes Norge og et ganske annerledes Ap. Selv om Ap har falt flere valg de siste tiårene, har det sjeldent vært reelt spennende hvilket parti som er størst.

I år er blir det politiske landskapet endret, selv om det ikke nødvendigvis blir snudd på hodet i din kommune.

Støre kan styre forventningene internt i partiet så mye han vil, dette gjør noe med selvfølelsen i Ap. Det gjør også mye med selvfølelsen i Høyre. Det snur om på en selvfølgelighet for tre generasjoner nordmenn, og det kan potensielt endre det politiske landskapet for flere år fremover.

Erna Solberg er den lengst sittende partilederen i Høyres historie. Hun er den lengst sittende statsministeren partiet har hatt sammenhengende. Og hun får nå ytterligere en betydelig skalp i beltet.

Høyres fremgang er bred og solid. Også Frp har en solid fremgang med over tre prosentpoeng vekst.

Oppslutning i hele landet Type valg Kommunevalg Fylkestingsvalg Alle valgresultatene

For tidlig å avklare storbyene

I skrivende stund er det fortsatt jevnt i byene.

Oslo: Ap mister trolig flertallet etter det som ser ut som å kunne bli et elendig valgresultat. Også MDG gjør det dårlig.

Bergen: I Bergen har ingen av blokkene flertall. Det vil ta tid å forhandle frem en løsning. INP er på vippen, noe som vil gjøre de borgerlige forhandlingene interessante, men det er tydelig på Høyres byrådslederkandidat at hun føler å ha fått et mandat og en mulighet til å ta over makten.

Trondheim: Det er fortsatt mulighet for de rødgrønne å holde på Trondheim, men det er avhengig av forhandlinger som akkurat nå er vanskelig å forskuttere. Særlig fordi den politiske avstanden mellom Rødt og Senterpartiet er stor.

Stavanger: Aps beste by og en god valgkamp ser ikke ut til å være nok. Det går mot borgerlig seier i Stavanger. For øvrige også sterke borgerlige resultater i en rekke omkringliggende kommuner.

Kristiansand: Høyre kan få sitt drømmeflertall med Høyre, KrF og Frp. Å slippe å måtte forhandle med et av de mange småpartiene på borgerlig side. Det er fem borgerlige lister inne i bystyret som ikke er representert på Stortinget.

Tromsø: Som ventet er et fortsatt rødgrønt styre godt innen rekkevidde.

Stort Sp-fall, men positiv valgkampeffekt

Senterpartiet blir ikke halvert, men går kraftig tilbake med 5,9 prosentpoeng til 8,5 prosent.

Det er Sps nest beste resultat etter EU-kampen.

Det betyr også at Senterpartiet går mer frem enn Ap, sammenlignet med hvordan det lå an ved starten av valgkampen.

I Sp vet de godt at det er ordførerkjeder som teller mer i hverdagspolitikken enn prosenttall på en valgvaken.

Sp har et helt annet forhandlingsrom enn Ap.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hvem vinner valget på mandag? ».

En nykommer å regne med

Industri og Næringspartiet gjør det et godt resultat med 3,1 prosent.

Selv om de på enkelte målinger har vært målt betydelig høyere er det et godt resultat for partiet som er bygd opp fra bunnen av. I hele 19 kommuner får partiet over 10 prosent oppslutning.

Selv om partiet har profittert på kraftpolitikk, vindkraftmotstand og sosialpolitikken, er det betydelig mindre oppmerksomhet rundt partiet enn det var om Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger for fire år siden. De klarte til sammenligning 2,4 prosent nasjonalt.

Hva INP kan bli nasjonalt frem mot stortingsvalget om to år er spennende å følge med på.