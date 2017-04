Emma Morano døde i lørdag 15. april, 117 år og 137 dager gammel. Foto: Antonio Calanni / AP

Verdens eldste død Verdens eldste menneske, Emma Morano, er død 117 år og 137 dager gammel. En ny kvinne tar over tittelen. Kampen om å være klodens eldste menneske har vært knallhard gjennom historien.

Anders Werner Øfsti Journalist

Med dødsfallet til italienske Emma Morano, er det siste mennesket født på 1800-tallet borte. Morano var født 29. november 1899 og døde lørdag 15. april. Den eldste i live nå er Violet Brown fra Jamaica. Hun er født 10. mars 1900. Hvor lenge hun får nyte den tittelen vet ennå ingen, men det er sjelden verdensrekordholderen i denne øvelsen klamrer seg til titttelen særlig lenge.

Morano hevdet en diett med rå egg og det å være singel mesteparten av livet,var oppskriften for å leve lenge. På den offisielle lista endte hun på en 5. plass i historien til nå.

En prestisjetung tittel

Forventet levealder øker stadig, men for de fleste av oss er veien til verdensrekord fryktelig lang. Selv om rekorden sjelden kan nytes særlig lenge, har det ikke manglet på forsøk. Og som ofte når det gjelder rekorder, har noen jukset.

Jeanne Louise Calment døde i 1997. Den franske kvinnen kunne blant annet fortelle om et møte med maleren Vincent van Gogh. Foto: GEORGES GOBET / EPA

Den som beviselig har levd aller lengst er Jeanne Louise Calment. Hun ble 122 år og 164 dager. Rekorden ble satt i 1997 og er grundig dokumentert og verifisert. Kanskje er den også like suveren som 100-meter rekorden til Usain Bolt fra 2009, for ingen har vært i nærheten hverken før eller siden. Den som har kommet nærmest er amerikanske Sarah Knauss. Hun var 119 år og 97 dager da hun trakk sitt siste sukk i 1999.

Du skal ikke langt tilbake i tid før du var heldig om du ble gammel og grå. Var du født i Norge i år 1900, kunne du regne med å bli 52 år. Nå kryr det av100-åringer i landet, hele 390 personer i begynnelsen av mars 2017.

Eventyrlige rekorder

Noen rekorder er åpenbart lite verifiserbare. Adam for eksempel, ble hele 930 år før han døde. Hans sønn Set ble 912. Barnebarnet Enosj ble 905. Her må det ha vært noen gode gener i omløp, for barna hans ble godt over 900 år. Rekorden ble satt av Metusalem med sine 969.

Michelangelos takmaleri av Gud som skaper Adam i det Sixtinske kapell. En velutviklet nyfødt. Foto: SAVA COSMIN / ScanstockPhoto

Noa var en annen spreking. Båtbygging og samling av alle verdens dyr som 600-åring vitner om en mann full av vigør. Han skal også ha levd lenge etter den påståtte syndefloden og døde 950 år gammel.

Det finnes liknende eksempler i de fleste religioner, de fleste må tas med minst et lass salt, men det finnes andre og mer moderne superoldinger også.

Hvert land sin gamling

De fleste land kan merkelig nok skilte med nasjonale rekorder langt over Jeanne Calment sine 122 år. På 50-tallet insisterte for eksempel Sovjetunionen på at det var over 100 russere som var mellom 120 og 156 år gamle. Georgieren Josef Stalin likte spesielt tanken på at nettopp georgiere skulle leve lenge, selv om han neppe selv bidro til å heve levealderen i landet.

Og historien er full av mennesker som skal ha klart å klamre seg til livet forbløffende lenge.

Som Mubarak Rahmani Messe fra Algerie, som skal ha levd mellom 1874 og 2014, Det blir 140 år. Han skal ha hatt 100 guttebarnebarn. Nøkkelen til hans lange liv skal ha vært et kosthold med sauemelk, hvete og grønn te.

197 eller 256. Li Ching-Yuen hevdet selv han bare var 197, men mange lyver jo litt på alderen. Foto: ukjent / wikicommons

New York Times skrev 5. mai 1933 om kineseren Li Ching-Yuen sitt dødsfall. Han ble ikke akkurat revet bort i sin ungdoms vår. 197 år må sies å være en respektabel alder. Enkelte mener også han var eldre enn det. Han skal ha blitt gratulert med 150-årsdagen av myndighetene allerede i 1827. Hvis de hadde kontroll, var han hele 256 år da han døde. Li Ching-Yuen målte 210 cm på strømpelesten, hevdet å ha over 200 barn og ha overlevd 23 koner.

Slaget ved Adwa stod i Etiopia i 1896. Da var Dhaqabo Ebba allerede gift to ganger. Foto: Ukjent / wikimedia commons

Dhaqabo Ebba fra Etiopia døde i 2015. Han påstod han husket den italienske invasjonen i landet sitt – og at han på det tidspunktet hadde to koner og en sønn som var gammel nok til å gjete. Historien sier ikke noe om hvor tidlig det er vanlig å gifte seg i Etiopia, eller hvor gamle gjetergutter bruker å være, men den italienske invasjonen i Etiopia var i 1895. Kanskje var han sjuende far i huset. Da han døde, visstnok 163 år gammel, skal han ha etterlatt seg blant annet en 128 år gammel sønn.

I serien "Evig Ung" på NRK1 møter Solveig Hareide Norges nest eldste mann. George Melford Nygaard er 107 år gammel. Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Svenskene skal en gang ha fostret en 147-åring. Man kan likevel se for seg at det, bevisst eller ubevisst, har blitt litt kluss i kirkebøkene når navnet er relativt vanlige Jon Andersson. Da russeren Shirali Muslimov døde 2. september 1973 skal han ha vært 168 år gammel, Selv om Muslimov kunne slå i bordet med et slags pass som bekreftet alderen hans, er ofte problemet at det mangler en troverdig fødselsattest eller andre bevis.

Mama Esifiho fra Nigeria kan være et eksempel på det. Hun påstås å være hele 191 år og sprell levende. Det er tippoldebarnet hennes som er sannhetsvitne. Beviset skal være at Mama var til stede da bestefaren til dette sannhetsvitnet ble født. Her er det vanskelig å holde tunga rett i munnen, men det er ikke verre enn at en bestemor har sett sitt eget barnebarn bli født. En noe usikker måte å fastslå alder på – i alle fall uten at alderen til resten av familien blir oppgitt.

Man kan konkludere med at det er mer bløff enn det er forbløffende.

Attraktiv tittel

Det er ikke alle land som har gode systemer med personnummer og fødselsattester og mange kan av ulike grunner la seg friste til å lyve på alderen. Berømmelse, penger, pensjonsutbetalinger, eller kanskje har man på et tidspunkt løyet på seg et tiår for å unngå militærtjeneste. Men for å komme på de offisielle listene må det dokumentasjon til. Mye dokumentasjon.

– Vi krever fødselsattester, vitneutsagn, bekreftelser fra medisinske arkiver, fotografier eller videobevis og en kopi av familietreet. Det er minimum, sier Amber-Georgina Gill i Guinness World Records. I tillegg samarbeider vi tett med et firma som har spesialisert seg på aldersforskning og som kan bekrefte eller avkrefte søknader vi får.

Ikke i noe tema ser vi mer forfengelighet, svik, løgn og bevisst svindel enn når det gjelder ytterpunktene av menneskelig levealder. Guinness World Records

Få menn på listene

Den verifiserte norgesrekorden har Maren Bolette Torp (1876–1989) fra Fet. Hun ble 112 år og 61 dager. Ikke verst – og det er typisk at det er en kvinne som har den offisielle rekorden.

Menn lever i gjennomsnitt kortere enn kvinner. Av de 100 dokumenterte eldste personene i historien er bare seks menn. Rekorden blant de godkjente og dokumenterte har japaneren Jiroemon Kimura med 116 år og 54 dager. Han holder 15.-plassen på sammenlagtlista.

Herman Smith Johannsen ble hedret for sin innsats for skisporten i Canada. Her er han med kong Olav V på feiringen av ULL skiklubbs 100-års feiring i 1983. Foto: Nils Lund / NTB scanpix

Fire norske menn har klart å bli såkalte "superhundreåringer", det vil si mer enn 110 år gamle. Herman Smith-Johannsen fra Horten døde i 1987, 111 år og 204 dager gammel. Han bodde store deler av livet i Canada, men flyttet tilbake til Norge som 111-åring. Det ble også noe av det siste han gjorde.

Neppe store rekordforbedringer

Bedre medisiner, genredigering og reservedelsmennesket. Legevitenskapen gir stadig flere håp om å kunne leve riktig lenge.

Nå hevder noen forskere at det første mennesket som kommer til å bli 200 år allerede er født. Andre igjen mener 120 er en maksimal grense for et menneskeliv. Statistikken viser også at selv om det blir flere 100-åringer, er det ikke flere som når 110. Noen mener også at økningen av livsstilssykdommer som diabetes gjør at forventet levealder har hatt sitt toppunkt.

Tom Kirkwood er professor ved universitetet i København og en av de fremste forskerne i verden på hvor lenge vi kan leve. Spørsmålet er om genene våre er i stand til å leve særlig mye lenger enn Jeanne Calments 122 år.

Tom Kirkwood er professor ved universitetet i København og en av de mest anerkjente forskerne på aldring. Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

– Genene våre er ikke programmert til å ta livet av oss, men for å leve lengst mulig. De påvirker kroppens vedlikehold og reparasjonsprosess. I teorien kan man endre genene til å gjøre den jobben enda bedre.

Men det er ingen grunn til å være superoptimistisk med tanke på et superlangt liv, mener Kirkwood. I alle fall ikke med det første.

– Det er bare i teorien det er mulig å gjøre slike endringer i genene. Jeg sier ikke at det aldri kan skje, men vi er veldig tidlig i prosessen med å forstå aldringsprosessen i kroppen. Samtidig har forventet levealder blitt doblet de siste 200 årene, men for meg er det viktigere å bruke vitenskapen til å bedre kvaliteten de siste årene av livet. Ingen er vel interessert i å få flere år om kvaliteten på livet er dårlig.

Den som lever får se. Det kan jo være det er du som er den første som blir 200 år. Hold ut – og sjekk at du har fødselsattesten i orden for rekordbøkene.

