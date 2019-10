Hva med vinteren, lille dronning?

Det er i slutten av september og en ensom humle svirrer rundt en av de få blomstene som fremdeles blomstrer i hagen.

Humlevingene er egentlig for små til å bære den tunge kroppen. Som små propeller fører de den flittige arbeideren der ute på et siste viktig oppdrag for den gamle dronningen.

Den sanker verdifulle dråper som kan være med å gi en ny koloni en god start til våren.

Humlesamfunnet den tilhører er snart ved veis ende. Han, de andre arbeiderne og dronningen skal dø i løpet av høsten.

Kun noen få nyklekte dronninger er klare for å møte den kalde vinteren. Alene skal de små storhetene finne hver sin overvintringsplass.

De må klare seg gjennom vinterkulda for å kunne gi liv til hundrevis av humler når våren kommer. En ensom kamp for små lodne frøkner. En kamp om overlevelse for seg og arten.

Og vi kan hjelpe dem på veien.

På barrikadene for insektene

Det er ikke mange ukene siden vi sto på barrikadene for å kjempe mot bie- og humledøden.

FNs naturpanel slo i 2016 fast at nedgangen i antall pollinerende insekter er kritisk.

Bier og humler er viktige for bestøvningen av svært mange av plantene på jorda. Forsvinner de står både verdens matproduksjon og artsmangfoldet vårt på spill.

I sommer droppet mange gressklippen, plantet humlevennlige blomster og bygget biehoteller og humlekasser. Innsatsen til store og små har vært enorm.

Håpet er å redde biene fra massedød.

Vi har forstått at alle monner drar.

TIL TJENESTE: Frode Ødegaard er insektforsker ved NTNU Vitenskapsmuseet. Han har vært i insektenes tjeneste i over 20 år. Foto: Arnstein Staverlokk / NINA

– Jeg synes det er helt utrolig det som har skjedd. På 90-tallet var ingen opptatt av dette. Nå har det tatt helt av, sier Frode Ødegaard ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Han er en av Norges fremste eksperter på bier og humler og er både glad og imponert over innsatsen til folk.

Han erkjenner imidlertid at når dagene blir mørkere og lyden av humlesurr forsvinner, så stilner også engasjementet hos oss.

Men det er ingen grunn til å gi seg riktig ennå.

For med en liten innsats før vinteren slår inn, kan vi gjøre noe for å gi biene og humlene en god start når vårsola smyger seg innpå.

Dronningens harde vinter

Den gamle dronningen har holdt det gående med å produsere nye kull med humler siden tidligere vårdager i mars.

Hun dør utpå høsten. I hennes siste kull har noen av larvene fått ekstra mye av den næringsrike dronninggeleen hun bruker å gi til yngelen sin.

Disse skal bli til nye dronninger og er de som skal etablere nye samfunn når våren kommer. De er de eneste som skal overvintre og de trenger å feites opp før vinteren.

Derfor er god tilgang på blomster og næring så lenge som mulig på sensommeren viktig for å kunne gi robuste nye dronninger og mange avkom til våren.

For at den nye humledronningen skal greie å bygge opp et samfunn, må det være godt med vekster innen en radius på en kilometer fra bolet.

Her kan vi bidra.

Plantelister kan hjelpe oss å komponere en bie- og humlevennlig hage. Lavendel, blomkarse, løvemunn og solsikke er blomster humlene trives med.

Ved å gjøre humlesesongen så lang som mulig, økes oddsen for å få nye og robuste humlesamfunn.

BLOMSTER FOR EN LANG SESONG: Humler er en villbie. Vi kan hjelpe biene ved å forlenge blomstringen i hagen vår. Foto: Hilde Erlingsen / NRK

Beskytt en humle i vinterdvale

Når de fleste humlene er døde, står den nye, unge humledronningen alene og må finne seg en god overvintringsplass. Hun er allerede befruktet når vinteren setter inn.

Hos mange av de 35 humleartene søker dronningen ly i hulrom i jorda. Komposthauger og rufsete partier i hagen kan også duge.

– Om vi vil hjelpe dem, så kan vi unngå å grave og rydde for mye i deler av hagen der humlene søker ly om vinteren, sier Ødegaard.

Mens humla legger egg om våren, legger andre villbier sine til ulike tider i sesongen. Noen villbier overvintrer som ferdig utviklede larver eller som voksne bier.

KLEKKETID PÅ VÅREN: Humledronningen får sine første kull om våren. Mens noen andre biearter overvintrer som nyklekte voksne eller larver. Foto: Jan Ove Gjershaug / NINA

Selv om kulda legger seg og stillheten senker seg, er det altså liv i trestammer, i jorda og ikke minst i biehotellene våre. Vi kan gjøre vårt for å beskytte dem mot sultne fugler og dyr.

– Når det gjelder biene, så kan det også være lurt å huske å dekke til biehotellene for vinteren, sier Ødegaard.

Mange biearter har altså larvene sine der inne, eller overvintrer selv som voksne i hulrommene. For å beskytte dem legger biene et lag av harpiks, leire eller tygd bladmasse over åpningene.

Likevel er de små utsatt når fugler som hakkespetten jakter på mat. Den hakker seg gjennom laget og forsyner seg av livet der inne.

- En finmasket netting festet en centimeter utenfor åpningene vil kunne holde hakkespetten unna eggene og larvene, sier Ødegaard.

Nytt liv

Når de første solstrålene begynner å varme om våren våkner humledronningen fra dvalen. Nå er hun klar for å gi liv til hundrevis av humler.

Hun må finne seg et fint bol til den nye kolonien sin. Gamle ganger etter smågnagere i bakken, komposthauger eller trestammer er egnede steder å etablere det nye samfunnet.

Hun legger hundrevis av egg i små larvehus som hun har laget.

I mars og april kan vi se henne ute noen ganger, der hun samler mat og næring fra de første vårblomstene eller fra gåsungene på seljen.

Humledronningen lager små nistepakker som larvene hennes kan spise av.

Har vi selje, liljer, roser og frukttær som blomstrer i hagen på våren, kan vi gi humlene en god start.

Her kan utplanting av løker og andre planter på høsten gi tidlig blomstring til våren.

Når klekkingen av de første kullene er i full gang, blir det stille der ute i hagen en stund. Humledronningen har mer enn nok med å ta seg av den stadig voksende flokken sin.

– Vi får ofte mange bekymringstelefoner i mai fordi det er så lite humler ute, sier Ødegaard. Han forteller at det er slik det skal være. Dronningen må tilbringe tida si i bolet der klekkingen er i full gang.

Og snart vrimler det av summende arbeidere, både ute og inne.

Se forvandlingen fra larve til humle her, filmet på et laboratorium.

