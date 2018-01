Ötzi ble funnet delvis begravd under isen i de italienske alpene høsten 1991. Foto: AUGUSTIN OCHSENREITER / AP

Hvem drepte Ötzi? I kobberalderen dør en mann under mystiske omstendigheter i de italienske alpene. 5300 år seinere etterforskes drapet.

19. september 1991 legger det tyske ekteparet, Helmut og Erika Simon, ut på en strabasiøs fjelltur i de italienske alpene på grensen til Østerrike.

3200 meter over havet når de isbreen, Hauslabjoch. Det mektige landskapet med spisse fjelltopper som strekker seg så langt øyet kan se, får stedet til å virke øde og totalt urørt av mennesker.

Paret stopper opp for å ta innover seg stillheten, frihetsfølelsen og den åpne og endeløse veien framfor dem. Plutselig skimter de noe i snøen noen meter bortenfor der de står.

Det ligger noe brunt i isen, omgitt av store steiner.

Stedet er ikke så urørt som det ekteparet tror, for når de kommer nærmere ser de at det som stikker opp av isen hverken er en stein, et tre eller et dyr.

Hårene reiser seg på ryggen når de skjønner hva som ligger der.

Konturene av en menneskekropp blir tydeligere jo nærmere de kommer. Den nederste delen av liket sitter fast i isen og ligger med hodet ned mot det kalde berget.

Både hud, negler og hår er intakt. Det ser ikke ut som om liket kan ha ligget der så lenge. Kanskje har en enslig turgåer fått et illebefinnende eller fryst i hjel i dårlig vær noen måneder eller år tidligere.

Men historien om mannen i isen skal vise seg å være en helt annen.

Før jul hadde filmen om den nå verdenskjente ismannen Ötzi, mannen fra Ötztaleralpene, verdenspremiere. Det viser seg nemlig at mysteriet rundt hans død er mer dramatisk enn noen kunne forestille seg.

Liket av mannen ble funnet i Ötztaleralpene, ikke langt fra fjellet Weisskugel på grensen mellom Italia og Østerrike. Foto: Wikimedia Commons

En siste reise

I et annet Europa, i en annen tid, nærmere bestemt for 5300 år siden, vandrer en mann i de høye alpene mellom det som i dag kalles Østerrike og Italia. Landskapet her oppe er ikke så ulikt slik det er i dag. Snøfylt, øde og mektig. Den 1,60 meter høye mannen har på seg klær som er godt egnet til snø og vinter.

Han er iført en saueskinnsjakke, bukse i skinn og leggvarmere sydd sammen av flere skinnbiter. Rundt hoftene har han et belte i kalvelær som holder leggvarmerne oppe og som er festet til et lendeklede.

På føttene har han støvler av okselær og bjørneskinn. For å unngå å fryse har han stappet støvlene full av høy.

Han har akkurat spist et stort måltid bestående av geitekjøtt og brød. Han rekker imidlertid ikke å fordøye maten før dagen tar en dramatisk vending.

Detaljene i det som skjer videre kan vi kun gjette oss til.

Antagelig aner han ingenting om hva som venter ham i fjellene denne dagen. Kanskje hører han plutselig en lyd, som får han til å snu seg for å se om han har fått selskap. Han speider rundt seg, men landskapet er like øde.

Han vandrer videre, men brått kjenner han en ilende smerte bak i ryggen. Han faller om, og idet han møter bakken høres et skarpt kakk. I hodet sprer det seg en ubeskrivelig smerte, så blir alt svart.

Slik kunne historien om Ötzi sluttet. Samtidig som kroppen hans omsluttes av is og snø burde fortellingen om hans død gått over i glemselen. I stedet la kulden til rette for en drapsetterforskning – tusenvis av år seinere.

Begravd under isen

Den døde kroppen blir liggende med ansiktet vendt ned mot en stor stein. Med venstre arm strakt under seg hviler han som om han ligger i dyp søvn.

Det begynner å snø og kroppen forsvinner snart helt under det hvite teppe av kulde. Det snør mye og det blir kaldere. Trykket gjør snøen rundt liket til is og kroppen blir liggende totalt gjemt for omverdenen under flere lag.

Hundreårene passerer og mannen ligger der fortsatt. Langt ned i isen, frosset i tid. Han har allerede ligget der i snart tusen år da sivilisasjonen i Kina gryr frem og de første pyramidene bygges i Egypt. Rundt samme tid dør de aller siste mammutene ut.

Mannen hadde ligget under isen i tusen år allerede da de første pyramidene ble bygd. Foto: Håvard Houen / NRK

1500 år etter dette begynner de greske bystatene å ta form. Mannen skal enda ligge 800 år til under isen før vi i det hele tatt starter vår tidsregning.

Han skal ligge der gjennom grunnleggelsen av buddhismen, Alexander den stores erobringer, Jesu tid, grunnleggelsen av Islam, korstog og vikingtid. Gjennom svartedauden og den europeiske oppdagelsen av Amerika.

I 5300 år ligger han frosset helt til den tunge isen etter hvert begynner å smelte. Bare få dager før han blir funnet i Ötztaleralpene tidlig på 90-tallet blir han synlig. Bein, hud, klær og hår er fortsatt intakt.

Man kan til og med se deler av øyeeplene hans når han etter hvert blir hakket frem og brakt til Instituttet for rettsmedisin i Innsbruck for undersøkelser.

Her skal forskerne gjøre funn som vil endre historien for alltid.

Slik så det ut da den over 5000 år gamle kroppen ble funnet i Ötzteralpene i 1991. Dette er en rekonstruksjon av funnet. Foto: MARTINA CRISTOFANI / AP

Dødsårsaken

Overraskelsen er stor når forskerne ved hjelp av karbondatering finner ut av kroppens egentlige alder. De kommer også frem til at mumiens usedvanlig godt bevarte tilstand kan forklares med at han må ha fryst ganske raskt etter sin død.

Dekket av snø, men utsatt for langvarig god lufting og veldig lav luftfuktighet, ble kroppen nærmest frysetørket.

I 10 år etter at den urgamle kroppen ble funnet, trodde forskerne at mannen, som på grunn av funnstedet blir kalt Ötzi, hadde frosset i hjel på vei over fjellet.

Men ny teknologi viser at mannens historie var en ganske annen. Ved hjelp av CT-skanning finner forskerne et såkalt ikkekroppslig legeme i skulderen hans.

En pilspiss.

Albert Zink, direktør ved Bolzanos institutt for mumieforskning, har brukt de siste 25 årene på å undersøke steinaldermannen. Han mener de har funnet Ötzis dødsårsak.

– Vi rekonstruerte det området hvor pilspissen hadde entret kroppen og fant ut at pilen hadde ødelagt en stor arterie i venstre arm. Når denne arterien sprekker vil du miste så mye blod at du etter 10 til 15 minutter vil være død, forteller Zink til PBS.

Ötzi hadde altså blitt skutt i ryggen. Plutselig var funnet av steinaldermannen blitt til en 5300 år gammel drapsgåte.

Men hvorfor ble Ötzi drept og hvem var det som drepte ham?

Filmen om ismannen Ötzi hadde premiere i Tyskland før jul, og kommer på kinoer i Europa for øvrig våren 2018. Foto: Martin Rattini / Beta Cinema

Etterforskningen av et drap

CT-skanninga viste også noe annet. Ötzi hadde hatt alvorlige blødninger i hjernen som samstemte med en skade han hadde bak i hodeskallen.

Og det viste seg at han hadde fått hodeskaden i forbindelse med dødsfallet.

I tillegg hadde han et dypt kutt i høyre hånd som ikke hadde grodd ordentlig. Forskerne mener at funnene viser at han var involvert i en slags slåsskamp ikke lenge før han døde.

– Såret i hånda er veldig defensivt. Det er interessant i sammenheng at ingen andre stikksår er funnet på kroppen. Sannsynligvis var han vinneren av kampen, kanskje drepte han til og med personen som prøvde å angripe ham, forklarer etterforsker i politiet i München, Alexander Horn, til The New York Times.

Horn ble kontaktet av museet i Bolzano i 2016, nettopp for å etterforske drapet på Ötzi.

Da Ötzi ble funnet dukket det også opp flere gjenstander som forklarer mye om hans levesett og hans siste timer. For eksempel ble det funnet en øks av kobber, en 180 cm lang uferdig bue av barlind og et kogger av gemseskinn med 14 ikke helt ferdigstilte piler av filtkrossved. Han hadde også med seg en lommekniv i flint.

Den velbevarte over 5000 år gamle kroppen vil forfalle om det ikke blir gjort drastiske tiltak. Foto: GERHARD HINTERLEITNER / Afp

– Dette var ikke et ran som ikke gikk som det skulle. Drapet var planlagt, forteller Horn.

Han forteller at alle gjenstandene som ble funnet sammen med levningene, er et bevis på dette. Kobberøksen måtte for eksempel ha hatt stor verdi. Klærne og utstyret var også verdifullt da det var lagd av lær og pels fra minst ti dyr og seks forskjellige arter.

Maten han hadde i magen viste at han hadde spist bare rundt en halvtimes tid før han døde. Og han hadde spist mye.

– Hvis man har det travelt og er på flukt, setter man seg ikke ned og spiser, forklarer Zink.

Han tror Ötzi var helt uforberedt og at han ble drept av en han kjente.

Etterforsker Horn mener at denne personen har fulgt etter Ötzi langt der oppe i fjellene, kun for å drepe ham. Ötzi ble skutt på 30 meters avstand, og drapsmannen måtte ha gått bort til offeret og revet pilen ut av ryggen hans, mest sannsynlig for å ikke bli identifisert.

Horn mener at drapet kan ha vært en konsekvens av slåsskampen dagen eller dagene før.

– Det er jo det samme som skjer i dag. De fleste drapene i dag er personlige og kommer som følge av annen vold. Disse tingene har ikke dødd ut i løpet av alle disse årene, forklarer Horn.

En usikker fremtid

Oppdagelsen av de over 5000 år gamle levningene har gitt forskere et helt unikt innblikk i måten mennesker levde i kobberalderen, en svært viktig tidsalder i menneskets historie. Kobberalderen markerer nemlig menneskets første stadium i bruken av metall.

Ötzis kobberøks, som var konstruert med detaljerte utsmykninger, gjør det for eksempel mulig å konkludere at utvinningen av kobber har eksistert i Europa for minst 5300 år siden, og antagelig mer enn 500 år tidligere enn før antatt.

Men å løse drapsgåten om hvem som drepte Ötzi, og hva som var motivet, er vanskelig.

Selv om liket er mye bedre bevart enn mange av drapsofrene Horn har jobbet med de siste årene, kan man se veldig langt etter både vitner og mistenkte i denne saken.

Dessuten vil det bli vanskeligere å drive etterforskning på Ötzis død i fremtiden.

Det er en overhengende fare for at kroppen hans kan gå i oppløsning på grunn av overdreven eksponering. De som nøye overvåker mengden fuktighet i den 5300 år gamle kroppen, mener at til tross for deres innsats for å holde ham ordentlig hydrert, mister Ötzi rundt to gram om dagen og tørker gradvis ut.

For at han skal bli godt nok bevart, må han fjernes fra offentlig visning og pakkes i is igjen.

Tilbake til isen som har holdt på hemmeligheten om et mord i tusener av år. Men også isen som har avslørt hva som skjedde med Ötzi langt der oppe i alpene. Isen som har fortalt oss så mye om livet i Europa under kobberalderen, og om en mann som måtte bøte med livet.