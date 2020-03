Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For å forhindre koronasmitte, oppfordrer myndighetene til god hånd- og hostehygiene. Dessuten blir vi rådet til å ikke ta oss i ansiktet når vi er ute i offentligheten.

– Men hvorfor er det så innmari vanskelig å la være?

– Det å berøre ansiktet er en måte å roe ned kroppen på, sier psykolog Marte Halse.

Vanskelig å kontrollere

I ansiktet ditt ligger nervecellene tett i tett.

Når vi for eksempel holder et lite barn, berører vi ofte barnets ansikt uten å tenke over det. Dette virker beroligende for barnet, forteller Halse. Hun er ansatt ved barne- og ungdomspsykiatrien ved St. Olavs hospital og er stipendiat ved NTNU i Trondheim.

Ved å berøre fjeset stimulerer du det som kalles det parasympatiske nervesystemet.

Dette systemet holder blant annet kroppstemperaturen, åndedrettet, blodtrykket og fordøyelsen vår i balanse. Det er mest aktivt når man slapper av.

– Man tar seg typisk til ansiktet når man er trøtt, overrasket, oppgitt og lignende. Nå i disse koronatider er det jo synd at vi ikke kan gi oss selv en hjelpende hånd, sier Halse.

– IKKE TA DEG I ANSIKTET: Det forklarer lege og helsesjef Sara Cody i Santa Clara County i California under denne pressekonferansen om koronasmitte. Før hun tar seg til ansiktet.

Man kan smitte seg selv

Vi blir altså bedt om å unngå og ta oss i ansiktet. Og dette gjelder spesielt når vi er ute i offentligheten uten mulighet til å vaske hendene.

Ved å ta på ansiktet, så fører man nemlig viruspartikler inn mot øyne, nese og munn. Du blir med andre ord smittet av deg selv.

Men mange sliter med å følge det tilsynelatende enkle rådet i praksis.

Washington Post har klippet sammen en video av myndighetspersoner i USA som rådgir befolkningen til ikke å ta seg i fjeset, før de selv tar seg i fjeset få sekunder etter.

Å slutte å ta seg til ansiktet krever ekstrem selvkontroll og er veldig krevende, forteller forsker Martin Grunwald ved Universitetet i Leipzig til forskning.no.

Han sier at når vi tar på ansiktet vårt, går det signaler til hjernen. Disse hjernesignalene hjelper oss å tenke klart og gjør det lettere for oss å bearbeide følelser.

Vi trenger altså å ta på ansiktet vårt, mener den tyske forskeren.

Hvorfor tar vi oss i ansiktet? Psykolog Marte Halse forklarer hvorfor – og hva vi kan gjøre for å unngå det. Du trenger javascript for å se video. Hvorfor tar vi oss i ansiktet? Psykolog Marte Halse forklarer hvorfor – og hva vi kan gjøre for å unngå det.

Dype sukk og foldede hender

Men likevel finnes det råd for å bli flinkere til å la være, spesielt når man er i de utsatte situasjonene.

Et råd som sirkulerer i sosiale medier, dog med et skråblikk, er at du skal dyppe fingrene dine i Nutella. Da kommer du ikke til å ta deg til ansiktet.

Psykolog Marte Halse har noen tips som kan være enda enklere å følge:

– Dersom man tar et dypt sukk, vil også det virke inn på det parasympatiske nervesystemet og virke beroligende. Det kan også være lurt å folde hendene – da vil det ta lengre tid før man tar seg til ansiktet, sier hun til NRK.

Uansett er det mye som tyder på at å vaske hendene ofte er et enklere råd enn å slutte å ta på ansiktet.