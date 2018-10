Verdens eldste intakte skipsvrak funnet i Svartehavet

Utenfor kysten av Bulgaria, på bunnen av Svartehavet, har arkeologer funnet det de mener er verdens eldste, intakte skipsvrak. Ekspertene antar at vraket har ligget urørt siden rundt år 400 f.Kr.

Det er 23 meter langt og antas å være et handelsskip fra antikkens Hellas. Det ble funnet over to kilometer under overflaten med masten, roret og rorbenker på plass.

En liten bit fra skipet ble tatt med til Universitetet i Southampton, som gjennom karbondatering kunne slå fast at det var det «eldste intakte skipsvraket som er kjent for menneskeheten».

– Tar deg tilbake i tid

Funnet er sensasjonelt på grunn av hvor godt bevart det antikke skipet er, og arkeologene håper nå det kan fortelle dem om datidens teknologi, handel og skipsfart i området.

– Når den fjernstyrte undervannsfarkosten synker ned gjennom vannsøylen og du ser skipet som lyses opp på bunnen, så perfekt bevart, føles det som om du går tilbake i tid, sier Helen Farr, medlem av forskningsprosjektet Black Sea Maritime Archaeology Project (MAP), som gjorde funnet, til BBC.

Ifølge forskerne har mangelen på oksygen på den dybden bevart skipet.

– Et skip fra antikken, som overlever intakt på over to kilometers dybde, er noe jeg aldri trodde jeg kom til å oppleve, sier professor Jon Adams, leder av prosjektet.

– Dette vi endre vår forståelse av skipsbygging og skipsfart i den antikke verden.

Dette skipet på Sirene-vasen fra rundt 480 f.Kr. er samme modell som skipet som er funnet i Svartehavet, mener arkeologene. Foto: British Museum

Gresk handelsskip

Arkeologene mener at det dreier seg om et handelsskip av typen som tidligere bare har blitt sett på vaser fra antikkens Hellas, slik som den såkalte «Sirene-vasen» som er på utstilling på British Museum i London.

Vasen fra rundt år 480. f.Kr. viser Odyssevs bundet fast til masten av skipet sitt mens det seiler forbi tre sirener. De vakre skapningene brukte ifølge mytologien sang for å lokke sjøfolk til å begå skipbrudd mot klippene av øyen deres.

Foreløpig er skipets last ukjent for arkeologene, og ifølge Farr trenger de mer finansiering hvis de skal undersøke det nærmere.

– Vanligvis finner vi amforaer og kan gjette hvor skipene er fra, men her er vasene fortsatt i lasterommet, sier hun.

Foreløpig ligger det trygt på havbunnen. På grunn av dybden er det ingen fare for forfall eller dykkere som når ned til vraket.

MAP har i tre år brukt avansert teknologi for å finkjemme bunnen av Svartehavet etter gamle skipsvrak. Prosjektet har oppdaget rundt 60 vrak, inkludert et kosakk-skip fra 1600-tallet og romerske handelsskip med amforaer.