Tredobling av Ibux-salget: Legemiddelverket går mot WHOs advarsler

– Ut ifra det vi har fått av informasjon fra Det europeiske legemiddelkontoret (EMA), så anbefaler vi ingen endringer i bruk av ibuprofen, eller andre grupper NSAID, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til NRK.

Andre NSAID-er er blant annet populære legemidler som Voltaren og Naproxen.

– Det europeiske legemiddelkontoret har et annet synspunkt enn WHO. Det er gjort en konkret vurdering av vitenskapelig data som ligger, og det er det som gjør at vi har en litt annen mening, sier Madsen.

– Kraftig økning

– Tall for forrige uke viser at det ble solgt nesten tre ganger så mye ibuprofen i forrige uke som tilsvarende uke i fjor, og nesten tre ganger så mye som uken før, altså uke 11 sammenlignet med uke 10, sier Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, til NRK.

Dette gjelder ibuprofen både på og uten resept, men bare hos apotekene. Også butikker selger Ibuprofen, som er mest kjent gjennom merkevaren Ibux.

– Det vi vet, er at det var en kraftig økning av Ibux sist uke, sier Madsen.

Det ble solgt 155 000 pakninger forrige uke hos apotekene, Det finnes pakninger av ulik størrelse. Antall pakninger solgt er 3,5 ganger høyere enn i uken før.

– Det viser at det er solgt et større antall småpakninger, altså reseptfrie pakninger, sier Soldal.

En ny studie i det medisinske tidsskriftet The Lancet, beskriver hvordan et enzym i betennelsesdempende medisiner som ibuprofen, kan forverre infeksjoner som følge av viruset Covid-19.

Unge pasienter

Statens legemiddelverk uttalte til NRK søndag at de ville undersøke den potensielle faren ved ibuprofen og andre NSAID-er. Nå har de bestemt hvilken linje de skal legge seg på.

Bakgrunnen er blant annet at den franske helseministeren advarer mot bruk av ibuprofen. Ifølge den franske avisen Le Monde har leger sett tilfeller av unge pasienter som er alvorlig syke med Covid-19 etter å ha tatt ibuprofen mot feberen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) gikk onsdag ut og advarte folk mot å bruke ibuprofen som medisin ved symptomer av koronaviruset. Ingen forskning tyder så langt på at risikoen for dødelighet er større ved inntak av stoffet, men forskere undersøker muligheten for negative bivirkninger.

WHO anbefaler å rådføre seg med lege dersom man er smittet med koronaviruset og bruker ibuprofen. Talsperson Christian Lindmeier anbefaler heller å bruke paracetamol, som er virkestoff i blant annet Paracet, i mellomtiden.

Anbefaler heller paracetamol

Talsmann for Verdens helseorganisasjon, Christian Lindmeier, forteller at FNs helseeksperter nå undersøker saken nærmere. Man ønsker å gi folk bedre retningslinjer så raskt som mulig, sier han.

I mellomtiden råder Lindmeier heller folk til å ta i bruk paracetamol, dersom man ikke har fått spesifikke anbefalinger fra leger eller andre fagpersoner.

Uenighet

Det britiske legemiddelfirmaet Reckitt Benckiser er produsent av blant annet legemiddelet Nurofen.

I en e-post skriver de at de er kjent med bekymringen rundt bruk av ibuprofen i forbindelse med koronaviruset.

Likevel mener de at utsagnet ikke er godt nok dokumentert. En talsperson for firmaet sier Nurofen er en veletablert medisin man har brukt som smertelindring og febernedsettende i mer enn 30 år.

I Norge er det registrert i overkant av 1300 smittede, og onsdag formiddag ble det fjerde koronadødsfallet i landet bekreftet. På verdensbasis er nærmere 200.000 personer smittet av viruset og man nærmer seg 8000 døde.