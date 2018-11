Tester ut mobilen som medisin mot migrene

– Når jeg får synsforstyrrelse vet jeg hva som kommer. Da må jeg komme meg hjem, inn på et mørkt rom og under dyna, sier Marit.

16-åringen går inn i statistikken som viser at migrene er et økende problem blant unge. Flere eksperter mener skjermbruk og stress kan være årsaker som trigger den kraftige og smertefulle hodepinene. Et migreneanfall kan vare i noen timer til flere døgn.

– Hos meg brer smerten seg over det ene øyet og i panna. Så begynner jeg å kaste opp. Smerten er intens, sier Marit.

Antallet ungdommer som bruker migrenemedisin har økt med 66 prosent på ti år.

Nå er forskere ved St. Olavs hospital i gang med en ny studie hvor målet er å forhindre migreneanfall uten å bruke medisiner.

Marit var med i den første testgruppa hvor en smarttelefon blir brukt som verktøy.

– Mine anfall går i rykk og napp, men jeg hadde ingen de to ukene jeg brukte sensorene og mobilen, sier hun.

Mobil som medisin

Forskerne vil prøve å finne ut om det er en sammenheng mellom migrene og stress blant unge mellom 12 og 19 år.

– Ved å lære seg å slappe av kan brukerne også lære seg hva som kan utløse migreneanfall og hvordan de skal unngå dette, forskningsstudent Anker Stubberud ved NTNU.

Studiedeltakerne får festet trådløse, bærbare sensorer på kroppen. De måler temperatur, puls og muskelspenning i nakken. Ved hjelp av en app på telefonen kan de se om pulsen synker og om de klarer å slappe av. Dette kalles biofeedback-behandling.

En app på smarttelefonene forteller deltakerne om de klarer å roe ned og slappe helt av. Foto: Kim L'Orange Sørenssen / NTNU

– Deltakerne i studien vil kunne lære seg å kontrollere funksjoner som puls og temperatur bedre. Mange av oss tenker ikke så mye på slike ting, men hvis vi er i stand til å regulere dette kan vi bli flinkere til å slappe av, sier Stubberud.

Stubberud har tidligere gjort en studie som viste at biofeedback-behandling kan ha effekt på barn og unge med migrene.

Klarte å slappe av

Marit brukte sensorene ti minutter hver dag, i to uker.

– Først brukte jeg en del tid på å klare å slappe av. For min del handlet det om å finne en god liggestilling. Jeg konsentrerte meg også mye om å puste rolig. Etter hvert som dagene gikk trengte jeg korter tid før jeg kjente at kroppen roet ned.

Mange eksperter trekker frem stress og skjermtid som mulige årsaker til at flere unge får migrene.

En studie som ble publisert i 2015 viste at rundt én av tre unge mellom 12 og 19 år har migrene.

– Migrene er et økende problem blant unge. Derfor er det viktig å finne behandlinger som fungerer, uten bruk av medisiner, sier Stubberud.

40 ungdommer med migrene skal prøve behandlingen i åtte uker, i tillegg til ei kontrollgruppe.

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine har fått penger til å videreutvikle biofeedback-utstyr for behandling av migrene hos barn og ungdom.

Tenk deg at hodet ditt føles som det skal eksplodere. Sånn har Marit det hver eneste dag, og ingenting kan ta bort smertene. Ekstrem hodepine som migrene og klasehodepine rammer tusenvis av nordmenn. Per Olav blir med i jakten på noe som endelig kan hjelpe. Du trenger javascript for å se video. Tenk deg at hodet ditt føles som det skal eksplodere. Sånn har Marit det hver eneste dag, og ingenting kan ta bort smertene. Ekstrem hodepine som migrene og klasehodepine rammer tusenvis av nordmenn. Per Olav blir med i jakten på noe som endelig kan hjelpe.