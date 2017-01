KIC 9832227 er et solsystem med to soler omtrent 1800 lysår borte. Eller var.

Siden 2013 har astronomer fulgt de to solene og sett at de beveger seg i bane rundt hverandre i stadig raskere tempo. Det betyr at de kommer nærmere og nærmere hverandre. Skjebnen er for lengst bestemt. Det vil ende som en gigantisk eksplosjon - en rød nova, skriver nettstedet Science.

Kan gi ny kunnskap

Eksplosjonen skjedde en gang i tidlig jernalder, men nå har snart lyset reist i mange nok år. Rundt 2022 vil vi endelig kunne se eksplosjonen.

– Dette er første gang i historien vi kan observere en forutsagt supereksplosjon. Astronomer har observert en liknende eksplosjon en gang tidligere da det samme skjedde med stjerneparet V1309 Scorpii, men den gangen kom eksplosjonen som en overraskelse. Nå er vi forberedt og kan følge detaljer og utvikling både før og etter, sier astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard.

Astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard Foto: NRK

Hvordan vil det se ut? Vil det bli noe mer enn et glimt på stjernehimmelen for oss?

– Det vil være tydelig på nattehimmelen og det vil lyse lenge. Det er ikke sånn at om du er uheldig og har overskyet vær, så går du glipp av det. Dette vil lyse som en ekstra stjerne - garantert i flere uker, kanskje måneder. Lyset vil være litt mer rødlig.

Hva skjer etter eksplosjonen?

– De to stjernene ser ut til å ha relativt liten masse. Den ene stjernen har 40 prosent større masse enn Solen, men massen til den andre er en tredel av Solen. Ved sammensmeltning vil det oppstå en eksplosjon, en del gass vil bli kastet ut i rommet, men sannsynligvis vil det meste bli liggende igjen som en stjerne med litt større masse enn det den tyngste har i dag.

Denne stjernen fortsette å leve som en vanlig stjerne,

