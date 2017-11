Sprek med dataspill?

– Det er ikke like lett for alle å komme seg i bevegelse, og jeg tror måten å løse det på er å gi denne gruppen en gøy måte å trene på.

Det forteller Kristoffer Hagen som er doktorgradsstipendiat ved Institutt for datateknologi og informatikk på NTNU. Han er en av utviklerne av Playpulse – en spillplattform der konsollen er erstattet med en spinningsykkel med knapper på styret.

Konseptet går ut på at to lag spiller mot hverandre. Hvert lag har et flagg de skal forsvare, samtidig som de skal erobre det andre lagets flagg og bringe det tilbake til sin egen base. Trikset er at du må trå på sykkelen for å kunne bevege deg rundt i spillet, og hastigheten din bestemmes ut fra hvor hardt du sykler.

– Utfordringen er å lage et spill som fortsetter å engasjere spilleren både den tiende og den hundrede gangen det spilles – sånn at det blir interessant over tid, sier Hagen.

– Det er en kunst å lage spill som oppfattes sånn – men det er det jeg forsker på – og jeg tror vi er på en god vei her.

– Det er viktig å sette spillopplevelsen i fokus og ikke undervurdere spilleren, sier forsker og spillutvikler Kristoffer Hagen. Foto: Frida J. Krüger / NRK

Vil nå de inaktive

På et treningsrom i Frøyahallen sitter en gjeng med videregåendeelever og svetter på spinningsykkelen. Stemningen er høy.

– Konkurransen her er større enn i en vanlig gymtime. I en gymtime kan ikke læreren si hvem som er best eller dårligst – men her vet vi det, sier Karl Eerik Nemvalts.

Han er en av 17 yrkesfagelever ved Guri Kunna videregående skole som deltar i forskningsprosjektet der Playpulse testes.

Ingerid Arbo er forsker ved Institutt for klinisk og molekylær medisin på NTNU og ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs Hospital. Foto: NTNU

– Mange ungdommer er for lite fysisk aktive i forhold til hva som er anbefalt. Vi ønsker å se om Playpulse er en aktivitet som fenger ungdommer som i utgangspunktet ikke er spesielt fysisk aktive.

Det forteller forsker Ingerid Arbo ved NTNU og St. Olavs Hospital som leder forskningsprosjektet. Prosjektet startet i september og skal vare i 13 uker. I denne perioden har elevene to treningstimer i uka hvor de kan spille Playpulse. Den fysiske formen til elevene ble målt før prosjektet startet, og skal måles igjen etter.

– Vi måler også om deltakerne har fått en endret sammensetning av fett og muskler og følger aktivitetsnivået deres med aktivitetsarmbånd, forklarer Arbo.

Norske barn sitter mye stille

– Vi ser at aktivitetsnivået synker ganske markant fra 6-årsalderen til tenårene. Det er en utvikling som bekymrer oss – særlig fordi vi ikke ser noen umiddelbare tegn til bedring, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

I snitt er en norsk 6-åring er i ro halvparten av den våkne tiden. En 9-åring er i ro 60 prosent av våken tid og en 15-åring 70 prosent. Linhave er positiv til den typen innovasjon Playpulse representerer.

– Vi vet ungdom forlater idretten i tenårene og noen finner seg til rette på treningssentre eller med uorganiserte aktiviteter. Men dette fenger ikke alle. Nye spillbaserte konsepter og nye lekne treningsformer kan aktivisere nye grupper, sier Linhave.

Fenger ikke alle

Prosjektperioden avsluttes i desember, men forskerne har allerede gjort seg noen erfaringer.

– En del av ungdommene er veldig ivrige og spiller Playpulse også utenom skoletid. Samtidig ser det ut til at rundt en tredjedel av elevene mister interessen over tid, forteller Arbo.

Hun legger til at det gjenstår å finne ut av om Playpulse når målgruppen – altså de inaktive ungdommene – godt nok.