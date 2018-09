Prøver ut kreative tiltak for å redde Great Barrier Reef

I de siste 20 årene har The Great Barrier Reef vært hardt rammet av sykloner og varme havstrømmer som følge av klimaendringer. En tredjedel av korallene har dødd ut, og ekspertene mener at det 8000 år gamle korallrevet er i krise.

Derfor har myndighetene, flere universitet og ulike organisasjoner i Australia gått sammen for å prøve å redde korallene. Nå skal de prøve å lage kunstige korallrev i Great Barrier Reef.

– Vi vil reparere en liten del av revet utenfor Port Douglas, og håpet er at vi klarer å få de lokale korallene til å vokse igjen, sier Nate Cook i Reef Ecologic til NRK.

Dykkere skal legge stålrammer, formet som et nett, over de døde korallene.

– Ved å sette strøm på rammen vil den tiltrekke seg mineralforekomster, som hjelper korallene til å vokse tre til fire ganger raskere enn normalt. Dette har vi sett gjennom tidligere studier, sier Cook.

Poenget med kunstige rev er å gi korallene noe å feste seg til, og vokse på når de døde gamle korallene har blitt overvokst av alger.

– Ingen redning

Trond Amundsen, professor ved NTNU, har forsket på Great Barrier Reef og fulgt med på utviklingen der. Han mener det er bra å prøve ut slike tiltak lokalt.

– Jeg ser positivt på alle forsøk på å lage gode plattformer som nye koraller kan etablere seg på, og forsøket med elektriske rammer virker absolutt kreativt.

Men Amundsen påpeker at slike tiltak ikke kan løse de enorme problemene The Great Barrier Reef og svært mange andre korallrev står overfor.

– For å redde de tropiske korallrevene må man hindre at klimaet blir varmere. Klarer vi ikke dét ser det dårlig ut for verdens korallrev.

Tidligere i år kom den nedslående rapporten som viser at det er klimaendringene som tar knekken på verdens korallrev. Ifølge rapporten døde 30 prosent av korallene på ni måneder, i 2016.

Når vannet blir for varmt mister korallene de fargerike algene som gir dem mesteparten av næringsstoffene de trenger, og dermed blekne korallene. Hvis vannet forblir for varmt over lengre tid, dør korallene.

Bildet til venstre viser et sunt korallrev ved Heron Island, mens bildet til høyre viser et ødelagt rev utenfor Townsville. Begge korallrevene utgjør en del av The Great Barrier Reef. Foto: Ove Hoegh-Guldberg, Global Change Institute at the University of Queensland

– Våre barnebarn får aldri se korallrev

Men det betyr ikke at revet er dødt for alltid, ifølge Amundsen. Korallene kan komme tilbake.

– Det revet vi kan få tilbake etter massedød av koraller vil være et forandret rev, dominert av de mest hurtigvoksende korallene. Noen bruker over 100 år på å bli store, og de korallene vil vi kanskje aldri få se igjen.

Amundsen er redd kreative tiltak for å prøve å redde korallrev aldri vil være nok.

– Verdens fremste korallrevforskere, ikke minst i Australia, sier at våre barnebarn trolig ikke vil få oppleve slike rev som vi ser i dag. Jeg håper de tar feil.