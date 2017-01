Oppdagelse kan revolusjonere reiser

– Superledere som fungerer i romtemperatur er en av fysikkens hellige graler og kan radikalt endre transportsystemene våre, sier forsker Ranga Dias ved Harvard University.

En superleder er et materiale som kan overføre energi uten tap og som kan få objekter med magnetfelt til å flyte i løse lufta. Problemet er at det til nå bare har fungert på svært lave temperaturer. Det er upraktisk og ikke minst dyrt hvis du for eksempel vil få et tog til å flyte uten friksjon mellom to byer.

Metallisk hydrogen skal etter beregningene ha superledende egenskaper i romtemperatur, mens dagens beste superledere krever minus 135 grader for å få ting til å sveve. Foto: Pongkaew

Metallet, som harvardforskerne sier de har skapt ved å sette hydrogengass under intenst press, kan virke superledende også i romtemperatur. Men det krever at hydrogenmetallet holder seg stabilt.

– Det betyr at hvis du fjerner trykket, vil den forbli metallisk, akkurat som en diamant kan lages av grafitt under intens hete og trykk og forblir diamant når varmen og trykket fjernes, forklarer medforsker Isak F. Silvera.

Nobelpriskanditat

Forsker Gry Tveten ved Universitetet i Oslo mener det er en stor oppdagelse, dersom det blir bekreftet at forskerne har klart å lage metall av hydrogen. Foto: Hilde Lynnebakken

– Det hadde vært kjempespennende om vi fikk superledende hydrogen, så jeg ble veldig gira da jeg leste om dette, sier forsker Gry Merete Tveten ved Fysisk institutt på UiO.

Forskingsresultatet blir møtt med skepsis på flere punkter. Har de klart å lage så stort trykk som kreves? Kan metallet de har sett i stedet komme fra utstyret de har brukt? Og hvis det faktisk er stabilt i romtemperatur, kan de ikke bare ta det ut og teste det?

– Mange er kritisk til at de ikke har gjort flere tester før de gikk ut med dette. Men hvis du oppdager metallisk hydrogen, er det en nobelpriskandidat, så da vil du kanskje raskt ut for å være først, sier Tveten.

Forskningen presenteres i det anerkjente forskningstidsskriftet Science. Ved hjelp av diamanter og lasere satte forskeren ørsmå mengder hydrogen under et enormt trykk på 496 gigapascal, ifølge forskningsrapporten. Til sammenligning er tyngdekraften av jorda ikke nok til å skape et trykk på mer enn mellom 330 og 360 gigapascal i jordas kjerne.

Revolusjon for romfart

Å skape materialet krever store mengder energi, en energi du kan få tilbake, ifølge harvardforskerne.

– Hvis du konvertere det tilbake igjen til hydrogen, blir all energien frigjort, som vil gjøre det til det kraftigste rakettdrivstoffet kjent for menneskeheten. Det kan revolusjonere romfarten, sier Silvera.

Metallisk hydrogen vil gjøre det enkelt å besøke andre planeter, og gjøre det mulig med større raketter, ifølge forskerne. Foto: AP

Lagring uten tap og overføring av energi kan også gi bedre elbiler og supereffektive strømnett. Det kan opgså gjøre det billigere med MR-maskiner og annet utstyr som er avhengig av sterkt nedkjølte superledere.

– Vi må vente litt for å få dette bekreftet, men hvis det er stabilt ved romtemperatur, har det utrolig mange bruksområder. Og sikkert mange vi ennå ikke har tenkt på, sier Tveten.