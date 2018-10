Nytt funn tyder på at Pompeii ble ødelagt senere enn antatt

Det har lenge vært antatt at vulkanen Vesuv hadde et utbrudd den 24. august i år 79, som førte til at de romerske byene Pompeii og Herculaneum ble begravd og ødelagt.

Men nå har et arkeologisk funn i Pompeii ført til at denne datoen muligens må justeres, skriver Reuters.

Under en ny utgravning i den ulykksalige byen fant arkeologene en dato skrevet ned på en husvegg. «Den 16. dagen før kalendae i november», lyder teksten på veggen, noe som i vår kalender vil tilsvare den 17. oktober.

– Ekstraordinært

Skriften er skrevet med kull, og er mest sannsynlig laget av en arbeider som renoverte et hjem. Nettopp dette gjør at arkeologene tror historien må skrives om.

– Siden inskripsjonen ble laget med skjørt og flyktig kull, som ikke kunne vart lenge, er det høyst sannsynlig at den kan dateres til oktober i år 79, sier arkeologidirektør Massimo Osanna tirsdag.

Det italienske kulturdepartementet har kalt oppdagelsen «ekstraordinær.»

Kulturminister Alberto Bonisoli var på plass i Pompeii tirsdag for kunngjøringene og uttalte at arkeologenes funn er «viktig for vitenskap, historie og kunst».

Arkeologene viser frem teksten som de mener kan føre til at historiebøkene må skrives om. Foto: Ciro Fusco / AP

Forfatter var vitne til katastrofen

Den 24. august, datoen som ekspertene så langt har forholdt seg til, stammer fra den romerske juristen og forfatteren Plinius den yngre. Rundt 17 år gammel oppholdt han seg i år 79 i sin onkels villa på den andre siden av Napolibukten, der han så utbruddet og den påfølgende katastrofen i Pompeii.

I brev til den romerske senatoren og historikeren Tacitus nesten 25 år senere beskrev han hendelsen, og opererte med 24. august som dato for utbruddet.

Men tidligere funn har også sådd tvil ved denne datoen. Blant annet har forkalket frukt som vanligvis har sesong om høsten blitt funnet i Pompeii. Fyrfat har også blitt funnet i ruinene, noe som tyder på at katastrofen ikke inntraff om sommeren, men under en kaldere årstid.

Det skal også sier at originalbrevene til Plinius den yngre ikke har overlevd de 2.000 årene siden de ble skrevet, og dagens tolkning av dem baserer seg på oversettelser og transkripsjoner laget i løpet av århundrene.

Faktisk har de forskjellige variantene av brevene inneholdt forskjellige datoer fra august til november, men den 24. august har lenge vært akseptert som den gjeldende av ekspertene.

Under de nye utgravingene ble det også funnet malerier og kunst. Foto: Ciro Fusco / AP

Begravd levende

Det bodde rundt 13.000 mennesker i Pompeii da byen ble begravet under flere meter aske under vulkanutbruddet. Der folk ble fanget under asken dannet det seg i tidens løp hulrom, og arkeologene har laget avstøpninger som viser hvordan beboerne ble begravet i bygatene under utbruddet.

Ruinene ble gjenoppdaget i 1748, og stedet har siden da vært et yndet reise mål for så vel arkeologer som turister.