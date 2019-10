Bare 35 prosent av plasten vi kildesorterer ved kjøkkenbenken går til gjenvinning. Resten går stort sett til energiutnytting, det vil si at den brennes i fjernvarmeanlegg.

Nå kan ny teknologi åpne for at mer av plastsøpla vår kan resirkuleres tilbake til råstoff av topp kvalitet.

MARIN PLAST: Coca-Cola samarbeider med det nederlandske teknologifirmaet Ioniqa Technologies og har presentert en plastflaske som inneholder resirkulert plastsøppel hentet fra havet. Foto: NICK CLARK / NICK CLARK

Jomfruelig kvalitet

All plast som skal være i kontakt med mat og drikke må være av såkalt «jomfruelig» kvalitet, ny og urørt. Nå hevder et nederlandsk teknologifirma at de kan gjenvinne selv plast man har plukket opp fra havet til å kunne brukes på matvarer.

Metoden Ioniqa Technologies bruker, kaller de for depolymering.

Plasten brytes ned til molekylnivå, og videre tilbake til de byggeblokkene som trengs for å lage høyverdig Polyetylentereftalat (PET-plast) av «jomfruelig» kvalitet.

Polyetylentereftalat er en type plast som brukes til å lage beholdere, flasker og syntetiske fibre til bruk i for eksempel tepper og klær. Polyetylentereftalat forkortes ofte til PET. Plastflasker av polyetylentereftalat blir spesielt brukt til kullsyreholdige leskedrikker på grunn av sin evne til å holde på karbondioksid. I motsetning til for eksempel polyetylen, tillater polyetylentereftalat heller ikke oksygen å passere, og brukes derfor på innsiden av gassflasker med høyt trykk.

Riktig vei å gå

– Det vil kunne gi en mye høyere grad av resirkulerte materialer.

Marius Gjerset, teknologiansvarlig i miljøstiftelsen Zero, synes det er et godt teknologisk framskritt.

– EU har vedtatt direktiver som sier at det skal være 55 til 60 prosent gjenbruk av plast innen 2030. Plastproduksjon har like høyt CO₂-avtrykk som flytrafikken. Det er et betydelig klimaproblem som kan reduseres ved mer resirkulering.

Tar ikke av riktig ennå

Lars Brede Johansen i Grønt Punkt Norge spretter ikke sjampanjen riktig ennå.

– Det kommer stadig nyheter om kvantesprang som skal løse problemet med plastgjenvinning. Teknologiene bygger på kjent kjemi, men de er ikke tilgjengelige i markedet. Utfordringene ligger nok både på økonomi og manglende industrialisering.

Gjenvinning tilbake til opprinnelig plasttype

Mesteparten av plastgjenvinning i dag skjer gjennom mekanisk gjenvinning. Plasttypene sorteres, vaskes og males opp til pellets. Ved denne typen gjenvinning vil plasten tape kvalitet, og det er derfor begrenset hvor mange ganger den kan bli resirkulert.

Ifølge Lars Brede Johansen i Grønt Punkt Norge er målet med kjemisk gjenvinning å supplere den mekaniske gjenvinningen på en måte som løfter vanskelig gjenvinnbar plastemballasje tilbake til jomfruelig kvalitet.

– Slik det ser ut nå, vil kjemisk gjenvinning være mer kostbar og energikrevende, så den vil sannsynligvis bli et supplement til mekanisk gjenvinning, ikke et alternativ, sier han.

Men han er optimistisk med tanke på plastgjenvinning i framtida.

– Det er et tidsspørsmål før vi får gode metoder for kjemisk gjenvinning basert på blant annet depolymering. Dette vil være en liten revolusjon, og en nødvendig del av en plastøkonomi der en stor del av plasten går i sirkel, sier Johansen.

PLASTFLASKER PÅ STRANDA: Innen 2050 kommer det til å være mer plast enn fisk i havet. Foto: Ksenia Novikova / NRK

15 tonn plast i havet hvert minutt

Det finnes mer enn nok plast i verden. Det er beregnet at det på verdensbasis havner 15 tonn plastsøppel i havet hvert eneste minutt. Nylig kunne organisasjonen The Ocean Cleanup fortelle at de hadde plukket opp sitt første plastsøppel fra strømvirvelen som kalles «The Great Garbage Patch» i Stillehavet.