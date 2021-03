Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var i august i fjor at en 27 år gammel gravid, svensk kvinne ble hastet til Universitetssykehuset i Skåne. Hun hadde slitt med feber og tørrhoste i flere dager, da hun i tillegg fikk sterke magesmerter.

Legene mistenkte raskt at det kunne dreie seg om covid-19.

I tillegg oppdaget de at det ufødte barnet hadde lav hjertefrekvens, noe som kunne tyde på oksygenmangel.

Det ble satt i gang tiltak. Legene utførte et akutt keisersnitt og etter få minutter var babyen ute. Blodtester bekreftet i etterkant at tilførselen av oksygen hadde vært lav.

Prøver fra halsen til både mor og barn viste også at de to var smittet med koronavirus.

Flere overraskelser

Legene visste ikke når barnet var smittet. Om det hadde skjedd før eller etter fødselen. På grunn av den spesielle situasjonen, ønsket forskere ved Universitetssykehuset i Skåne å se nærmere på virusprøvene. De ville finne ut om babyen kunne ha blitt smittet allerede før fødselen.

Noe som skulle vise seg å stemme.

Ved å kartlegge genomet, altså å se på arvematerialet i viruset, fant forskerne ut at det var identisk hos mor og barn. Og siden babyen ble isolert rett etter keisersnittet, kunne forskerne bekrefte at smitten faktisk oppstod i livmoren.

Men dette var ikke den eneste overraskelsen. Etter fem dager kunne de også se at viruset i kroppen til den nyfødte, hadde mutert.

Studien er publisert i tidsskriftet The British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

UNIVERSITETSSYKEHUSET I SKÅNE: Den svenske kvinnen ble fraktet hit i august i fjor. Foto: Skånes Universitetssjukehus

Kan være det første tilfellet

Det er ikke uvanlig at et virus muterer, men en mutasjon i en nyfødt baby i løpet av den korte tiden, var ikke forventet.

Ifølge forskerne kan det ytre miljøet, utenfor mors livmor, ha ført til genetiske endringene.

Så vidt vi vet har ikke dette skjedd tidligere, forteller forsker Mehreen Zaigham.

Den svenske studien er en av få som har undersøkt overføring av koronavirus gjennom morkaken.

Noe man bør ha i bakhodet

– Dette er svært overraskende.

Det sier Elisabeth Balstad Magnussen til NRK. Hun er seksjonsoverlege for fødeavdelingen ved St. Olav i Trondheim.

I Norge har svært få gravide vært smittet med koronavirus, og verken gravide eller nyfødte har vært sykere enn den generelle befolkningen under pandemien, viser statistikk.

Likevel mener Magnussen at det svenske tilfellet er noe man bør ha i bakhodet.

– Funnene er basert på et enkelt case, som isolert sett er interessant for oss. Spesielt er det vanskelig å forklare hvorfor viruset har mutert.

Hun får støtte av overlege ved Folkehelseinstituttet, Ferenc Macsali. Han synes funnet er spennende.

– Det er vel først og fremst interessant for dem som jobber med fødsler. En slik publikasjon er vel ment for å gjøre fødselsleger oppmerksomme på at denne komplikasjonen kan oppstå.

Begge de to overlegene mener norske sykehus har god kontroll på gravide med påvist virus.

Ødelagt morkake

I tillegg til funnene av koronavirus og mutasjon hos den nyfødte, var det også noe annet som fanget interessen hos de svenske forskerne.

Hos den 27 år gamle kvinnen var nemlig morkaken delvis ødelagt.

Morkaken gir barnet både blod og næring i løpet av svangerskapet. Den sørger også for å kvitte seg med avfallsstoffer. I dette tilfellet så forskerne at morkaken hadde store vevsskader på grunn av en hissig betennelse.

Det ble også funnet protein fra koronaviruset i deler av vevet.

MORKAKE: Den dannes umiddelbart etter befruktningen av egget. Gjennom morkaken får barnet både næring og blod. Foto: Colourbox.com

Mener man bør endre overvåkingen

Forsker på prosjektet, Mehreen Zaigham, mener man bør ta funnene på alvor, selv om det er en sjelden komplikasjon.

Det er tusenvis av gravide kvinner som er smittet med korona over hele verden, så dette er ikke noe som skjer ofte. Men i sjeldne tilfeller kan viruset gjøre skade hos gravide. Noe som i dette tilfellet førte til mangel av oksygen hos det ufødte barnet, forteller Zaigham.

Hun mener man kanskje bør tenke nytt i hvordan man overvåker gravide med påvist korona i tiden framover.

Kanskje bør gravide med covid-19 anses for å være en risikogruppe, sier forskeren.

I dette tilfellet ble både mor og barn friske fra koronaen etter kort tid.