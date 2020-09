NTNU-forskning: Spillavhengige ikke mer utsatt for psykiske vansker

For de aller fleste er gaming og dataspill kun en morsom hobby – en arena for å være sosial. Men for andre kan det bli vel mye.

Digitale spill er ekstremt populært. Per 2018 spilte mer enn 2 milliarder mennesker verden over en eller annen form for dataspill.

Mange barn og unge lider av spillavhengighet. Som følge av dette ble i fjor diagnosen Internett Gaming Disorder (IGD) vedtatt av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Symptomer på IGD er når spillingen går ut over skole, jobb eller vennskap. Man klarer ikke å slutte selv om man vet at konsekvensene kan være alvorlige.

Nå har ei forskergruppe ved NTNU sett på eventuelle sammenhenger mellom barn med symptomer på IGD og psykiske problemer.

Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet The Journal of Child Psychology and Psychiatry, og er også omtalt i Gemini.

Når spillingen går for langt Ekspandér faktaboks Mange ungdommer spiller mye, men for de færreste utvikler spillingen seg til et alvorlig problem. Derfor er det nyttig å skille mellom storspillere og problemspillere. Spilletid alene er ikke nok til å avgjøre om spillingen er et problem. Storspilleren Storspilleren er definert som en som spiller 4 timer eller mer daglig uten at dette nødvendigvis går utover helse og livskvalitet. Dette er personer som har et lidenskapelig forhold til spill, uten at hobbyen virker forstyrrende på livet ellers.

Det er hovedsaklig gutter som er storspillere, og som oftest spiller de onlinespill. Problemspilleren Det som kjennetegner problemspilleren er at spillingen blir tvangsmessig og til hinder for skole, familie, karriere og det sosiale livet. Hva bør man se etter?

slutter med alle andre aktiviteter

kutter ut sosialt samvær med venner og familie

skulker skolen, dropper lekser og mister eksamener

spiller om natten og sover om dagen

krangler med familien om spillingen Kilde: Medietilsynet.no

– Mye man ikke vet

Forsker på prosjektet, Beate Hygen, forklarer at psykiske vansker ofte opptrer samtidig. Mange som sliter med angst, sliter også med depresjon.

Derfor ville de se om man også kunne finne en sammenheng mellom psykiske vansker og IGD.

– Ettersom dette er en relativt ny diagnose, er det mye vi trenger å finne ut av. Vi ville blant annet se om diagnosen opptrer samtidig med angst, depresjon og ADHD, sier forskeren som er ansatt ved NTNU.

FORSKER: Beate Hygen er postdoktor ved Institutt for psykologi ved NTNU. Foto: Vegard Smevoll / NTNU

Færre symptomer på angst

Ved å benytte data fra studien kalt «Tidlig trygg i Trondheim», kunne forskerne undersøke hvordan symptomer på spillavhengighet hang sammen med senere psykiske vansker blant deltagerne. I tillegg kunne de se hvilke andre psykiske lidelser som forutså IGD.

Det forskerne fant ut er kanskje en trøst for dem som har latt barna spille ekstra mye i tider med korona og hjemmekontor.

– Vi finner ingen sammenheng mellom IGD og senere psykiske problemer, sier Hygen.

Hun utdyper:

– De som hadde flere symptomer på for eksempel angst eller depresjon hadde ikke større sjanse til å utvikle symptomer på IGD. Vi så også at ti og tolvåringer som hadde flere symptomer på spillavhengighet, utviklet færre symptomer på angst to år senere.

Tips til foreldre Ekspandér faktaboks Gaming er ikke bare en hobby, men en forlenget del av identiteten.

Husk at det er normalt at det kan oppstå konflikter når ulike generasjoner skal si sin mening om dataspill. Mange voksne ser på dataspill som unødvendig tidsfordriv, som ikke har noe verdi.

Foreldre og barn må jo møtes et sted, og foreldre kan ikke bestemme hva ungene skal synes er interessant.

Vær nysgjerrig og vis interesse for dataspill på linje med alt annet barnet er opptatt av. Skal barnet på fotballkamp innretter hele familien seg etter det, og spiser middag i bilen hvis det er det som må til.

Prøv og sett deg inn i hva spillet handler om. Hvis du anerkjenner selve aktiviteten kan det være lettere å forhandle om spilletid ved en senere anledning.

Si ifra i god tid før det er middag. Gjerne 20 minutter før, i stedet for fem minutter. Husk at det ikke er pauseknapp i onlinespill, og at barnet ødelegger for laget om de plutselig forlater spillet.

Oppdag de positive sidene ved dataspill. De har det gøy og ler. Mange spill øker samarbeidskompetansen, og er en sosial aktivitet.

Snakk sammen om aldersgrenser på foreldremøter. Grensene er der av en grunn, men det kan være vanskelig å sette grenser når vennene for lov til å spille andre spill.

Husk at det finnes en grense for spillingen, og at barnet må gjøre andre ting også.

Det er de voksne har myndighet i familien. Det er foreldrene som må bestemme når spilletiden er over. Samtidig må foreldrene forstå at dette er lagsport. Hvis en spiller plutselig logger av, fører det til negative konsekvenser for laget. Kilder: Hanne Naug, kommunepsykolog og Rune Aune Mentzon, førsteamanuensis i samfunnspsykologi.

Ei oppfordring

Ifølge Medietilsynet oppgir 96 prosent av gutter i Norge mellom 9–18 år at de bruker å spille dataspill. For jentene ligger prosentandelen på 76.

Beate Hygen er ikke direkte overrasket over at symptomer på spillavhengighet fører til mindre angst.

– Gaming er et fenomen som «tar med» spilleren inn i en annen verden. Man suges inn i noe helt annet og spillene krever, i mange tilfeller, spillerens totale oppmerksomhet. Sånn sett kan gaming være en effektiv måte å få bort tanker som er med på å opprettholde angst, sier forskeren.

I tillegg mener hun dataspill, som andre aktiviteter, kan føre til sosial inkludering så vel som sosial ekskludering.

– En klar oppfordring fra meg er at voksne må involvere seg på denne arenaen. Vi er til stede på de fleste andre aktiviteter barna våre er på, men mange vet lite om hva de unge gjør på nett. Spør, vær nysgjerrig og engasjert i det barna dine spiller.