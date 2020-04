– Da jeg kikket oppi den pappesken, så gjorde jeg store øyne, forteller Tom Valle.

Han hadde funnet esken med de gamle lydopptakene blant rot og skrap.

De har nå vist seg å inneholde de eldste opptakene av norsk folkemusikk som vi kjenner til.

Musikantene vi hører på opptakene, er felespillere under det som kan være kappleik i Kristiania i 1903. Stemmer og hardingfeleslåtter fra 117 år tilbake, ligger lagret i voksen.

– Dette er av stor nasjonal betydning, sier Richard Gjems. Han er seksjonsleder for musikk ved Nasjonalbiblioteket og er svært begeistret over oppdagelsen.

NAVN PÅ LOKKET: Boksene var merket med navn. Alle var musikanter fra Numedal og Sigdal på visitt i Kristiania. Foto: Tom Andersen / Nasjonalbiblioteket

Fra skraphandler til Nasjonalbiblioteket

Tom Valle kom over de ti voksrullene hos Kvikk Ryddekompani i Oslo en gang på 1970-tallet. Han har alltid vært interessert i gamle lydopptak og gammelt lydutstyr og fikk sikret seg esken som lå der blant skrap og søppel. Den var egentlig på vei til søppeldynga.

– I kartongen lå rullene og avspillerhode pent i de originale eskene fra Pathé, forteller han.

LAGRINGSMEDIUM: Voksruller har foreviget musikken. Foto: Tom Andersen / Nasjonalbiblioteket

Rullene har blitt liggende hos Valle siden 1970-tallet, men nå har han altså gitt dem til Nasjonalbiblioteket. Gaven har skapt stor begeistring og opptakene er nå blitt restaurert og digitalisert.

– Dette var en sensasjonell og artig gave, sier Richard Gjems.

Nå er både han og Valle glade for at flere får høre de unike opptakene.

De eldste vi kjenner

– Dette er opptak som er seks-sju år eldre enn de vi har kjent til tidligere, forteller Richard Gjems. De kjente til opptak av folkemusikk her i Norge fra 1910, men voksrullene de fikk av Valle, viste seg altså å være enda eldre.

Disse ga oss lyden av Numedalspelemenn i Kristiania i 1903 og 1904.

– Det som er så interessant er at vi hører samtaler mellom utøverne og han som tar opp, sier Gjems.

Det er naturlig nok skurr i den gamle lyden, men etter restaurering kan vi høre hva som blir sagt og vi kan høre nyanser og særpreg i det som spilles.

Det var sannsynligvis fotograf og folkemusikkentusiast, Narve Skarpmoen, som hadde gjort opptakene. Han var primus motor for kappleikene i Kristiania på den tiden og kjente flere av musikerne vi hører godt.

GA OSS LYDEN AV FELESPILL: Flere kilder mener det er mannen med avisen, Narve Skarpmoens stemme vi hører på opptakene. Foto: Narve Skarprud/Oslo Museum

Spill levende spelemenn

Voksrullene levendegjør musikere som nåtidens spelemenn bare har hørt historier om, men som de aldri har hørt spille.

– Dette er jo en stor skatt, egentlig, sier Even Tråen.

Han er selv aktiv hardingfelespelemann, og er svært begeistret over det han hører.

– Jeg synes det er veldig moro å høre disse karene som jeg bare har hørt om muntlig. Å få høre dem levende, det er fantastisk, sier han.

En av felespillerne, Halvor Kravik, var en Tråen hadde hørt om, men aldri hørt spille.

– Nå forstår vi at han virkelig var en betydelig og dreven spelemann, sier han.

Her er Kraviks halling foreviget i voks.

Felespill i voks

Opptakene av slåttene ble gjort noen tiår etter at Thomas Alva Edison hadde utviklet fonografen. Dette var en maskin for opptak og avspilling av lyd og forløperen til grammofonen.

På de tidlige versjonene av Edisons oppfinnelse ble lyden lagret i tinnfolie som dekket en syllinder, men fra omtrent 1886 ble folien erstattet med voks.

FONOGRAFEN: Thomas A. Edisons oppdagelse foreviget slåttene fra 1903 og 1904. Foto: Karen Brodshaug Sveen / NRK

Drømmen om Bjørnson

Voksrullene er nå godt og trygt lagret i fjellet i Mo i Rana. Moderne digitaliseringsteknologi har foreviget de 117 år gamle opptakene.

Richard Gjems og Nasjonalbiblioteket berømmer samlere som Valle, som med sin kunnskap og interesse oppdaget voksrullene og så verdien av å ta vare på dem.

– Vi ved Nasjonalbibiblioteket er jo interessert i det som kan ha historisk verdi, sier Gjems.

Det ligger nok flere lydskatter på loft og i kjellere rundt omkring.

– Det er et sagnomsust opptak som jeg alltid har drømt om, av Bjørnstjerne Bjørnson. Det hadde vært utrolig å høre stemmen hans. Det er skriftlige kilder som sier at det er gjort et slikt opptak, men vi har ikke lykkes i å finne det enda, forteller Gjems.

Hør mer om funnet av de historiske opptakene av hardingfeleslåttene i Folkemusikktimen i NRK P2, søndag 26. april kl. 18:03.