NASA sender ut drone som skal se etter tegn til liv rundt Titan

Titan er et interessant reisemål for den som er på jakt etter levende organismer. Månen som går rundt planeten Saturn har islagte innsjøer og hav av flytende metan og etan.

Nå planlegger NASA at en drone kalt Dragonfly, skal lande på Titan i 2034.

– Dette blir et meget spennende prosjekt. Det er på denne mystiske månen det er størst sjanse for å finne utenomjordisk liv, sier Pål Brekke, seniorforsker ved Norsk Romsenter.

Flere forskere mener at forholdene ligger til rette for at liv skal kunne oppstå på Titan. Fordi det finnes både vann og karbon der. Dette er byggeklosser som er nødvendig for liv, i alle fall for liv i de formene vi kjenner.

Pål Brekke er seniorforsker ved Norsk Romsenter, og har tidligere jobbet for ESA og NASA. Foto: Norsk Romsenter

– Vi tror det er et stort hav med vann under den frosne overflaten, og her kan former for liv oppstå. Men det er ikke sikkert vi vil gjenkjenne det, siden livsprosessene sannsynligvis går mye tregere når det er så kaldt, sier Brekke.

For det blir aldri varmere enn minus 180 grader celsius på Titan, som ligger 1,4 milliarder kilometer fra Jorda.

Hav og innsjø

Titan ble oppdaget av den nederlandske astronomen Christiaan Huygens i 1655. Men det var først i 2005 at vi ble kjent med den merkelige ellipseformede månen. Da landet NASAs romsonde, Huygens, på Titans overflate. Den overlevde bare i to timer, men det var nok til å sende flere hundre bilder tilbake til jorden.

I løpet av de neste tiårene fikk vi mer kunnskap om Titan takket være den ubemannede romfergen Cassini, som suste rundt Saturn. Hver gang den passerte Titan ga den oss viktig informasjon.

MÅNEN TITAN: Ved hjelp av et spesielt filter kunne kameraet om bord på NASAs Cassini-romfartøy kikke gjennom atmosfæren til Saturns måne Titan. Foto: NASA

Skal undersøke livets byggesteiner

Vi vet at Titan har en overflate med store hav i frosset tilstand. Dragonfly vil gi detaljerte observasjoner og kartlegge hvilke kjemiske stoffer som finnes.

– Den vil kunne fastslå om det finnes spor av liv eller kjemiske prosesser som kan fostre liv, sier Brekke.

Ifølge han vil kunnskapen dronen høster på Titan, også kunne si noe om hvordan livet på vår egen planet startet.

Skal fly rundt

Dronen Dragonfly som skal utforske Titan er et quadcopter, et multirotorisk helikopter som løftes og drives av fire rotorer.

Ifølge Pål Brekke er dette et nyskapende prosjekt.

– Robotbilene på Mars beveger seg veldig langsomt og har begrenset rekkevidde. Dragonfly vil være mye mer effektiv.

– Dragonfly er designet for å hente resultatene av disse forsøkene og studere dem, forteller Dragonfly-teamleder Elizabeth Turtle til tidsskriftet New Scientist.

Ifølge tidsskriftet har forskerne nå fått vel 850 millioner dollar for å bygge romfartøyet som skal til Titan.

Dette prosjektet er en del av NASAs New Frontiers Program hvor målet er å undersøke flere deler av solsystemet vårt.