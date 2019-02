Den opprinnelige planen var å sende 24 personer til Mars mellom 2022 og 2024. Mars One hevdet å ha 200.000 interesserte til marsferden sin og prosjektet skulle finansieres av at realityprogram som dokumenterte forberedelsene og reisen. Blant de siste hundre kandidatene var norske Robin Ingebretsen.

– Det høres ganske sykt ut, men alle har sin egen drøm. Dette er min, sa da 19 år gamle Robin til nrk.no i 2013.

Ingen returplan

Prosjektet ble lansert i 2012. Planen var å sende en sonde til Mars i 2018 og et ubemannet kjøretøy i 2020, samtidig som marsfarerne startet sin trening. Over seks hundre nordmenn meldte seg på.

TV-seerne skulle stemme over hvem som skulle bli de fire første til å reise til Mars, men selskapet hadde ingen plan for å få dem hjem igjen.

– De bør innse at dersom det prosjekter blir vellykket, kommer de aldri tilbake, sa Norbert Kraft, en tidligere NASA-forsker som var prosjektets medisinske direktør.

Selskapet var i kontakt med skaperne av Big Brother for å få til et tv-prosjekt, men samarbeidet strandet. I stedet annonserte Mars One at de kom til å satse på å dokumentere det gjennom mindre dokumentarer.

Mars One ble møtt med kritikk fra forskere og ingeniører som mente prosjektet var umulig å gjennomføre på så kort tid. Det ble karakterisert som en bløff og et selvmordsoppdrag. Blant annet ville kosmisk stråling ta knekken på deltakerne, mente kritikerne.

Erklærte seg konkurs

Mars One Ventures AG erklærte seg konkurs i januar, skriver Engadget. Mars One har også en ikke-kommersiell stiftelse som heller ikke vil ikke fortsette driften uten ytterligere finansiering, sier grunnlegger Bas Lansdorp til nettstedet.

I en pressemelding skriver selskapet at de har vært i forhandlinger med et nytt investeringsselskap for å ordne opp i gjelden på rundt 10 millioner kroner.

De vil ikke gi noe mer informasjon før en pressekonferanse med den nye investoren 6. mars.

– Jeg er fortsatt interessert i å se hvor prosjektet ender opp. Et par humper i veien må man alltid ta høyde for, særlig når det angår et så spesielt og dyrt prosjekt som Mars One, sier Robin Ingebretsen til nrk.no.

NASA har som mål å lande det første mennesket på Mars innen 2037. Kappløpet til den røde planeten starter for alvor i 2020 og 2021, når både Kina, Russland, India og De arabiske emiratene etter planen sender ubemannede farkoster til planeten.