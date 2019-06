Du har kanskje opplevd at kvinnene på jobb helst vil at termostaten skal skrues opp, mens mennene helst vil ha det kjøligere i lokalene.

Det er dokumentert at kvinner trives bedre i høye innetemperaturer. Og det handler ikke bare om komfort. En fersk studie ved University of Southern California viser at kvinnene løser oppgaver bedre enn sine mannlige kolleger når tempen er skrudd opp.

Bedre i matte

Deltagerne i studien ble gitt oppgaver i matte, språk og i kognitiv refleksjon i temperaturer som varierte fra 16°C til 32°C.

Ved høyere temperaturer viste kvinnene klart bedre resultater enn menn i både matematikk, og i oppgaver hvor de skulle sette sammen så mange ord som mulig av 10 bokstaver.

Menn løste riktignok oppgavene bedre når temperaturene ble senket, men sammenhengen mellom temperatur og prestasjon var ikke like tydelig.

Skulle vært motsatt

Fysiologisk er det lett å tro det burde vært motsatt. Kvinner har omtrent to ganger så høy fettprosent som menn. De er bedre isolert. Men – Seniorforsker ved SINTEF avdeling helse, Mariann Sandsund, forteller at også de gjør forskning som viser at kvinner er mer sensitive for kulde enn menn.

KJØNNSFORSKJELLER: Også ved SINTEF ser man forskjeller på kjønn når det kommer til hvordan man takler temperaturer Foto: SINTEF

– Det er flere fysiologiske, anatomiske og hormonelle forskjeller mellom kjønnene som kan påvirke hvordan man reagerer på temperaturer. Kvinner har for eksempel større overflateareal i forhold til volum. Menn har mer muskelmasse, som produserer varme. Jeg synes det er en interessant studie.

Regler om temperatur

I Norge anbefaler Arbeidstilsynet at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19°C eller over 26°C skal unngås.

FOR KALDT: Ta på mer klær Foto: AntonioGuillem / Getty Images/iStockphoto

Men hvis det krangles på kontoret om hvor varmt det skal være, finnes det jo en enkel løsning. Ha på mer klær hvis du fryser, eventuelt mindre hvis det er varmt.