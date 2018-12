Kvinne fødte velskapt barn etter å ha fått livmor fra død donor

Den brasilianske kvinnen, som er født uten livmor, er den første noensinne som har fått en levende baby etter å ha fått transplantert en livmor fra en avdød donor. Det melder en rekke internasjonale medier, deriblant The Independent.

Babyen, som veide i underkant av tre kilo, kom til verden ved et sykehus i São Paulo i Brasil for om lag syv måneder siden. Hun veide da i underkant av tre kilo, etter å ha blitt tatt med keisersnitt i svangerskapsuke 35.

Forskerne bak transplantasjonen har nå publisert en artikkel om sine funn i tidsskriftet The Lancet- I den forbindelse opplyses det at den lille jenta er sunn og frisk og har rukket å bli i overkant av sju kilo tung.

Artikkelen i The Lancet får nå internasjonal oppmerksomhet.

– En vellykket graviditet, uten tegn til komplikasjoner, til tross for at livmoren hadde vært uten oksygen i åtte timer, er helt unikt, sier Andrew Shennan, professor i obstetrikk ved Kings College i London.

Uten oksygen i åtte timer

Forskerne hadde begynt å tvile på at metoden med å transplantere en livmor fra avdød donor noen gang kom til å fungere, etter 10 mislykkede forsøk. For noen år siden ble en kvinne i Tyrkia gravid etter å ha fått transplantert en livmor fra en død kvinne, men svangerskapet endte med spontanabort.

Det er altså ikke første gang et barn har kommet til verden etter en livmortransplantasjon.

Ifølge The Independent har dette skjedde 11 ganger tidligere, og første gang i 2013. Forskjellen er at donoren da har vært levende, som regel en nær venn eller et familiemedlem.

For at legene skal være i stand til å bruke livmoren fra en avdød donor, må organet holdes levedyktig, også etter at donoren er død. Teamet som jobbet med den brasilianske kvinnen var i stand til å få organet til å fungere, til tross for at det hadde vært uten oksygen i åtte timer.

Dr, Dani Ejzenberg (nr. to fra venstre), sammen med teamet som var til stede under det vellykkede keisernsnittet. Foto: AP

– Medisinsk milepæl

Dr. Dani Ejzenberg har ledet forsøket ved Hospital das Clínicas ved universitetet i São Paulo. Han skriver i The Lancet-artikkelen at det vellykkede svangerskapet kan åpne dører for infertile kvinner.

– De første livmortransplantasjonene fra levende kvinner var en medisinsk milepæl, som sørget for at mange infertile kvinner med tilgang til passende donorer og medisinske fasiliteter kunne føde barn, sier Ejzenberg.

– Men behovet for en levende donor var en stor begrensning. Antallet mennesker som kan være villige til å donere bort en livmor etter at de selv har avgått med døden er mye større enn om man skal være avhengig av hjelp fra familie eller venner, sier Ejzenberg.

Ejzenberg påpeker at det også kan være mer kostnadseffektivt å hente organer fra en død donor, sammenlignet med en levende.

Denne babyen, som kom til verden i Dallas i 2017, ble den første født i USA etter en transplantasjon av livmor fra en levende donor. Foto: AP

Omfattende operasjon

Ifølge The Independent rammer infertilitet opptil 15 prosent av par i reproduktiv alder. Infertilitet i livmoren rammer om lag én av 500. I tilfellet i Brasil var kvinnen født med et syndrom som medfører at deler av de reproduktive organene ikke utvikles normalt.

Selve inngrepet, der livmoren ble transplantert, ble utført i september 2016, etter at den 45 år gamle donoren døde av hjerneblødning. Selve inngrepet tok 10 og en halv time, og innebar at livmoren ble festet til mottagerens blodkar, muskler og fødselskanal.

Syv måneder etter inngrepet hadde veggen i livmorskanalen rukket å bli tykk nok til at et av kvinnens egne, prøverørsbefruktede egg kunne innføres, ifølge The Guardian.

Mottageren, den nye moren, ønsker å være anonym.

Kvinnens svangerskap skal ha vært forholdsvis ukomplisert, med unntak av en nyreinfeksjon som ble behandlet med antibiotika. Etter keisersnittet ble livmoren fjernet.