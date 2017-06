Kunnskapsministeren åpnet Starmusfestivalen

Dette var programmet for mandag 19. juni:

13:15 Åpningsseremoni

13:30 The Role of Science in the 21st century

Nobel Laureate Panel Discussion: May-Britt Moser, Robert Wilson, Edvard Moser, George Smoot, Adam Riess, Finn Kydland, Susumu Tonegawa, Chris Pissarides, Torsten Wiesel, Tim Hunt and Stefan Hell.

Opening Keynote: Carlos Moedas, EC, Commissioner for Research, Science and Innovation

Starmus 19. juni del 1 Du trenger javascript for å se video.

15:00 Pause

16:00 Apollo 17 and Beyond

Harrison Schmitt

16:30 Cosmic Connection

George Smoot

16:50 Supernovae Reveal an Accelerating Universe

Adam Riess

17:10 String Theory and the Fabric of Spacetime

Brian Greene