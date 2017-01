Krever bedre luftmåling i byene våre

På luftkvalitet.info kan du se hvor forurenset lufta er i noen utvalgte byer akkurat nå. Målingene er gjort på noen få punkter tre meter eller høyere over bakken. Forurensningen kan være mye høyere jo lenger ned mot bakken du kommer og helt annerledes rundt svingen.

Scott Randall i COWI mener overvåkingen av luftkvaliteten i Norge ikke er god nok og at mikrosensorer kan supplere dagens faste målestasjoner. Foto: Annika Randall

– De fleste av de tolv faste målestasjonene i Oslo ligger i dag ved hovedveier. Da vet man lite om hvordan luften er f.eks. i Bogstadveien so er kjent for mye trafikk, men også har mange fotgjengere og beboere, sier luftrådgiver Scott Randall i konsulentselskapet COWI.

Randall har på vegne av Miljødirektoratet ledet arbeidet med å sjekke luftkvaliteten i ni byer som på det tidspunktet ikke hadde målestasjoner. I sju av dem var målingene alarmerende.

– Overvåkningssituasjonen i Norge er ikke god nok. Flere byer har ikke overvåkning, og landet for øvrig kan være bedre dekket, sier Randall.

Kan måle i pustehøyde

COWI brukte mikrosensorer som er mye billigere enn de faste målestasjonene. Ved å plassere mange av dem i nettverk i byene, mener Randall vi ville fått et mye riktigere bilde av forurensningen som vi faktisk puster inn.

– Disse ekstra målingene med mikrosensorer ved mer folkenære områder ville gitt et mye mer utfyllende bilde av luftkvaliteten i norske byer, også eventuelt i folks pustehøyde.

Se Schrødingers katt måle forurensning i pustehøyde

Luftforurensningen i pustehøyde til et barn er mye enn hos en voksen, viste målinger som Schrødingers katt var med på. Foto: Ole Andreas Grøntvedt

Tirsdag har Norsk institutt for luftforskning (NILU) et seminar om nye, billige sensorteknologier som de også har jobbet mye med. NILU er sammen med Statens vegvesen og Miljødirektoratet ansvarlige for landets offisielle varslingsportal luftkvalitet.info, men mener temaet for seminaret ikke er en innrømmelse av at dagens målinger er for dårlige.

Kjersti K. Tørnkvist sier regelverket styrer hvordan luftkvaliteten måles. Foto: Ingar Næss

– Vi har tilstrekkelig antall målestasjoner i forhold til direktivene og data fra disse er av svært høy kvalitet, sier avdelingsdirektør Kjersti K. Tørnkvist i NILU.

Hun er enig i at flere byer kunne hatt målinger, men vil ikke si at man trenger flere målinger i hver by. Tørnkvist mener målestasjonene er satt ut i områder med helsemessig risiko og at områder som har lignende type trafikk kan regne med å ha samme forurensningsnivå.

Typisk plasseres måleapparatet for svevestøv på toppen av en brakke. Bergen fire målestasjoner, men bare én måler forurensningen nær en trafikkert vei i sentrum. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Det er kanskje et lite poeng at vi måler litt høyere enn pustehøyde for partikler, men her er det regelverket som beskriver nøyaktig hvordan det skal være, sier Tørnkvist.

– Men er det ikke noe galt med regelverket hvis dere ikke skal måle den lufta vi puster inn?

– Det er ikke jeg den rette til å svare på, svarer avdelingsdirektøren.

Må kunne stole på målingene

Tørnkvist sier at man ikke kan stole på enkeltmålingene til teknologien som Randall ønsker å ta i bruk fordi den ikke er stabil nok og varierer med værforholdene. Men hun mener at et nettverk av mikrosensorer og dagens målestasjoner kan være interessant for å en bedre geografisk dekning, dersom kvaliteten på dataene er god nok.

– Vi bør kunne ta i bruk alle redskaper som må til for overvåkning av luften i Norge skal kunne bli så god som overhodet mulig. Og med EFTAs domfellelse over Oslo for eksempel, så vet vi jo at vi har en jobb å gjøre, sier Randall.