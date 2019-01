Jordas kanskje eldste stein ble funnet på månen

Steinen, som har fått kallenavnet «Big Bertha», veier ni kilo og er på størrelse med en basketball.

Storparten av steinen er mørk, men en liten del har en lys farge som kan minne om granitt. Den delen veier to gram, og det er dette steinfragmentet forskerne nå har undersøkt.

Forskningsrapporten som er publisert i Earth and Planetary Science Letters, viser at steinen kan være fire milliarder år gammel. Og at det er stor sannsynlighet for at den er blitt dannet på jorda.

– Dette representerer en mulig puslespillbit som kan hjelpe oss å forstå dannelse av den første jordskorpa for fire milliarder år siden, sier geolog og astrobiolog, Hans Erik Foss Amundsen til NRK.

«BIG BERTHA»: Steinens offisielle navn er 14321. Dette er den tredje største steinen som er tatt med tilbake fra månen. Foto: NASA

Jordisk gods

Skal vi forstå hvorfor forskerne tror steinen er laget på jorda, må vi begynne med mineralet zirkon.

Zirkon er et hardt og robust mineral, og inneholder spor etter eldgamle geologiske prosesser.

Forskerne fant at zirkonene i steinfragmentet må ha blitt dannet under forhold som ikke stemmer overens med dem som er på månen. Zirkonene dannes i langt kaldere, oksygenrik magma enn hva som er typisk for månen.

Hvis steinfragmentet skal ha blitt dannet på månen må det ha skjedd på 170 kilometers dyp, på grunn av trykket den har vært igjennom.

OVERRASKET: Jeremy J Bellucci, professor ved Swedish Museum of Natural History Foto: William Jacobs

Forskerne konkluderte derfor med at dannelsen av steinfragmentet må ha skjedd på jorda. Der skal du bare 20 kilometer ned under overflata for å finne det samme trykket, oksygennivåene og magmatemperaturen som må være til stede for å danne steinfragmentet.

– Dette er veldig overraskende, men det finnes hypoteser om at så mye som 0,5 prosent av månens overflate er laget av materialer som kommer fra jorda, sier forskningsleder Jeremy Bellucci til NRK. Han jobber til vanlig som forsker ved Naturhistorisk riksmuseet i Sverige.

Første mulig kandidat

Steinfragmentet av «Big Bertha» kan hjelpe oss å forstå hvordan jorda så ut for fire milliarder år siden.

– Det sier seg selv at det er begrenset hva et enkelt steinfragment kan fortelle om en hel planet. Det har vært foreslått at fragmenter av jorda kan være mulig å finne på månen. Dette er den første mulige kandidaten, sier Amundsen.

Forkaster gamle funn

Fram til nå er det mineralene fra fjellene i Australia, Jack Hills, som har vært de eldste vi kjenner til. De kan også være rundt fire milliarder år gamle, men dateringen er omdiskutert.

– Problemet med Jack Hills-mineralene er at de faktiske bergartenen hvor zirkonene ble dannet er ødelagt for lengst. Deres bidrag har vært uvurderlige, men uten de faktiske bergartene blir det vanskelig å si hva som foregikk for fire milliarder år siden, sier Bellucci.

Han vil nå undersøke flere steiner som er tatt med fra månen, og håper at Kinas romfartøy også kan bidra med helt ferske prøver.