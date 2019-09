– De forsvinner for oss når høsten kommer, og da ser vi dem ikke igjen før det er blir vår. Hvor de oppholder seg om vinteren er et mysterium, sier flaggermusforsker Katrine Eldegard, ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU.

Vi kan se dem som små svarte lyn på kveldshimmelen når det er sommer. Er du heldig har du sett dem henge på loftet eller i uthuset, side om side, mor og barn, opp-ned.

Søker dvale om vinteren

Forskerne vet at flaggermus mer enn gjerne deler bolig med oss om våren og sommeren. Da trenger de et trygt og varmt sted der ungene deres kan fødes og vokse opp.

HODEBRY: Det er litt som å finne den berømmelige nåla i høystakken å lete etter flaggermus, sier Katrine Eldegard. Foto: Håkon Sparre

På høsten flytter de ut av bolighus, vedskjul og trestammer. Når vinteren kommer går de i dvale, og da er ikke norske hus bra nok. Det blir rett og slett for varmt der.

Når de er i dvale settes kroppsfunksjonene ned på lavgir for å spare energi. For eksempel går hjertefrekvensen ned til ti slag i minuttet. Mens når flaggermusa er ute å flyr slår hjertet 800 ganger i minuttet.

– For å spare energi trenger de et litt kaldere, men frostfritt, miljø som har høy luftfuktighet, sier Eldegard.

Men ingen vet hvor de drar når det er tid for å gå i dvale.

Kunnskap for å unngå ødeleggelse

Alle flaggermus er fredet i Norge, og flere arter står på den såkalte rødlista over utrydningstrua dyr.

– For å kunne bevare flaggermusene er det viktig at vi vet hvor de er om vinteren, slik at vi ikke ødelegger overvintringsplassene deres, sier Eldegard.

Vi vet fra andre land at flaggermus ofte samler seg på felles overvintringsplasser.

– Det betyr at dersom én overvintringslokalitet forstyrres eller ødelegges, kan dette ha stor innvirkning på flaggermusbestandene her til lands, sier Eldegard.

Forskernes hodepine

Mange har brukt mye tid på å finne svar på denne gåten. En av dem er småpattedyrekspert og biolog, Jeroen van der Kooij.

– Vi har søkt med lys og lykter i hundrevis av gruver, grotter og underjordiske anlegg i hele Norge. Men vi finner bare noen hundre flaggermus, sier han.

OPTIMISTISK: Jeroen van der Kooij er i gang med å trene opp hunden sin til å finne levende flaggermus, på den måten håper han å finne svar på hvor de er om vinteren. Foto: Anke van der Wal

Flaggermusforskeren Katrine Eldgard har samme erfaring.

– Antallet vi finner i gruver og grotter stemmer ikke overens med det antallet vi vet finnes her på sommeren. Det store spørsmålet er: Hvor bor flaggermusene på vinteren?

Noen forskere har en teori om at de gjemmer seg i steinrøys eller ur på vinteren. Kommer man dypt nok inn i en steinur vil det være plussgrader der inne, selv på den kaldeste tiden av året.

– Problemet er at det er svært vanskelig å undersøke slike steder. Vi kan ikke endevende en steinur, sier Eldegard.

Signalkrøll

Forskerne har gått til teknologien i håp om å få hjelp.

Men hvordan skal man greie å følge et lite dyr som elsker å fly langt, gjemme seg bort, og som er aktiv når det er mørkt?

I forsøket på å finne ut hvor de drar har forskerne festet radiosendere på noen flaggermus.

– Men her har vi fått nye problem. For når flaggermusene kryper inn i et trangt sted, hvor nå enn den er, så mister vi signalene, forteller Eldegard.

Dermed forblir gåten uløst, i alle fall enn så lenge.

HEMMELIGHETSFULL: Det flyvende pattedyret har vært på jorden i over 60 millioner år. Foto: Jeroen van der Kooij/Keith Redford